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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:07

Просмотров: 1144

Счетный комитет выявил нарушения при строительстве паромного комплекса в порту Курык

Счетный комитет выявил нарушения в использовании средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала АО «Самрук-Казына». Проверкой были охвачены средства в сумме свыше 93 миллиардов тенге, выделенных на строительство двух железнодорожных веток - Алматы - Шу и Боржакты - Ерсай, паромного комплекса в порту Курык, а также на создание и комплексное развитие специальной экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота». Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на представителя Счетного комитета Айгуль Мухаметкарим.

Строительство паромного комплекса в порту Курык. Фото автора
- В рамках государственного аудита использования средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала АО «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, проверкой были охвачены средства свыше 93 миллиардов тенге, выделенных в период с 2014 по 30 сентября 2016 года на строительство двух железнодорожных веток Алматы - Шу и Боржакты - Ерсай, паромного комплекса в порту Курык, а также на создание и комплексное развитие специальной экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота». Аудитом отмечено недостижение прямых конечных результатов, определенных в финансово-экономических обоснованиях по всем четырем проектам, - сообщила Айгуль Мухаметкарим, передает Tengrinews.kz.

Представитель счетного комитета отметила, что более двух трети от общего объема работ по строительству паромного комплекса в порту Курык были переданы субподрядным организациям, что превышает норматив на 4 миллиарда тенге.

- При строительстве линии Боржакты – Ерсай были использованы рельсы, стрелочные переводы на железобетонных брусьях и железобетонные шпалы с истекшим сроком сертификата соответствия, - сообщила Айгуль Мухаметкарим.

Само строительство железнодорожной линии Боржакты - Ерсай и вторых путей на участке Алматы - Шу на сумму 34,4 миллиарда тенге с 2015 года осуществлялись без утвержденной проектной и проектно-сметной документации, а также без уведомления уполномоченного органа о начале строительно-монтажных работ.

- В период с 9 декабря 2015 года по 16 марта 2016 года строительно-монтажные работы осуществлялись без технического надзора в части несущих и ограждающих конструкций в связи с приостановлением аттестатов эксперта, - отметила спикер.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений компании составила 1,5 миллиарда тенге. Всего, по словам Айгуль Мухаметкарим, счетным комитетом было выявлено шесть системных недостатков, а также процедурных нарушений на сумму 86,1 миллиарда тенге.


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Комментарии ( 2 )

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  • ПетровичЪ.
  • .....
  • Космос
 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:20
Проверяли 93 ярда, нарушений на 86.1... Украли ВСЕ?!! burumburum
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • .....
  • tolk
  • Космос
 Имярек (Посетители) Сегодня, 06:45
Кто бы сомневался!!!
Такие деньги... как тут мимо пройти и не набить свой карман... Такова природа наших чиновников!
 
 

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