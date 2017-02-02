Сотрудники ТОО «Кала жолдары» из-за непогоды в Актау перешли на круглосуточный режим работы

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Для борьбы с гололедом вечером 2 февраля посыпать дороги песком выехали четыре единицы спецтехники, сообщает Байрам Асабаев, заместитель директора ТОО «Кала жолдары».



- Мы работаем 24 часа в сутки. Утром бригады разойдутся по микрорайонам и будут очищать тротуары и проезжую часть, - сказал он.



Между тем, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, завтра, 3 февраля, в регионе ожидается сильная метель и усиление ветра с порывами до 20 м/с.



Согласно данным сайта http://rp5.kz, снег ожидается только ранним утром. Столбик термометра покажет температуру воздуха -3 С, но из-за сильных порывов ветра будет ощущаться как - 10 С.