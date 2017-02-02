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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Вчера, 20:09

Просмотров: 3212

Сотрудники ТОО «Кала жолдары» из-за непогоды в Актау перешли на круглосуточный режим работы

Снегопад и гололед на дорогах стали причиной круглосуточного режима работы сотрудников ТОО «Кала жолдары». Уборка дорог в микрорайонах начнется утром.

Фото из архива Lada.kz
Для борьбы с гололедом вечером 2 февраля посыпать дороги песком выехали четыре единицы спецтехники, сообщает Байрам Асабаев, заместитель директора ТОО «Кала жолдары».

- Мы работаем 24 часа в сутки. Утром бригады разойдутся по микрорайонам и будут очищать тротуары и проезжую часть, - сказал он.

Между тем, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, завтра, 3 февраля, в регионе ожидается сильная метель и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Согласно данным сайта http://rp5.kz, снег ожидается только ранним утром. Столбик термометра покажет температуру воздуха -3 С, но из-за сильных порывов ветра будет ощущаться как - 10 С.


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Комментарии ( 20 )

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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:00
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 08:40
В нижней зоне города вечером было стекло,около 22.00 начали посыпать,сейчас утром не так скользко как вчера.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 06:49
Че там?! Вести с полей какие? Слышал про аварию у Мечты что между 12и 27 мкр.. порядка 3-х машин столкнулись
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 01:57
Төменде жазылған ой-пікірлерге қарағанда, жолды қардан тазалайтын көліктер "тығылып" жұмыс жасап жүргенге ұқсайды...
 
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  • ПетровичЪ.
  • мунайши73
 xerox (Посетители) Сегодня, 00:17
Вот какая дорога сегодня.Повезло, что был не гранитный бордюр.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 00:16
основная опасность будет утром -за ночь поддаст морозца и будет дорога как зеркало -молодцы так держать Работайте парни!!!
горки подъемы посыпьте утричком в 9 и от жигера к базару -а то на подъеме забуксует народ!ну и сами не мёрзните -чайку горячего хлебайте!
 
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  • .....
 Конти (Посетители) Сегодня, 00:13
Ехала вечером от Хан-Тенгри (около здания ГАИ) до 15 мкр в районе 20:30 ч. Выехала у театра на централку. Ни одной спецтехники не было видно. И никакого песка нигде не было насыпано. Дорога блестела, как стекло, местами. 24 часа в сутки они наверно думают, как им начать дороги чистить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • xerox
  • Швейк
  • .....
  • мунайши73
  • tolk
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 00:08
Ехала сегодня от ЦОНа до дома,за мной ехали 26 единиц техники впереди и 18 сзади. Так классно!
Шутка.
 
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ledokol7 (Посетители) Вчера, 23:34
Видел сегодня в районе 19:00 спецавто разбрасывающее песок, авто проехало между ботаникой и 9 мкр, на кольце повернуло на дорогу между 9 и 14
 
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  • ПетровичЪ.
  • xerox
  • Краснов
  • ann5366
 ..... (Посетители) Вчера, 23:16
ездил за рулем в течении всего дня и вечера - подтверждаю - НИ ОДНОГО СОТРУДНИКА "кала жолдары" и НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ НЕТ И В ПОМИНЕ.. зато представьте сколько десятков миллионов денег отмылось сегодня и отмоется завтра по документам акимата !!! где эти сорок единиц уборочной техники, якобы купленной на наши налоги ?
 
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