Клара Оралбаева назначена исполняющей обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистау



Оралбаева Клара Абдугаппаровна родилась 28 декабря 1962 года в Туркестане (ЮКО) в семье служащих. В 1980 году, после окончания средней школы с отличием, поступила на лечебный факультет Актюбинского государственного медицинского института. После окончания АГМИ на базе Уральской областной больницы проходила интернатуру (1986-1987 годы). С 1987 по 1989 годы работала в Уральской городской поликлинике №4 терапевтом. Одновременно работала в городском отделе здравоохранения главным внештатным терапевтом. Затем, с 1989 по 1993 годы, работала терапевтом в ЦГБ Туркестана. Последующие два года работала цеховым терапевтом в поликлинике «Ачлолиметалл» в Кентау. С 1 сентября 1994 года переведена преподавателем на кафедру внутренних болезней Международного Казахско-Турецкого университета имени К.А.Яссауи, где проработала до 25 ноября 2002 года. На кафедре исполняла обязанности завуча, на медицинском факультете – секретаря ученого совета.



В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная оценка методов профилактики эндемического зоба». Опубликовано более 20 научных статей.



С 2003 года по настоящее время работает в управлении здравоохранения Мангистауской области. С 2003 по 2009 годы – начальником отдела организации медицинской помощи. С 2009 по 2015 годы занимала должность заместителя руководителя управления здравоохранения области по развитию. С декабря 2015 года по настоящее время работает в должности заместителя руководителя по организации медицинской помощи населению. В 2015 году закончила магистратуру Алматинского менеджмент университета, факультет делового администрирования.



Государственные награды:



2010 год – медаль «Отличник здравоохранения»;

2011 год – нагрудный знак «За вклад развития здравоохранения»;

2015 год – нагрудный знак в честь празднования праздника «20-летия Конституции Республики Казахстан»;

Медаль Президента в 2016 году, в честь празднования юбилея «25 летия Независимости Республики Казахстан»

С 2015 года Клара Оралбаева занимает должность заместителя руководителя по организации медицинской помощи населению.- Вместе мы сможем поднять уровень медицинского обслуживания, укрепить здоровье нации и улучшить качество жизни мангистауцев, - пишет в блоге на сайте управления здравоохранения Мангистау Клара Оралбаева.Напомним, Марал Кадыр, руководителя управления здравоохранения Мангистау, обвиняют в получении взяток.Биография: