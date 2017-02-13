Сейчас на сайте
2540
объявлений
  • продам Крышку кузова за 400 000 тенге
  • продам Станок для правки дисков за 300 000 тенге
  • меняю Nissan Qashqai за 6 000 000 тенге
  • продам Решетку за 10 000 тенге
  • продам Toyota Camry 40 за 2 900 000 тенге
  • продам Фару передняя правую за 20 000 тенге
  • продам Subaru Legacy за 3 400 000 тенге
 

 
Понедельник, 13 Февраля
+3...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.95 KZT
  • €1 = 342.43 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 359

Клара Оралбаева назначена исполняющей обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистау

Обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области временно исполняет Клара Оралбаева. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
С 2015 года Клара Оралбаева занимает должность заместителя руководителя по организации медицинской помощи населению.

- Вместе мы сможем поднять уровень медицинского обслуживания, укрепить здоровье нации и улучшить качество жизни мангистауцев, - пишет в блоге на сайте управления здравоохранения Мангистау Клара Оралбаева.

Напомним, Марал Кадыр, руководителя управления здравоохранения Мангистау, обвиняют в получении взяток.

Биография:

 Показать / Скрыть текст


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 19:37
Нашей медициной может пользоваться (без вреда для здоровья) только здоровый человек.
Я говорю даже не о квалификации врачей.
Даже организовать прием больных не могут.
"Живые" очереди, как в прошлые времена за дефицитом.
Больному ждать лишние 10 минут тяжело, можно же назначать время приема.
Узких специалистов, в государственных поликлиниках, годами не хватает.
Может новый руководитель что-то улучшит?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маривана (Посетители) Сегодня, 19:21
Цитата: Ger-azot
что толку для простого народа с этих ракировок?


рАкировка, это когда происходит "обмен креслами", в данном случае это не рокировка, а одну посадили, вторую пока поставили.

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
case13 (Посетители) Сегодня, 19:21
Маривана,мне кажется, что нынешняя делиться дучше будет. Потому тотализатор позже стоит зарускать
Годика черз два
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маривана (Посетители) Сегодня, 19:19
есть смысл открыть тотализатор, сколько пройдет времени до того как она пойдет за своей предшественницей...

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • motor
  • Гульнар Капарова
  • case13
  • gay_severin
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 17:18
что толку для простого народа с этих ракировок?
когда медицина будет бесплатной -и самое главное когда стамотология будет государственной - то есть всё здоровье начинается с зубов -а у нас стамотология вся на частниках?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика