В Мангистау неплательщики алиментов задолжали более 81 миллиона тенге

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В 2016 году сотрудникам прокуратуры удалось взыскать алиментов на сумму 1 миллион 770 тысяч тенге в отношении восьми детей. Всего в Актау алименты должны выплачиваться 1 200 детям, сообщают в прокуратуре.



- Был случай в Казахстане, когда мальчик, окончив институт и сдав все необходимые тестирования и экзамены, пробовался на работу в комитет национальной безопасности. Но после проверки его биографии выяснилось, что отец данного человека привлекался по 139 статье Уголовного кодекса РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей), и парню было отказано в должности. Мы рассказываем матерям этот случай и предупреждаем о том, что в последующем судимость родителя может негативно сказаться на биографии ребенка. К тем, кто, не взирая на это, просит привлечь к ответственности, прислушиваемся и заводим уголовные дела, если сумма задолженности слишком большая, и отец не идет на контакт, - говорит Анар Сагызбаева.



Мангистауская область, как рассказали в прокуратуре Актау, является лидером по количеству неплательщиков алиментов, привлеченных к уголовной ответственности. Большинство уклоняющихся от выплаты алиментов относятся к социально неблагополучным гражданам, отметила прокурор отдела прокуратуры Актау.



- Мы работаем с людьми, уклоняющимися от алиментов. На постоянном контроле — 900 должников. Чаще всего они не имеют постоянного места работы, скрываются от правоохранительных органов. Мы предлагаем им варианты постоянного заработка, разъясняем, какая ответственность предусмотрена законодательством. В 2016 году по статье 669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) привлечены 45 человек. По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа 20 МРП или трое суток задержания. На 21 гражданина, у которых задолженность по алиментам превысила 1 500 000 тенге, заведены уголовные дела по статье 139 УК РК за неисполнение обязанностей по уплате алиментов более трех месяцев. Прошли судебные заседания, всех неплательщиков приговорили к ограничению свободы, - сообщила Анар Сагызбаева,



В прокуратуру Актау подано 3 502 акта на исполнение судебного решения по выплате алиментов. По 2 469 из них родители не уклоняются от содержания детей, выплачивая минимальный размер алиментов, не имея постоянного заработка, сообщили в прокуратуре Актау.