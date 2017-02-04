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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:41

Просмотров: 589

Адильбек Козыбаков: Законность разработки газового месторождения на границе с Устюртом проверят повторно

В Мангистауской области началась проверка законности разработки газового месторождения на границе с Устюртским заповедником. Об этом сообщил Адильбек Козыбаков, руководитель специализированного центра «Колдау Экология».

Экологи боятся потерять обитателей Устюрта из-за разработки газового месторождения
Экологи уверены, что разработка газового месторождения может стать причиной исчезновения редких видов животных и птиц, которые обитают на территории плато Устюрт. А отказ от разработки месторождения, расширение границ Устюртского заповедника и включение его в список ЮНЕСКО позволит сделать природный памятник достоянием региона и объектом туристического интереса.

Адильбек Козыбаков: Законность разработки газового месторождения на границе с Устюртом проверят повторно


- С октября 2016 года мы проводим работу по признанию разработки газового месторождения Кансу у южных границ Устюртского заповедника незаконной. Привлекаем природоохранные структуры и правоохранительные органы. На данный момент проводится проверка деятельности ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг» на предмет нарушений природоохранного законодательства. ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг» провело общественные слушания без привлечения всех заинтересованных сторон. Получили одобрение местного населения, пообещав им трудоустройство на время разработки месторождения и добычи газа. Но помимо месторождения Кансу, прогнозируемый ресурс которого от 25 до 125 миллионов кубометров газа, на значительном удалении от заповедника есть более перспективные газовые месторождения – Аксу-Кендерли, Пионерское и Самтыр, запасы которых доходят до 120, 290 и 610 миллионов кубометров газа соответственно, которые не нанесут ощутимого ущерба природе региона, конечно же, при условии соблюдения экологических требований, - отметил Адильбек Козыбаков.




Эколог отметил, что жители сел Аккудык и Сенек обеспокоены потерей потенциальных рабочих мест в случае заморозки газового проекта. Адильбек Козыбаков считает, что рабочие места будут созданы лишь на 10-15 лет, на период разработки месторождения. Но если объявят мораторий на разработку Кансу, а заповедник Устюрт расширен и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как считает эколог, появится реальная возможность привлекать туристов со всего Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья.

- Местное население сможет заняться продажей шубата, мяса, национальных рукодельных изделий, арендой гостевых домиков, оказанием услуг проводников и гидов по нетронутой природе заповедника. Удаленность от городов и временное отсутствие современной инфраструктуры можно сделать своего рода «фишкой» для искателей приключений со всего мира, - сказал руководитель центра «Колдау Экология».

Сторонники разработки газового месторождения отмечают, что работы необходимы для повышения социально-экономического потенциала региона.

Адильбек Козыбаков: Законность разработки газового месторождения на границе с Устюртом проверят повторно


- В целом разработка нефтяных и газовых месторождений начинается с бурения и обустройства месторождений. Эти процессы и разработка нефтяного месторождения, и газового наносят одинаковый ущерб экологии, потому что работает техника, люди и так далее. Но в процессе разработки газовое месторождение и нефтяное оказывают абсолютно разное влияние на окружающую среду. Авария на нефтяном месторождении приносит большой ущерб и устранить его довольно трудно. Ущерб для экологии от газовых месторождений намного меньше, чем от нефтяных. Но при этом необходимость в газе скоро будет намного больше, чем в нефти, - отметил Кажимурат Хайрушев, участник пресс-конференции по вопросу разработки «Кансу».


Экологи, в свою очередь, говорят, что Устюрт является единственным заповедником на весь Западный Казахстан. А его включение в список ЮНЕСКО может стать катализатором развития туризма в регионе.

Адильбек Козыбаков: Законность разработки газового месторождения на границе с Устюртом проверят повторно


Сбор подписей о внесении Устюртского заповедника в список ЮНЕСКО может оставить любой желающий по адресу: 33 микрорайон, 20 дом, 98 офис (за Назарбаев Интеллектуальной школой). Вопросы по телефону: 77-61-79. Здесь же можно посмотреть фотовыставку «Устюрт-Всемирное наследие».

Фото и видео Кадырбека Айдарулы


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Комментарии ( 1 )

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ЧЕБУРАТОР. (Посетители) Сегодня, 09:57
Скоро экологи исчезнут, как исчезли профсоюзы.
 
 

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