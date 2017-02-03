Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Театр
Спектакль «Бес бойдаққа бір той»
Спектакль «Бес бойдаққа бір той»
В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 5 февраля, пройдет показ спектакля «Бес бойдаққа бір той». Каждый любит, вспоминает и скучает по родному поселку, в котором вырос. Каждый помнит беззаботную, простую и тихую жизнь в нем. Именно об этих светлых чувствах в комедийном жанре расскажет вам спектакль «Бес бойдаққа бір той». Телефон кассы: 60-10-04
Спортивные мероприятия
Областные соревнования по ашихара-кайкан-карате
В воскресенье, 5 февраля, в Актау пройдут областные соревнования по ашихара-кайкан-карате. Начало в 09:00. Соревнования пройдут в спортивном зале школы №10 (11 микрорайон). Вход свободный.
Фестиваль боевых единоборств
Открытый областной чемпионат пройдет в рамках проекта «Бiз бiргемiз», организованного клубом «NFC» осенью прошлого года. Профессиональные спортсмены и любители примут участие сразу в нескольких видах боевых дисциплин. Чемпионат, который пройдет 5 февраля в спортивном комплексе «Батыр», расположенном в здании №4 34А микрорайона Актау, будет полупрофессиональным. В рамках этого чемпионата пройдет 12 боев. Начало в 19:00. Контактные телефоны: 8 775 337 62 06, 8 747 900 12 17, 8 778 210 80 77. Вход платный.
Концерты
Принцесса Актау-2017
Принцесса Актау-2017
Городской конкурс «Принцесса Актау-2017» пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Абая в воскресенье, 5 февраля, в 12:00. Справки по телефонам: 30-56-72, 8 771 837 55 99. Вход платный.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Цирк
Сибирский цирк в городе! В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина 4 февраля вы увидите гимнастов в колесе Сира, канадскую рысь, белоносую носуху, королевскую анаконду, экстрим-шоу «Дыхание огней». Группа фокусников - иллюзионистов продемонстрирует лучшие мировые фокусы: превращение женщины в кошку. Еще вас ждут воздушные гимнасты, римская пирамида, группа дрессированных животных, эквилибристы, смешные клоуны и многое-многое другое. Стоимость билетов от 1 500 тенге. Выступления пройдут в субботу, 4 февраля, в 14:00, 17:00 и 19:00. Детям до 5 лет – бесплатно. Телефон кассы: 60 10 04.
Мастер-классы для детей
Мастер-класс «Рамочка для фото»
Мастер-класс «Рамочка для фото»
В субботу, 4 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Рамочка для фото» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Мастер-класс по квиллингу
В субботу, 4 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 17:00 пройдет мастер-класс по квиллингу. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный- 2000 тенге.
Мастер-класс по скрапбукингу
В субботу, 4 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 14:00 пройдет мастер-класс по скрапбукингу. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный- 2000 тенге.
Мастер-класс «Корзиночка из фетра»
В воскресенье, 5 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Корзиночка из фетра» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Мастер-класс по мыловарению
В семейном центре «Апельсинка» в воскресенье, 5 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный- 2000 тенге.
Квесты
Квест «VZAPERTI»
Квест «VZAPERTI»
Квест в реальности — это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Это возможность не только весело, но и с пользой провести время, проверить свои интеллектуальные способности и находчивость. Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Квест-комната «Наследие кочевников»
Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
В субботу, 4 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы MAGICAL (Алматы). В воскресенье, 5 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Я люблю тебя, Ақерке»
Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о студентах университета искусств, приехавших в Астану из разных уголков Казахстана за мечтой. Они разом окунулись в яркий студенческий мир, воплощая в жизнь творческие идеи. А Азамат и Акерке, встретив и полюбив друг друга, мечтали лишь об одном - быть вместе навсегда. Но страшный диагноз, поставленный Акерке, разрушил всеобщую идиллию. Удастся ли героям фильма сплотить всех неравнодушных людей вокруг сердца юной девушки, которое так хочет биться?
Режиссер: Мейрим Аргимбаева, Назия Назарбек. Актеры: Айсаным Кастеева, Нурлан Науразбаев, Назия Назарбек, Данияр Туранов, Аяулым Турусбекова, Жулдыз Алиманова, Санди Госман, Адилет Макен, Хаким Ергалиев, Абылай Ибрайулы. Жанр: мелодрама.
«Звонки»
Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.
Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес. Актеры: Эйми Тигарден, Винсент Д’Онофрио, Лиззи Брошере, Джонни Галэки, Лаура Уиггинс, Зак Рериг, Алекс Роу, Бонни Морган, Джилл Джейн Клементс, Брэндон Ларракуэнте. Жанр: ужасы, драма.
«Пазманский дьявол»
Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный... Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало. Режиссер: Бен Янгер. Актеры: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани.
Жанр: драма, биография, спорт.
«Отпетые напарники»
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.
Режиссер: Ренни Харлин. Актеры: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко. Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал, приключения.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана