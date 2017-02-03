Как провести ближайшие выходные в Актау

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Мастер-классы для детей

Мастер-класс «Рамочка для фото»

Мастер-класс по квиллингу

Мастер-класс по скрапбукингу

Мастер-класс «Корзиночка из фетра»

Мастер-класс по мыловарению

Квесты

Квест «VZAPERTI»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Для любителей кино





«Я люблю тебя, Ақерке»

«Звонки»

«Пазманский дьявол»

«Отпетые напарники»

В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 5 февраля, пройдет показ спектакля «Бес бойдаққа бір той». Каждый любит, вспоминает и скучает по родному поселку, в котором вырос. Каждый помнит беззаботную, простую и тихую жизнь в нем. Именно об этих светлых чувствах в комедийном жанре расскажет вам спектакль «Бес бойдаққа бір той». Телефон кассы: 60-10-04В воскресенье, 5 февраля, в Актау пройдут областные соревнования по ашихара-кайкан-карате. Начало в 09:00. Соревнования пройдут в спортивном зале школы №10 (11 микрорайон). Вход свободный.Открытый областной чемпионат пройдет в рамках проекта «Бiз бiргемiз», организованного клубом «NFC» осенью прошлого года. Профессиональные спортсмены и любители примут участие сразу в нескольких видах боевых дисциплин. Чемпионат, который пройдет 5 февраля в спортивном комплексе «Батыр», расположенном в здании №4 34А микрорайона Актау, будет полупрофессиональным. В рамках этого чемпионата пройдет 12 боев. Начало в 19:00. Контактные телефоны: 8 775 337 62 06, 8 747 900 12 17, 8 778 210 80 77. Вход платный.Городской конкурс «Принцесса Актау-2017» пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Абая в воскресенье, 5 февраля, в 12:00. Справки по телефонам: 30-56-72, 8 771 837 55 99. Вход платный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Сибирский цирк в городе! В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина 4 февраля вы увидите гимнастов в колесе Сира, канадскую рысь, белоносую носуху, королевскую анаконду, экстрим-шоу «Дыхание огней». Группа фокусников - иллюзионистов продемонстрирует лучшие мировые фокусы: превращение женщины в кошку. Еще вас ждут воздушные гимнасты, римская пирамида, группа дрессированных животных, эквилибристы, смешные клоуны и многое-многое другое. Стоимость билетов от 1 500 тенге. Выступления пройдут в субботу, 4 февраля, в 14:00, 17:00 и 19:00. Детям до 5 лет – бесплатно. Телефон кассы: 60 10 04.В субботу, 4 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Рамочка для фото» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В субботу, 4 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 17:00 пройдет мастер-класс по квиллингу. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный- 2000 тенге.В субботу, 4 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 14:00 пройдет мастер-класс по скрапбукингу. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный- 2000 тенге.В воскресенье, 5 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Корзиночка из фетра» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В семейном центре «Апельсинка» в воскресенье, 5 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный- 2000 тенге.Квест в реальности — это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Это возможность не только весело, но и с пользой провести время, проверить свои интеллектуальные способности и находчивость. Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99В субботу, 4 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы MAGICAL (Алматы). В воскресенье, 5 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о студентах университета искусств, приехавших в Астану из разных уголков Казахстана за мечтой. Они разом окунулись в яркий студенческий мир, воплощая в жизнь творческие идеи. А Азамат и Акерке, встретив и полюбив друг друга, мечтали лишь об одном - быть вместе навсегда. Но страшный диагноз, поставленный Акерке, разрушил всеобщую идиллию. Удастся ли героям фильма сплотить всех неравнодушных людей вокруг сердца юной девушки, которое так хочет биться?Режиссер: Мейрим Аргимбаева, Назия Назарбек. Актеры: Айсаным Кастеева, Нурлан Науразбаев, Назия Назарбек, Данияр Туранов, Аяулым Турусбекова, Жулдыз Алиманова, Санди Госман, Адилет Макен, Хаким Ергалиев, Абылай Ибрайулы. Жанр: мелодрама.Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес. Актеры: Эйми Тигарден, Винсент Д’Онофрио, Лиззи Брошере, Джонни Галэки, Лаура Уиггинс, Зак Рериг, Алекс Роу, Бонни Морган, Джилл Джейн Клементс, Брэндон Ларракуэнте. Жанр: ужасы, драма.Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный... Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало. Режиссер: Бен Янгер. Актеры: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани.Жанр: драма, биография, спорт.Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.Режиссер: Ренни Харлин. Актеры: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко. Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал, приключения.