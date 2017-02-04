В Актау стартовал прием заявок на конкурс «А ты готов стать звездой?»

Победительница конкурса "А ты готов стать звездой?" Диляра Кульдиева на финальном шоу
Прием заявок на конкурс, направленный на поддержку талантливой молодежи Актау, стартовал 1 февраля и завершится 28 числа. Сам проект продлится с 5 по 26 марта. В этот период жюри, в число которого войдут заслуженные деятели культуры и искусства, будут отбирать лучших в двух жанрах: танец и вокальное мастерство. По мере продолжения борьбы за главный приз в размере 300 тысяч тенге участники будут выбывать. До финального тура дойдут лишь сильнейшие артисты.
- В этом году конкурс направлен на пропаганду народного танцевального и вокального наследия, воспитание чувства любви и уважения к историческому и культурному наследию своего народа, и народов, проживающих на территории нашей страны. Поэтому мы приветствуем участие в конкурсе представителей разных национальностей, проживающих на территории Мангистауской области, и будем рады развитию дружеских контактов и созданию условий обмена творческим опытом, - отметил Серик Сариев.
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 15 до 20 лет. Организаторы обещают в рамках проекта проводить для конкурсантов творческие встречи и мастер-классы с известными мастерами искусств, хореографами, артистами и режиссерами. А в будущем привлекать победителей и талантливых участников конкурса к участию в различных концертах и фестивалях.
- В отборочном туре оргкомитет рассматривает заявки всех желающих принять участие в конкурсе. А уже в первом туре вокалистам нужно будет исполнить песню патриотического характера о любви к родной стране, а танцорам - исполнить казахский танец, - отметил Серик Сариев.
Во втором туре артисты должны будут представить на суд жюри песню или танец народов, проживающих на территории Мангистауской области. В третьем туре - показать совместный номер (песня и танец) в любом жанре. Дошедшие до финала конкурсанты смогут выступить с лауреатом международных конкурсов и фестивалей, обладателем ордена «Курмет» - Тамарой Асар.
Напомним, конкурс «А ты готов стать звездой?» проводится в Актау с 2012 года. Он направлен на поддержку творческой молодежи и развитие молодежного искусства в регионе.
Заявки принимаются с 1 по 28 февраля 2017 года (включительно) на электронный адрес — konkyrs.sariyev@mail.ru, а также по адресам: КДК им. Абая, 327 кабинет; «Дом Дружбы» (14 микрорайон), 1 этаж или на электронный адрес: 305053@bk.ru. Телефон для справок: 43-10-73
- В этом году конкурс направлен на пропаганду народного танцевального и вокального наследия, воспитание чувства любви и уважения к историческому и культурному наследию своего народа, и народов, проживающих на территории нашей страны. Поэтому мы приветствуем участие в конкурсе представителей разных национальностей, проживающих на территории Мангистауской области, и будем рады развитию дружеских контактов и созданию условий обмена творческим опытом, - отметил Серик Сариев.
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 15 до 20 лет. Организаторы обещают в рамках проекта проводить для конкурсантов творческие встречи и мастер-классы с известными мастерами искусств, хореографами, артистами и режиссерами. А в будущем привлекать победителей и талантливых участников конкурса к участию в различных концертах и фестивалях.
- В отборочном туре оргкомитет рассматривает заявки всех желающих принять участие в конкурсе. А уже в первом туре вокалистам нужно будет исполнить песню патриотического характера о любви к родной стране, а танцорам - исполнить казахский танец, - отметил Серик Сариев.
Во втором туре артисты должны будут представить на суд жюри песню или танец народов, проживающих на территории Мангистауской области. В третьем туре - показать совместный номер (песня и танец) в любом жанре. Дошедшие до финала конкурсанты смогут выступить с лауреатом международных конкурсов и фестивалей, обладателем ордена «Курмет» - Тамарой Асар.
Напомним, конкурс «А ты готов стать звездой?» проводится в Актау с 2012 года. Он направлен на поддержку творческой молодежи и развитие молодежного искусства в регионе.
Заявки принимаются с 1 по 28 февраля 2017 года (включительно) на электронный адрес — konkyrs.sariyev@mail.ru, а также по адресам: КДК им. Абая, 327 кабинет; «Дом Дружбы» (14 микрорайон), 1 этаж или на электронный адрес: 305053@bk.ru. Телефон для справок: 43-10-73
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