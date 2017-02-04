Алик Айдарбаев: В порту Курык началось строительство инфраструктуры для перевалки автомобильного транспорта

Алик Айдарбаев

В Астане прошло расширенное заседание правительства. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. Глава Мангистауской области на вопрос Нурсултана Назарбаева: «Завершено ли строительство Курыка?», сообщил, что в конце 2016 года в порту Курык завершилось строительство паромного комплекса. А в этом году начинается строительство инфраструктуры для перевалки автомобильного транспорта.



- Мы сейчас приступили к этой фазе и, надеемся, в ближайшее время завершим, - доложил аким области Главе государства.



Акимы областей рассказали Президенту о социально-экономическом развитии регионов по итогам 2016 года. На встрече было отмечено, что в трех областях: Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской в 2016 году наблюдалось снижение показателей валового регионального продукта. Алик Айдарбаев дал этому пояснение.



- Мангистауская область не допустила снижения внутренних региональных продуктов, а наоборот, увеличила. Рост составил 100,1%. Только по двум показателям - объем промышленного производства и инвестиции в основной капитал - мы не выполнили показатели. Но эти два показателя - они взаимосвязаны и связаны с сегодняшней коньюктурой цен на энергоносители. У нефтяных компаний сегодня недостаточно денег, чтобы инвестировать в основной капитал. Снижены объемы на бурение и ремонт скважин, и только в этом году, хотя уже кризис, будем говорить, продолжается три года, допущено снижение добычи нефти и инвестиций в основной капитал. Но, несмотря на это, по всем другим показателям мы увеличили объемы производства, к примеру, в обрабатывающей промышленности на 15%, строительстве, транспорте и логистике, и за счет этого в целом объем внутреннего регионального продукта мы увеличили на 100,1%. Поэтому, я думаю, что эти причины объективны, - сказал Алик Айдарбаев.



Фото: Lada.kz