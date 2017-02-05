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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 505

Около 1000 бездомных арестовали в Актау в 2016 году

В специальный приемник-распределитель органов внутренних дел Актау судом на 30 суток изолировали 959 лиц без определенного места жительства и документов. Об этом сообщил Елтай Жолтаев, ведущий специалист специализированного административного суда Актау.

Фото из сети интернет
Судом за 2016 год рассмотрено 959 материалов в отношении лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность, постоянного места жительства, и ведущих бродячий образ жизни.

Сами правонарушители в суде признали, что ведут асоциальный образ жизни: не работают, не имеют определенного места жительства, бродяжничают. По их словам, они существуют на случайные заработки, либо попрошайничают, документы утеряны.

В отношении данных лиц, согласно статьям 29 (О профилактике правонарушений) и 46-3 (О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества) Закона РК, судом санкционировано предупредительное ограничение свободы передвижения сроком на 30 суток.

Эти меры направлены на фактическое установление личности неизвестных лиц, их социальную адаптацию и реабилитацию с целью недопущения совершения административных и уголовных правонарушений.


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Комментарии ( 4 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:39
Мұншама қаңғыбас адамдарды ұстап, сотқа апарғаны неге керек. Егер, сот, бұл кісілерге көмектесе алмаса?
Қазірден бастап, әкімшілік қаңғыбас мәселесін қолына алмаса, қаңғыбастардың саны көбеймек. Бұл тек Ақтау қаласы.
Ауылдарды тексеріп қарасын, қаңғыбас, маскүнем және нашақорлар жетіп артады...
 
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machete2015 (Посетители) Сегодня, 11:48
А че не нашли регистрации?!!
crazy

Это мусарам по ходу делать не чего было вот и вылавливали!!!!!!1

Наверное не было регистрации или IMEI забыли зарегестрировать!!!
lol
 
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trump (Посетители) Сегодня, 11:31
Выходит, бездомных людей у нас больше, чем бездомных собак. Чтобы избавиться от бездомных собак у нас не хватает патронов. А что у нас есть, чтобы избавиться от бомжей? Одних добрых намерений тут будет мало.
 
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  • trump
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 11:28
Впечатляет цифра, откуда столько?
 
 

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