Около 1000 бездомных арестовали в Актау в 2016 году

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Судом за 2016 год рассмотрено 959 материалов в отношении лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность, постоянного места жительства, и ведущих бродячий образ жизни.



Сами правонарушители в суде признали, что ведут асоциальный образ жизни: не работают, не имеют определенного места жительства, бродяжничают. По их словам, они существуют на случайные заработки, либо попрошайничают, документы утеряны.



В отношении данных лиц, согласно статьям 29 (О профилактике правонарушений) и 46-3 (О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества) Закона РК, судом санкционировано предупредительное ограничение свободы передвижения сроком на 30 суток.



Эти меры направлены на фактическое установление личности неизвестных лиц, их социальную адаптацию и реабилитацию с целью недопущения совершения административных и уголовных правонарушений.