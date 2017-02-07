Жители 3 микрорайона Актау пожаловались на установленный у дома №2 торговый павильон

Торговый павильон. Фото автора

По утверждению жильцов, они обращались с жалобой к участковому, но результатов нет.



- Этот павильон явно незаконный. Он установлен на расстоянии двух метров от жилого дома. Эта «чебуречная» прямо напротив моего балкона и перекрывает мне вид на дорогу. А если в доме произойдет пожар, тогда спецмашина не сможет проехать близко к дому. Да еще они и питаются электроэнергией от нашего дома, и так сети старые. Мы неоднократно обращались к участковому, но никто не реагирует, - говорят жильцы дома №2.



В городском отделе архитектуры и градостроительства отметили, что на сегодняшний день в Актау много недобросовестных предпринимателей, которые игнорируют правила получения разрешения на установку торговых павильонов.



- Ларек установлен незаконно. Сегодня сотрудники отдела архитектуры выедут на место и вручат официальное письмо с требованием убрать павильон. Материалы дела будут направлены в суд, - сказал Ерлан Саркенов, руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства.