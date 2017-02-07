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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:15

Просмотров: 2537

Жители 3 микрорайона Актау пожаловались на установленный у дома №2 торговый павильон

Жители дома №2 в 3 микрорайоне Актау выступили против установленного мобильного павильона по продаже пирожков и чебуреков. Горожане уверяют: павильон установлен в двух метрах от дома без их согласия. В городском отделе архитектуры и градостроительства отметили, что предприниматель установил передвижной ларек незаконно.

Торговый павильон. Фото автора
По утверждению жильцов, они обращались с жалобой к участковому, но результатов нет.

- Этот павильон явно незаконный. Он установлен на расстоянии двух метров от жилого дома. Эта «чебуречная» прямо напротив моего балкона и перекрывает мне вид на дорогу. А если в доме произойдет пожар, тогда спецмашина не сможет проехать близко к дому. Да еще они и питаются электроэнергией от нашего дома, и так сети старые. Мы неоднократно обращались к участковому, но никто не реагирует, - говорят жильцы дома №2.

В городском отделе архитектуры и градостроительства отметили, что на сегодняшний день в Актау много недобросовестных предпринимателей, которые игнорируют правила получения разрешения на установку торговых павильонов.

- Ларек установлен незаконно. Сегодня сотрудники отдела архитектуры выедут на место и вручат официальное письмо с требованием убрать павильон. Материалы дела будут направлены в суд, - сказал Ерлан Саркенов, руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства.


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Комментарии ( 8 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 20:32
Бұл самса сататын қораптың тұрғанына жарты жылдан асып кетті. Масқара.
Егер, артында тұрған үйдегі пәтер иелеріне ұнамаса, жарты жыл не істеді? Кеше Жаңа Жыл болды, сол кезде отшашуды пайдаланып осы мәселенің бір шешімін шығармайсыңдар ма, қатырасыңдар... sila

Trump
Бұл үйлер ескі болғанымен, қаламыздың ең алғашқы салынған үйлердің бірі. Біздің Пезандық мұнараларымыз...
 
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  • ПетровичЪ.
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:18
trump,
Нет ничего постояннее временного, дядюшка dada
 
-1
  • Куаныш Атшыбай
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  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 20:03
А что, в этом "фешенебельном" доме еще живут люди? omg На мой взгляд, тошниловка даже, в какой-то степени, украшает этот "централ".
 
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  • ПетровичЪ.
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:01
Кораблик снесли? И чебургенную снесут. Ибо крыша не оформлена dada
 
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  • Куаныш Атшыбай
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 19:41
место там бойкое -оголодавшие студенты сметают чебу реки и поро жочки -а жильцы правы это их придомовая територия за котолрую они платят денежки-этот же будан установлен заведомо без согласования **и заметь те что нет пока на них управы! да и сэс смотрю мух не ловит -там фаршщ масо тесто а протока воды нет туалета нет --а пажарники где ??или всех за чебуреки и пирожки купили????
 
-1
  • Ger-azot
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  • trump
 mr12 (Посетители) Сегодня, 19:26
Предъявы белыми нитками шиты.
Что значит вид на дорогу закрыли, это что, пост ДПС?
Кому жаловаться, так это жителям нижних этажей 11-20 и 11-21, там уж точно недвижимость в цене рухнула. Но торговый центр "Ынтымак" никто не сносит.
Что же касается общего архитектурного ансамбля, то тошниловка вполне гармонирует с полиэтиленовыми окнами.
 
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  • Ger-azot
  • синдбад
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 19:13
жарильщики тухлого мяса везде лезут!
 
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  • botden
  • Мужик
  • trump
 Николай Мухалёв (Посетители) Сегодня, 18:48
Он установлен на расстоянии двух метров от жилого дома. Эта «чебуречная» прямо напротив моего балкона и перекрывает мне вид на дорогу

Печалька :( а мне тут два дома вид на дорогу перекрывают,надо пожаловаться что б их снесли
 
 

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