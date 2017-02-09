В Актау 11-классники обвинили комиссию конкурса научных работ в предвзятости

Молодые люди в течение года изучали исторический памятник «Алтынказган», советовались с учеными из Казахстана и России. В своих исследованиях, по словам школьников, они пришли к выводу: находки археологов указывают на то, что закопанные вещи принадлежали племени гуннов. На независимом конкурсе научных работ в Актобе проект, по словам 11-классников, признали лучшим, а волгоградские специалисты отметили, что работа достойна магистратуры.- На территории «Алтынказгана» найдены уникальные серебряные обкладки седла и три клада: серебряный, золотой и металлический. На глубине 70-80 сантиметров закопаны наконечники стрел, золотые пуговицы, серебряные монеты, колокольчики, конская сбруя, золотые фалары, украшенные янтарными стрелами. Откуда в Мангистауской области мог взяться янтарь? Понятное дело, что его завезли, - рассказал Эльданиз Гусейнов, автор проекта «Алтынказган».В стихотворении историка Иордана, как рассказывают 11-классники, отмечено, что предводитель гуннов Атилла был похоронен в степи среди железного, серебряного и золотого кладов. Школьники предположили, что именно в «Алтынказагане» находится могила Атиллы. По официальной же версии, предводитель гуннов похоронен в Хорватии. Молодые исследователи говорят о необходимости дальнейшего исследования «Алтынказгана».- Раскопки на обнаруженном в 2010 году памятнике произвели только в 2013 году. Кто знает, что за эти три года произошло с Алтынказганом. А ведь ученые подтверждают, что он был частично разрушен под воздействием окружающей среды. Он был разграблен несколько раз, там было очень много золота. Это огромная проблема нашего региона. Чернокопатели пользуются тем, что объекты не исследуются, - говорят авторы научной работы.В конце исследования Эльданиз с Никитой предлагают создать социокультурный парк «Номады», где будут развивать современные и древние виды искусства. Молодежь, помимо скейтбординга, сможет попробовать себя в таких занятиях как войлоковаляние и гончарное дело. Молодые люди рассчитывали, что, приняв участие в республиканском конкурсе, их проект получит большую огласку, будет возможность привлечь инвесторов, а также их заметят преподаватели ВУЗов. Однако ребятам сообщили, что в списках людей, попадающих на республиканский конкурс, их нет.Родители учеников возмущены результатами. Свои жалобы они оставили в отделе образования, прокуратуре и в центре «Дарын».- Мне сказали: «Ну, Вы же получили второе место, чем Вы еще недовольны?» Наша цель была не только получить второе место в области, а попасть на республику. Когда ребенок твой дома работает, ты же видишь, чем он занимается. Естественно, тоже вникаешь в суть работы. И там очень интересные факты, которые, действительно, могут перевернуть историю Алтынказгана. Я позвонила в республиканский центр «Дарын» и рассказала им о ситуации, на что мне ответили, что на местном уровне они вправе самостоятельно решать, как проводить отбор. В таком случае, для чего придуманы правила? Зачем их раздавали? В положении 2016 года написано, что баллы за защиту проекта и тестирование не суммируются, в отличие от 2014 и 2015 года. В результате нас «выбросили» из списков, - говорит Мария Гусейнова, мама одного из авторов проекта «Алтынказган».В научном центре «Дарын» сообщили, что второе место дети получили по результатам первого тура областного конкурса — защиты научных работ. Во втором туре — онлайн-тестировании - по двум предметам, школьники стали третьими в общем зачете.- Конкурс состоит из нескольких этапов. Работа этих ребят после победы на городском конкурсе прошла аттестацию. По результатам первого тура, защиты научных работ, они набрали 67 баллов. Это второй результат. Мы наградили их грамотами и вознаграждением. Следующий этап — онлайн-тестирование. Через месяц после защиты научных работ участники конкурса со всей республики одновременно, каждый в своем городе, проходил тестирование. Со специальным ключом приехал сотрудник столичного центра Дарын из Астаны. Детей из области пригласили сюда, посадили в одном классе и дали ровно час на то, чтобы ответить на 120 вопросов. Минимальный порог — 60 баллов. По правилам, если в научной работе два участника, то их результат складывается и делится на два. В итоге средний балл Никиты и Эльданиза — 61. Это третий результат. У нас есть свое положение, в котором сказано, что для отправки на республиканский конкурс необходимо сложить баллы за защиту научного проекта и за тестирование. В итоге ученики на третьем месте. У них, действительно, достойная работа, но поехать могут только первые два места, - рассказал Ескендир Кумбаев, директор центра дополнительного образования «Дарын».В областном управлении образования сообщили, что работа молодых людей заслуживает внимания, но правила конкурса таковы, что на республиканский тур их отправить не могут.- Я считаю, что молодым людям нужно вручить обязательно грамоты, а их научный труд опубликовать на сайте управления образования и официальной странице в Facebook, чтобы привлечь к работе внимание, - сказала Клара Кулатаева, руководитель школьного отдела управления образования Мангистауской области.Однако родителям 11-классников такой результат кажется несправедливым. Материалы передали в городскую прокуратуру.