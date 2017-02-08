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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:51

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В Мангистау средний уровень прожиточного минимума в январе 2017 года составил 26 577 тенге

Затраты на продовольственные товары, в среднем, составили 15 946 тенге в расчете на одного человека. Средняя стоимость платных услуг и непродовольственных товаров составила 10 631 тенге. Об этом сообщают на сайте Комитета статистики Министерства Национальной экономики РК.

Фото из сети интернет
В Мангистау, как отмечает департамент статистики региона, стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в январе 2017 года оценили в 26 577 тенге. Величина прожиточного минимума повысилась на 2,9 процента.

Доля расходов на приобретение рыбы и мясных продуктов в структуре прожиточного минимума - два процента, плодоовощей и фруктов - 10,7 процента, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,1 процента, доля хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,4 процента, сахара, чая и специй - 2,3 процента.

Что представляет собой прожиточный минимум?

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Величину прожиточного минимума для мужчин старше 18 лет оценили в 31 583 тенге. На продовольственные товары приходится 18 950 тенге, на непродовольственные товары и платные услуги — 12 633 тенге.

Величина прожиточного минимума для женщин старше 18 лет составила 25 067 тенге. Из них на продовольственные товары - 15 040 тенге, на непродовольственные товары и платные услуги — 10 027 тенге.

Для детей до 13 лет величина прожиточного минимума составила 21 442 тенге, на продовольственные товары приходится 12 865 тенге, на непродовольственные товары и платные услуги — 8 577 тенге.

Для юношей от 14 до 17 лет величина прожиточного минимума составила 33 565 тенге, из них на продовольственные товары приходится 20 139 тенге, на непродовольственные товары и платные услуги — 13 426 тенге.

Для девушек от 14 до 17 лет прожиточный минимум составил 25 722 тенге, из них на продовольственные товары 15 433 тенге, на непродовольственные товары и платные услуги приходится 10 289 тенге.

Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей — 24 897 тенге. На продовольственные товары - 14 938 тенге, на непродовольственные товары и платные услуги — 9 959 тенге.

Зафиксированная среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях Мангистауской области в IV квартале 2016 года составила 273 762 тенге, сообщает департамент статистики Мангистауской области.

Самый высокий размер среднемесячной заработной платы, как сообщают на сайте Комитета статистики, отмечен в сфере водного транспорта - 948 372 тенге. Минимальный уровень - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 54 103 тенге.


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Комментарии ( 1 )

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vseznaika (Посетители) Сегодня, 17:30
Что представляет собой прожиточный минимум?

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Это необходимый минимальный денежный доход на одного человека. По величине он равен стоимости потребительской корзины - минимального набора товаров и услуг, необходимых для жизнедеятельности человека.

Это при условии что есть жилье и средство передвижения?
Что за расчет? Что за статистика?Как на такой минимум закупаться продуктами на месяц?
Где эта сфера водного транспорта со средней зарплатой в 900 тыс.тг???
 
 

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