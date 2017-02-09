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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:30

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Где в Актау можно получить благотворительную помощь

Благотворительную помощь нуждающимся в Актау оказывают и государственные, и частные организации. Lada.kz подготовила список адресов и телефонов структур, где горожане и жители области могут получить одежду, лекарства и продукты питания.

Фото Гульмиры Садыровой из архива Lada.kz
В Актау функционируют несколько благотворительных фондов, а также государственные учреждения, где можно получить разовую помощь:лекарства, одежду, продукты питания или другую поддержку.

Благотворительный фонд «АДАЛ»


Фонд «Адал», открытый при поддержке газеты «Лада», работает в городе несколько лет. Основное направление — помощь тяжелобольным детям: оплата счетов за лечение, операции и перелеты до клиник. Помощь оказывают после обращения родителей к руководству фонда. В приоритете - дети из малоимущих семей, родители которых не в состоянии самостоятельно собрать сумму, требующуюся на лечение. Материальная помощь от горожан и организаций аккумулируется на счету фонда. Деньги перечисляют клинике или компании-перевозчику.

Информация о распределении финансовых средств и состоянии счета прозрачна. Отчеты о затратах с прикрепленными чеками руководители фонда предоставляют попечительскому совету, в который входят медики, сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ и общественные деятели.

Для малоимущих и многодетных семей, одиноких пенсионеров «Адал» собирает среди горожан одежду и обувь, продукты питания, лекарства.

Благотворительные корзины фонда «Адал» расположены в крупных торговых центрах в городе. Сюда горожане могут складывать продукты питания, которые волонтеры развозят по адресам одиноким пенсионерам и малоимущим семьям.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (778) 916-24-18

Благотворительный фонд «Мы люди- мы вместе»


Фонд «Мы люди- мы вместе» оказывает помощь больным детям и малоимущим семьям. Периодически сотрудники фонда и привлеченные специалисты проводят бесплатные сеансы массажа для детей, больных ДЦП. Фонд организует благотворительные концерты по сбору средств для тяжелобольных детей.

В фонде можно получить помощь - одежду и обувь (б\у — пожертвования от горожан), продукты питания, мебель, лекарства и другое, в зависимости от ситуации нуждающегося. Преимущественно помощь фонд оказывает многодетным и малоимущим семьям, в которых более шести детей, или людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (702) 821-06-50

Общественный фонд «Атадан мирас»


Фонд «Атадан мирас» открыл так называемый «социальный магазин» по адресу: 15 мкр., дом 52 8\2, где бесплатно можно получить продукты питания, игрушки, одежду и обувь, бытовую технику. Помощь оказывают людям, которые внесены в список нуждающихся фонда. Чтобы в него попасть, необходимо написать заявление, на основании которого волонтеры организации соберут анкетные данные нуждающегося, проверят его доходы, расходы и условия проживания.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (702) 962 - 63 - 67

Православная церковь Актау


В церкви нуждающиеся могут бесплатно взять одежду и обувь (б\у — пожертвования от горожан). Вещи собирают в течение месяца, в одно из воскресений, о котором оповещают заранее, можно прийти и взять необходимое.

Узнать о наличии вещей на складе можно по телефону: 41- 77-31

Мечеть города Актау


В настоящее время в главной мечети города работает пункт приема одежды в качестве благотворительной помощи для нуждающихся. Вещи отправляют в мечеть на станции Мангистау. Там действует «бутик» - пункт выдачи собранных вещей (б\у — пожертвования от горожан) нуждающимся. Другую помощь оказывают по мере возможности. В мечети можно попросить внести малообеспеченную семью в список для дальнейшей посильной помощи. Сейчас в списке более 300 семей.

Контактные телефоны: 42-71-51; 31-44-51

Актауский городской отдел социальной занятости и социального обеспечения (СОБЕС в 11 микрорайоне)


Оказывает помощь нуждающимся - одежду и обувь (б\у — пожертвования от горожан). О наличии одежды на складе лучше узнать предварительно.

Контактный телефон: 43-26-52

Активистов общественных организаций, которые оказывают помощь нуждающимся, но не упомянуты в списке, просим звонить в редакцию газеты «Лада» по телефону: 50-50-85.


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