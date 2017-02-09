В Актау родители воспитанников детского сада №23 требуют закрыть санаторные группы





О существовании санаторных групп в детском саду №23 родители воспитанников остальных групп, по их словам, узнали недавно. И забеспокоились, что такое соседство может негативно отразиться на здоровье их детей.- У меня трое детей, старший сын ходит в садик. В течение трех месяцев он непрерывно болеет. Я сводила его на флюорографию - испугалась. Есть причина, что он после двух дней посещения садика опять болеет. И кашель у него, - жалуется Нурзат Шоханаева, мама воспитанника детсада №23.Родители говорят, что руководство детского сада их вопросы и просьбы игнорирует. Инициативная группа обратилась в городской отдел образования с требованием не только закрыть санаторные группы в ДДУ, но и провести там тщательную проверку.- В саду холодно, постоянно просят собрать деньги то на одно, то на другое. Теперь выясняется, что в санаторных группах не только дети, у которых Манту воспалена, но и дети, которые находятся в контакте с больными. Поэтому мы просим в гороно, чтобы эти группы закрыли. Руководство садика заявляет, что эти группы изолированы, но на самом деле одна из них находится рядом с нашей, на одном этаже, - говорит Инна Кистаубаева, мама воспитанницы детсада №23.Сотрудники детского сада №23 сообщили, что в Актау в двух ДДУ действуют санаторные группы. Совместное пребывание в зданиях здоровых детей и детей из группы «риска» практикуют здесь уже 20 лет. И говорят, что случаев заражения туберкулезом не было никогда.- В отдельных случаях допустима организация в детском саду общего типа санаторных групп с отдельным входом и отдельной игровой площадкой. Это требование мы соблюдаем. Сад был открыт в 1995 году и в течение 20 лет обслуживал тубконтактных детей нижних микрорайонов Актау. В 2014 году в нем сделали капитальный ремонт. С тех пор мы больше года работаем и никаких инцидентов не было. Кварцевание и все необходимые процедуры мы делаем, - отметила Рауана Беришбаева, директор детского сада №23.Безопасным наличие санаторных групп в детских садах считают и фтизиатры.- В санаторных группах такие же дети здоровые, как и в обычных. Только реакция Манту у них положительная. Эти дети приходят сюда на полгода или на 12 месяцев. Потом я выписываю их и принимаю таких же детей. Никакой опасности нет. Все воспитанники проходят врачебную комиссию и получают доступ в ДДУ в областном противотуберкулезном диспансере, - сообщила Макпал Енсеева, фтизиатр.В городском отделе образования родителям пообещали помочь разобраться в ситуации в ближайшее время.