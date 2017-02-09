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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:39

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В Актау родители воспитанников детского сада №23 требуют закрыть санаторные группы

Родители воспитанников детского сада №23 требуют закрыть две санаторные группы, действующие в детском дошкольном учреждении (ДДУ). Группы посещают дети из семей тубинфицированных и малыши с положительной пробой Манту. Руководители ДДУ уверяют, что соседство с санаторными группами остальным детям вреда не наносит.

Детский сад №23 Актау
О существовании санаторных групп в детском саду №23 родители воспитанников остальных групп, по их словам, узнали недавно. И забеспокоились, что такое соседство может негативно отразиться на здоровье их детей.

- У меня трое детей, старший сын ходит в садик. В течение трех месяцев он непрерывно болеет. Я сводила его на флюорографию - испугалась. Есть причина, что он после двух дней посещения садика опять болеет. И кашель у него, - жалуется Нурзат Шоханаева, мама воспитанника детсада №23.

В Актау родители воспитанников детского сада №23 требуют закрыть санаторные группы


Родители говорят, что руководство детского сада их вопросы и просьбы игнорирует. Инициативная группа обратилась в городской отдел образования с требованием не только закрыть санаторные группы в ДДУ, но и провести там тщательную проверку.

В Актау родители воспитанников детского сада №23 требуют закрыть санаторные группы


- В саду холодно, постоянно просят собрать деньги то на одно, то на другое. Теперь выясняется, что в санаторных группах не только дети, у которых Манту воспалена, но и дети, которые находятся в контакте с больными. Поэтому мы просим в гороно, чтобы эти группы закрыли. Руководство садика заявляет, что эти группы изолированы, но на самом деле одна из них находится рядом с нашей, на одном этаже, - говорит Инна Кистаубаева, мама воспитанницы детсада №23.

Сотрудники детского сада №23 сообщили, что в Актау в двух ДДУ действуют санаторные группы. Совместное пребывание в зданиях здоровых детей и детей из группы «риска» практикуют здесь уже 20 лет. И говорят, что случаев заражения туберкулезом не было никогда.

- В отдельных случаях допустима организация в детском саду общего типа санаторных групп с отдельным входом и отдельной игровой площадкой. Это требование мы соблюдаем. Сад был открыт в 1995 году и в течение 20 лет обслуживал тубконтактных детей нижних микрорайонов Актау. В 2014 году в нем сделали капитальный ремонт. С тех пор мы больше года работаем и никаких инцидентов не было. Кварцевание и все необходимые процедуры мы делаем, - отметила Рауана Беришбаева, директор детского сада №23.

Безопасным наличие санаторных групп в детских садах считают и фтизиатры.

- В санаторных группах такие же дети здоровые, как и в обычных. Только реакция Манту у них положительная. Эти дети приходят сюда на полгода или на 12 месяцев. Потом я выписываю их и принимаю таких же детей. Никакой опасности нет. Все воспитанники проходят врачебную комиссию и получают доступ в ДДУ в областном противотуберкулезном диспансере, - сообщила Макпал Енсеева, фтизиатр.

В городском отделе образования родителям пообещали помочь разобраться в ситуации в ближайшее время.




Фото и видео Кадырбека Айдарулы


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Комментарии ( 9 )

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VeraVera (Посетители) Сегодня, 14:24
В этом садике нет ни одной игровой площадки,нет песочницы,горки,качель,даже скамеечки дитю посидеть.Лучше бы на это обратили внимание.А то,что туда ходят,отличные от остальных детей,проходят комиссию там,так это было всегда.Это специализированный сад и нечего туда водить здоровых детей и еще предъявлять претензии.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:19
в нашем регионе тубик это не новость - а вот поведение мамашек это и есть показатель нынешнего времени -мы просим мы мы мы*-наши дети -зачем вы делите мир *??зачем подаёте детям примеры -он такой а он не такой у него манту вздулась** вот от таких родительских закидонов и вырастают эгоисты!до того как они узнали *-всё было хорошо -а теперь места найти себе не могут --помню когда про спид узнали в стране как от инфецированых шарахались! добрее надо быть - в здоровом теле здоровый дух* при правильном питании и должном уходе эти дети контактные-не опасны *- и слово какое нашли талерантное***-контактные** -как в зоне **-законтаченые! Всегда повторяю -люди не ищите различия ,,ищите сходства ! Человек**** - звучит гордо -но порою поступки его* разочеровывают! интересно было бы взглянуть на этих контактных детей-*быть может именно кто то из них потом найдёт лекарство от всех болезней!
 
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  • лапшин
  • Sportikus
  • Ger-azot
 Светик (Посетители) Сегодня, 13:59
Люди, АУУУ, вы, что с луны упали? Этот д/с всю жизнь был санаторным, для детей с положительной манту. Если Вас, дорогие родители, что то не устраивает...идите в другой д/с, а этих детей и педагогов оставьте в покое.
 
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  • Лия Стиф
  • Sportikus
 лапшин (Посетители) Сегодня, 13:54
Видео сейчас посмотрела. А что там произошло вдруг? Раньше все было прекрасно, тепло, питание пятиразовое, вкусно и много. Директор, повторяю, тот же. Никто, никогда не организовывал сборы денег.
А воспитатели в группах постарше золотые просто (казгруппа у нас была)
И кто этот спец из гороно, который не в курсе? )) Не может быть, чтоб готовили документы и не знали какие группы есть в наличии.

Кстати, сколько за садик "плотите"?
У нас в школе одно питание около семи тыс. И похвалить качество никому не удается пока.)
 
-1
  • кукла
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Очевидец
 Mandarin188 (Посетители) Сегодня, 13:52
Вся болезнь от прививок! У родившегося малыша есть своя имунная защита а после прививок все уже... задумайтесь, как часто болеет ваш малыш!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лия Стиф
 dark01 (Посетители) Сегодня, 13:37
Ей богу, будто с луны свалились bazar
 
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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 13:35
Заведующая детским садиком, что-то не договаривает. Как она не дает закрывать. Я не могу понять. В Гороно сказали закрыт. Тут что-то не то. Надо обращаться в прокуратуру.
 
-3
  • Лия Стиф
  • Светлана Антонова
  • Ger-azot
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Нелли Ершова232 (Посетители) Сегодня, 13:30
Это недопустимо !!!Для виражников, должно быть отдельное меню,усиленное питание, дети должны получать противотуберкулезные препараты ! Многие виражники контактируют с больными и здесь нет гарантии , что они безопасны для других детей в саду. В саду для таких детей, должен быть отдельный вход и выход. отдельные игровые площадки, спорт зал, музыкальный зал, полная изоляция!

Нужно открывать санаторный сад, для таких детей!!!
 
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  • Светлана Антонова
  • Лия Стиф
  • Sportikus
  • Ger-azot
 лапшин (Посетители) Сегодня, 13:13
Вот вчера и удивлялась по телевизору.
Они что в нашем городе не проживали никогда? Не знают что эт садик всегда был санаторно-курортным?
Или пошли туда лишь бы поближе к соседнему (прекрасному во-всех отношениях) саду, чтоб после скандала туда перевести?
Ведь ясно же что не закроют группы, куда виражных и контактных детей девать?
Дети в садиках болеют, никогда не слышали?
Именно да, две недели в саду-две недели лечимся. Такая картина во всех садах у нас была.

Мы когда ходили туда, ничего у нас кроме салфеток и канцелярских принадлежностей не спрашивали. Директор тот же.
 
 

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