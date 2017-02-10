Жители Мангистау пожаловались на бродячих собак в жилых массивах

Жители Приморского рассказали, что давно не видели сотрудников службы по отлову животных. Собаки сбиваются в стаи и, по словам жителей поселка, представляют угрозу.- У нас дети ходят в школу. На улице рано утром еще темно, а собаки стаями ходят. Голодные, они ищут пропитания. Что если кинутся на ребенка? Мы боимся этого. Я не за то, чтобы животных убивали, ни в коем случае. Но поймите нас тоже, если стоит выбор между собакой и жизнью родного человека, тут не до гуманных мер, если нет возможности стерилизовать животных и держать их в питомнике, то нужно искать другой вариант, не оставлять их жить на улице, - считает жительница поселка Приморский.С ноября 2016 года отловом и отстрелом бродячих животных занимается ГУ «Актауская городская ветеринарная станция». Ранее отстрелом собак занимались коммерческие организации за счет государственного заказа.- Мы работаем недавно. С ноября по декабрь 2016 года было отстрелено и утилизировано 277 бродячих собак, в январе ликвидировано 148. У нашего учреждения есть специальный крематорий для животных. Людей для отлова достаточно, работа идет слаженно, - рассказал Самат Набиев, директор ветеринарной станции.В 2016 году отловлено и отстрелено 18 398 бродячих собак и 82 кошки, сообщили в отделе контроля за особо опасными инфекциями департамента по защите прав потребителей Мангистауской области.За прошедший год в Актау зафиксировано 1 791 случай укусов, ослюнявливания и оцарапывания бродячими животными, из них собаками — 1 597 раз.- Все пострадавшие получили курс прививок от бешенства. Мы в подобных случаях проводим с людьми профилактические беседы, объясняем, что заболевание бешенством в 100 процентах случаев приводит к летальному исходу. Пострадав от укуса животного, единственно правильный выход — получить курс прививок, - рассказала Гульнара Куркинбаева.В случае, если пострадавшего укусило животное, чьи хозяева известны, сотрудники департамента по защите прав потребителей Мангистау отправляют информацию о домашнем питомце в ветеринарную станцию. Ветеринары оценивают состояние животного и выдают справку. Через 10 дней процедуру повторяют. Справки предоставляют в департамент по защите прав потребителей. Тогда пострадавший прекращает получать прививки.- Прививок всего шесть: в первый день обращения, на третий, седьмой, 14-ый, 30-ый и 90-ый. Если животное здорово, и это подтверждено двумя справками, то после седьмого дня мы прекращаем ставить пострадавшему от укуса вакцину. Если же собака больная или же была бродячей, то прививки продолжаются. При этом хотелось бы отметить, что вакцина не вредна для человека и никак не сказывается на состоянии здоровья. Единственное, что в период получения лечения нельзя переутомляться, переохлаждаться, употреблять спиртные напитки и прочее. Все это мы людям разъясняем. Благодаря профилактическим мерам 99,3 процента пострадавших обращаются к нам за помощью в первые четыре дня после укуса, что крайне важно для предотвращения заболевания, - говорит Гульнара Куркинбаева.Больше половины пострадавших — дети до 14 лет (920 случаев), сообщают в департаменте по защите прав потребителей. Количество обращений увеличилось по сравнению с 2015 годом на 12,8 процента (224 случая). Эпизодов заболевания бешенством среди людей в Мангистауской области не зафиксировано.