В Мангистауском онкологическом диспансере пройдет День открытых дверей

Фото Гульмиры Садыровой из архива Lada.kz

Прием проведут онкологи, онкомаммологи, онкогинекологи, врач-рентгенолог кабинета маммографии, заведующие отделением онкохирургии и химиотерапии.



При себе необходимо иметь удостоверение личности и амбулаторную карту.



Прием пациентов пройдет с 09:00 до 15:00 в здании онкологического диспансера в 24 микрорайоне. Телефон для справок: 34-30-71