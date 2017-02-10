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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 294

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили для вас подборку мероприятий, которые стоит посетить 11 и 12 февраля.

Фото из архива Lada.kz
Театр
Спектакль-сказка «Честный обманщик Алдар Косе»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 12 февраля, в 11:00 и в 17:00 в театре САНТ покажут спектакль по сказке Дулата Исабекова «Честный обманщик Алдар Косе», поставленный режиссером театра Светланой Лозовой. В спектакле много волшебных сказочных превращений и веселого бытового юмора. Алдар Косе – наиболее заметный и широко известный персонаж казахского устного фольклора, которого недаром обрекли на славу как представителя менталитета всех народностей Казахстана. Его знают как безбородого шутника, ловкого, ироничного, острого на язык народного любимца, защитника бедных и неимущих жителей степей и гор Казахстана. Народная любовь обрекла его на вечную жизнь и бессмертие, а о его приключениях и шутках слагали легенды и сказки, передаваемые из уст в уста. Слава о народном любимце доходит до наших дней. Его шутки и розыгрыши до сих пор злободневны.

Место и время проведения: областной методический центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности, 1 микрорайон. Телефон для справок: 8 701 616 4595 

День открытых дверей в Мангистауском онкологическом диспансере


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 11 февраля, жители Актау смогут получить бесплатную консультацию специалистов медицинского учреждения. Прием проведут онкологи, онкомаммологи, онкогинекологи, врач-рентгенолог кабинета маммографии, заведующие отделением онкохирургии и химиотерапии.
При себе необходимо иметь удостоверение личности и амбулаторную карту. 
Прием пациентов пройдет с 09:00 до 15:00 в здании онкологического диспансера в 24 микрорайоне. Телефон для справок: 34-30-71

Мастер-классы
Мастер-класс по живописи для взрослых


Как провести ближайшие выходные в Актау


Ко Дню всех влюблённых 11 февраля в 16:00 в студии «Пристань» по адресу 6 микрорайон, 23 дом, 10 квартира пройдет мастер-класс по живописи для взрослых. Приглашаем всех желающих окунуться в волшебный мир творчества. У вас есть прекрасная возможность подарить картину, написанную своей рукой, любимому человеку. Стоимость мастер-класса 5000 тенге. Запись по телефонам 53-05-85, WhatsApp 8 701 681 79 77 художник Ермакова Инна.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мобильный планетарий «Глубины Космоса»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений, программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.
Место и время проведения: ТРК «Актау», 16 микрорайон, 0 этаж. Время работы: с 11:00 до 22:00 часов. 

Мастер-классы для детей 
Мастер-класс «Открытка Валентинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 11 февраля, и в воскресенье, 12 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Открытка Валентинка» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.

Мастер-класс «Валентинка на карандаш»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 11 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 17:00 пройдет мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс «Топиарий- дерево любви»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 11 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 18:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Топиарий- дерево любви» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.


Мастер-класс по мыловарению


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 12 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 14:00 и 16:00 пройдет мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс для подростков «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу 11 февраля, и в воскресенье, 12 февраля, в 18:30 пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.     

Детский мастер- класс


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 12 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление сэндвичей, крылышек «Баффало», капкейков и молочного коктейля. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.     

Для любителей ночной жизни — вечеринки 
Вечеринка «День святого Валентина»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 11 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «День святого Валентина». Жителей Актау ждет выступление группы MAGICAL (Алматы). В воскресенье, 12 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.  

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Джон Уик 2»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.
Режиссер: Чад Стахелски. Актеры: Руби Роуз, Киану Ривз, Иэн МакШейн, Бриджет Мойнэхэн, Петер Стормаре, Питер Серафинович, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо, Коммон, Али Ман. Жанр: боевик, триллер, криминал.

«На пятьдесят оттенков темнее»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее. Режиссер: Джеймс Фоули. Актеры: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Макс Мартини, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Белла Хиткот, Люк Граймс, Дженнифер Эль, Эрик Джонсон, Рита Ора. Жанр: драма, мелодрама.

«Лего Фильм: Бэтмен»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.
Режиссер: Крис МакКей. Актеры: Дженни Слейт, Рэйф Файнс, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Мэрайя Кэри, Уилл Арнетт, Билли Ди Уильямс. Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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Комментарии ( 7 )

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  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:17
albatros,
Уффф! Побежал я в магазин! ("Тайгу" бы тоже не забыть!)

У меня в доме все по 2, по 4, по 6, по 8. Дверь нельзя открыть – кастрюли на голову падают, мука сыпется, и постное масло отовсюду вытекает. Зато месяц могу автономно просидеть, как в подводной лодке – месяц сижу. (c) Жванецкий

ЗЫ. Про алко я даже и не говорю. Пол-года могу сидеть! lol
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:55
John Wick қайтып келді ме, керемет. Ruby Rose және Киану Ривз. Осы туындыны өткізу мүмкін емес... dada
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 18:11
на Безбородого обманщика сходить можно -если только на русском языке будет -а то ходил как то на представление художественого фильма -пришёл сел на первом ряду и всё началось - сидел как дурак ушами хлопал!-сказали бы сразу -в жисть бы не пришёл - кстати и фильм был на троечку* -теперь завсегда уточняю - идти или нет!а вот на Федота стрельца в молодёжный театр ходил -то да **-понраву пришлось их деяние! тем паче что я на изусть его знаю !
*************************
я к тому это -что есть у нас любители Шекспира читывать в оригинале Гамлетом умилятся на его родной мове* но продавая билеты надо пердуперждать что в этом спектакле титров не будет и суфлёра не ждите! ну и на всепланетное шоу можно было бы сходить -кабы бесплатно было а так думай или на небо посмотреть или потом неделю без хлеба сидеть на воде и луке!
как говорится душа рвётся к искуству а реалии толкают - по делам -налоговая цон автосервис и страховая компания -это всё на завтра до обеда надо обойти!
 
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  • Швейк
  • ПетровичЪ.
 albatros (Посетители) Сегодня, 18:09
Цитата: Швейк
на столе в огромном блюде дымятся пельмешки, рядом в тарелочке аккуратно нарезана селедочка, политая маслицем и посыпанная лучком.

Чего еще не хватает? Правильно!

Так аппетитно про селёдочку! bravo Картошечку уже поставил на плиту... Уффф! Побежал я в магазин! ("Тайгу" бы тоже не забыть!) boyan

Diomedea exulans
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 17:59
Швейк,
так под селёдочку надо кортошечку отварить без мундира и окропив её подсолнечным маслом с обжаркой*чтоб ароматнее масло было посыпать укропчиком -ну а к пельмешкам в бульён капнуть усуса * и чтоб горчичка на столе -а то о чём иносранец не догадывается **-должно быть только своего производства и двойного перегона**
 
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  • ДухLess
  • Ger-azot
  • albatros
  • мунайши73
  • .....
  • pic
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:49
Представьте картину: за окном мороз, окна заледенели, вы только пришли с улицы, а на столе в огромном блюде дымятся пельмешки, рядом в тарелочке аккуратно нарезана селедочка, политая маслицем и посыпанная лучком.

Чего еще не хватает? Правильно!
А иностранец ни за что не догадается... lol

ЗЫ. Всех с пятницей! beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ДухLess
 Disco (Посетители) Сегодня, 17:47
А куда делась ярмарка или её за банили?
что то захотелось живой осетринки. tost

Танцуют все...
 
 

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