Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Театр
Спектакль-сказка «Честный обманщик Алдар Косе»
Спектакль-сказка «Честный обманщик Алдар Косе»
В воскресенье, 12 февраля, в 11:00 и в 17:00 в театре САНТ покажут спектакль по сказке Дулата Исабекова «Честный обманщик Алдар Косе», поставленный режиссером театра Светланой Лозовой. В спектакле много волшебных сказочных превращений и веселого бытового юмора. Алдар Косе – наиболее заметный и широко известный персонаж казахского устного фольклора, которого недаром обрекли на славу как представителя менталитета всех народностей Казахстана. Его знают как безбородого шутника, ловкого, ироничного, острого на язык народного любимца, защитника бедных и неимущих жителей степей и гор Казахстана. Народная любовь обрекла его на вечную жизнь и бессмертие, а о его приключениях и шутках слагали легенды и сказки, передаваемые из уст в уста. Слава о народном любимце доходит до наших дней. Его шутки и розыгрыши до сих пор злободневны.
Место и время проведения: областной методический центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности, 1 микрорайон. Телефон для справок: 8 701 616 4595
День открытых дверей в Мангистауском онкологическом диспансере
В субботу, 11 февраля, жители Актау смогут получить бесплатную консультацию специалистов медицинского учреждения. Прием проведут онкологи, онкомаммологи, онкогинекологи, врач-рентгенолог кабинета маммографии, заведующие отделением онкохирургии и химиотерапии.
При себе необходимо иметь удостоверение личности и амбулаторную карту.
Прием пациентов пройдет с 09:00 до 15:00 в здании онкологического диспансера в 24 микрорайоне. Телефон для справок: 34-30-71
Мастер-классы
Мастер-класс по живописи для взрослых
Мастер-класс по живописи для взрослых
Ко Дню всех влюблённых 11 февраля в 16:00 в студии «Пристань» по адресу 6 микрорайон, 23 дом, 10 квартира пройдет мастер-класс по живописи для взрослых. Приглашаем всех желающих окунуться в волшебный мир творчества. У вас есть прекрасная возможность подарить картину, написанную своей рукой, любимому человеку. Стоимость мастер-класса 5000 тенге. Запись по телефонам 53-05-85, WhatsApp 8 701 681 79 77 художник Ермакова Инна.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мобильный планетарий «Глубины Космоса»
В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений, программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.
Место и время проведения: ТРК «Актау», 16 микрорайон, 0 этаж. Время работы: с 11:00 до 22:00 часов.
Мастер-классы для детей
Мастер-класс «Открытка Валентинка»
Мастер-класс «Открытка Валентинка»
В субботу, 11 февраля, и в воскресенье, 12 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Открытка Валентинка» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Мастер-класс «Валентинка на карандаш»
В субботу, 11 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 17:00 пройдет мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс «Топиарий- дерево любви»
В субботу, 11 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 18:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Топиарий- дерево любви» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Мастер-класс по мыловарению
В воскресенье, 12 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 14:00 и 16:00 пройдет мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс для подростков «Готовим вкусняшки»
В субботу 11 февраля, и в воскресенье, 12 февраля, в 18:30 пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Детский мастер- класс
В воскресенье, 12 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление сэндвичей, крылышек «Баффало», капкейков и молочного коктейля. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «День святого Валентина»
Вечеринка «День святого Валентина»
В субботу, 11 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «День святого Валентина». Жителей Актау ждет выступление группы MAGICAL (Алматы). В воскресенье, 12 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Джон Уик 2»
Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.
Режиссер: Чад Стахелски. Актеры: Руби Роуз, Киану Ривз, Иэн МакШейн, Бриджет Мойнэхэн, Петер Стормаре, Питер Серафинович, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо, Коммон, Али Ман. Жанр: боевик, триллер, криминал.
«На пятьдесят оттенков темнее»
Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее. Режиссер: Джеймс Фоули. Актеры: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Макс Мартини, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Белла Хиткот, Люк Граймс, Дженнифер Эль, Эрик Джонсон, Рита Ора. Жанр: драма, мелодрама.
«Лего Фильм: Бэтмен»
Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.
Режиссер: Крис МакКей. Актеры: Дженни Слейт, Рэйф Файнс, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Мэрайя Кэри, Уилл Арнетт, Билли Ди Уильямс. Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана