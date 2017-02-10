Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль-сказка «Честный обманщик Алдар Косе»

День открытых дверей в Мангистауском онкологическом диспансере

Мастер-классы

Мастер-класс по живописи для взрослых

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мобильный планетарий «Глубины Космоса»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс «Открытка Валентинка»

Мастер-класс «Валентинка на карандаш»

Мастер-класс «Топиарий- дерево любви»

Мастер-класс по мыловарению

Мастер-класс для подростков «Готовим вкусняшки»



Детский мастер- класс

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «День святого Валентина»



Для любителей кино

«Джон Уик 2»

«На пятьдесят оттенков темнее»

«Лего Фильм: Бэтмен»

В воскресенье, 12 февраля, в 11:00 и в 17:00 в театре САНТ покажут спектакль по сказке Дулата Исабекова «Честный обманщик Алдар Косе», поставленный режиссером театра Светланой Лозовой. В спектакле много волшебных сказочных превращений и веселого бытового юмора. Алдар Косе – наиболее заметный и широко известный персонаж казахского устного фольклора, которого недаром обрекли на славу как представителя менталитета всех народностей Казахстана. Его знают как безбородого шутника, ловкого, ироничного, острого на язык народного любимца, защитника бедных и неимущих жителей степей и гор Казахстана. Народная любовь обрекла его на вечную жизнь и бессмертие, а о его приключениях и шутках слагали легенды и сказки, передаваемые из уст в уста. Слава о народном любимце доходит до наших дней. Его шутки и розыгрыши до сих пор злободневны.В субботу, 11 февраля, жители Актау смогут получить бесплатную консультацию специалистов медицинского учреждения. Прием проведут онкологи, онкомаммологи, онкогинекологи, врач-рентгенолог кабинета маммографии, заведующие отделением онкохирургии и химиотерапии.При себе необходимо иметь удостоверение личности и амбулаторную карту.Ко Дню всех влюблённых 11 февраля в 16:00 в студии «Пристань» по адресу 6 микрорайон, 23 дом, 10 квартира пройдет мастер-класс по живописи для взрослых. Приглашаем всех желающих окунуться в волшебный мир творчества. У вас есть прекрасная возможность подарить картину, написанную своей рукой, любимому человеку.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный.В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений, программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.В субботу, 11 февраля, и в воскресенье, 12 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Открытка Валентинка» для детей.В субботу, 11 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 17:00 пройдет мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом.В субботу, 11 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 18:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Топиарий- дерево любви» для детей.В воскресенье, 12 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 14:00 и 16:00 пройдет мастер-класс.В субботу 11 февраля, и в воскресенье, 12 февраля, в 18:30 пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа.В воскресенье, 12 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление сэндвичей, крылышек «Баффало», капкейков и молочного коктейля. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа.В субботу, 11 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «День святого Валентина». Жителей Актау ждет выступление группы MAGICAL (Алматы). В воскресенье, 12 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.