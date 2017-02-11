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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 1473

В Актау ввели в действие фоторадарные комплексы «Кречет-С»

Полиция Актау запустила в работу стационарные фоторадарные комплексы «Кречет-С», которые установлены на трех участках города. Об этом сообщили в местной полицейской службе (МПС) ДВД Мангистауской области.

Фото gkst.org
С декабря 2016 года комплексы «Кречет-С» работали в тестовом режиме. С сегодняшнего дня за все нарушения ПДД, зафиксированные данными системами, водители будут нести ответственность. Каждое нарушение фиксируется и сохраняется в электронной базе данных. Специальная компьютерная программа фиксирует нарушение, затем фотографии автомашины и суммы штрафа передаются в процессинговый центр, и уже после этого квитанции приходят нарушителю.

Как заявили в местной полиции, применение этих комплексов позволит улучшить дорожную обстановку в целом.

Стационарные фоторадарные комплексы установлены на участках автодорог города:
- между 29 и 29А микрорайонами (в районе гостиницы «Нурплаза»);
- между 11 и 10 микрорайонами;
- между 9 и 14 микрорайонами.

- Комплекс предназначен для автоматического выявления и видеофиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения. Отличительная особенность комплекса - это возможность одновременного контроля различных типов нарушений и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. «Кречет-С» автоматически выявляет и  регистрирует три типа нарушений - превышение скорости, проезд во встречном направлении и проезд по полосе общественного транспорта. Комплекс способен одновременно контролировать до четырех полос движения произвольного направления, - рассказали в МПС ДВД Мангистауской области.

В дополнительные функции комплекса входят: трансляция обзорной видеокартинки зоны контроля, фотографирование и сохранение фотографий всех транспортных средств, проследовавших зону контроля комплекса с автоматически распознанным государственным регистрационным знаком.

Характеристики «Кречет-С»:
Основа комплекса - это фоторадар последнего поколения «Кречет». В состав этого устройства входят следящий 2D радар с метрологически подтвержденной функцией целеуказания, камера высокого разрешения (4 МПикс) и неослепляющий инфракрасный прожектор.

- Комплекс соответствует современным европейским требованиям по безопасности. Измерение скорости в момент фотографирования, наличие радиолокационного сопровождения и целеуказания транспортных средств и дополнительный анализ видеоизображения позволяют получать фотографии нарушений высокой степени достоверности, - подчеркнули в местной полиции.


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Комментарии ( 5 )

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Одисей. (Посетители) Сегодня, 12:32
Цитата: Aktauskii
Двойные стандарты в Казахстане и законы не для Актау???


По ходу так!..Сам влетел шакалы прячутся за забором против стат. управления на спуске от СТО Аби..
Ну!, нефть поднялась в цене от туда кормитесь. Не ВСЁ!, же с автолюбителей..

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 11:57
Цитата: albatros
проезд по полосе общественного транспорта.

У нас есть такая полоса?

Нет, но штрафовать будут.
 
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  • Одисей.
 albatros (Посетители) Сегодня, 11:46
проезд по полосе общественного транспорта.

У нас есть такая полоса?

Diomedea exulans
 
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  • Dj_Snow
  • Пиночет
 Bunker (Посетители) Сегодня, 11:16
Это у них точки отстоя скажут в ДВД
 
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 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 11:12
Лада объясните, если с новым законом полиция должна патрулировать по городу, так почему экипажи стоят снова на своих "КОРМОВЫХ" местах, а это около акимата в 14ом, около "Вечного Огня" и вдругих местах по городу. Или у нас Двойные стандарты в Казахстане и законы не для Актау???
 
 

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