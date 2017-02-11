В Актау ввели в действие фоторадарные комплексы «Кречет-С»

Фото gkst.org

С декабря 2016 года комплексы «Кречет-С» работали в тестовом режиме. С сегодняшнего дня за все нарушения ПДД, зафиксированные данными системами, водители будут нести ответственность. Каждое нарушение фиксируется и сохраняется в электронной базе данных. Специальная компьютерная программа фиксирует нарушение, затем фотографии автомашины и суммы штрафа передаются в процессинговый центр, и уже после этого квитанции приходят нарушителю.



Как заявили в местной полиции, применение этих комплексов позволит улучшить дорожную обстановку в целом.



Стационарные фоторадарные комплексы установлены на участках автодорог города:

- между 29 и 29А микрорайонами (в районе гостиницы «Нурплаза»);

- между 11 и 10 микрорайонами;

- между 9 и 14 микрорайонами.



- Комплекс предназначен для автоматического выявления и видеофиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения. Отличительная особенность комплекса - это возможность одновременного контроля различных типов нарушений и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. «Кречет-С» автоматически выявляет и регистрирует три типа нарушений - превышение скорости, проезд во встречном направлении и проезд по полосе общественного транспорта. Комплекс способен одновременно контролировать до четырех полос движения произвольного направления, - рассказали в МПС ДВД Мангистауской области.



В дополнительные функции комплекса входят: трансляция обзорной видеокартинки зоны контроля, фотографирование и сохранение фотографий всех транспортных средств, проследовавших зону контроля комплекса с автоматически распознанным государственным регистрационным знаком.



Характеристики «Кречет-С»:

Основа комплекса - это фоторадар последнего поколения «Кречет». В состав этого устройства входят следящий 2D радар с метрологически подтвержденной функцией целеуказания, камера высокого разрешения (4 МПикс) и неослепляющий инфракрасный прожектор.



- Комплекс соответствует современным европейским требованиям по безопасности. Измерение скорости в момент фотографирования, наличие радиолокационного сопровождения и целеуказания транспортных средств и дополнительный анализ видеоизображения позволяют получать фотографии нарушений высокой степени достоверности, - подчеркнули в местной полиции.