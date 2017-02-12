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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:55

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Спасатели Мунайлы провели акцию «Берегись огня» для воспитанников детских садов

Профилактическую акцию, направленную на безопасность детей и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в дошкольных учереждениях, провели сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района совместно с ПЧ-5.

Ребята узнали, чем оборудованы настоящие боевые пожарные автомобили. Фото предоставлено службой пожаротушения
Секреты пожарного дела открылись воспитанникам детских садов в Мунайлинском районе. Ребятам рассказали, как себя вести и что надо делать во время пожара, о методах тушения огня, средствах защиты и правилах безопасности, показали, как нужно пользоваться огнетушителями, и как он может спасти жизнь.

Спасатели Мунайлы провели акцию «Берегись огня» для воспитанников детских садов


Ребят познакомили с пожарной техникой. Юные спасатели смогли примерить костюм и каску пожарного.

Спасатели Мунайлы провели акцию «Берегись огня» для воспитанников детских садов


- Организовывая открытые занятия, мы стремимся, чтобы дети не стали жертвами огненной стихии. У нас есть возможность рассказать о своей работе, научить детей элементарным противопожарным правилам, - говорят спасатели.

Огромный интерес у детей вызвали настоящие боевые пожарные автомобили с приспособлениями для тушения. Ребята узнали, чем они оборудованы, и увидели, как работает специальная техника. Пожарные показали и спасательное оборудование: гидравлические ножницы, расширители, домкраты и многое другое.

Спасатели Мунайлы провели акцию «Берегись огня» для воспитанников детских садов


- Это настолько интересно, что дух захватывает, можно слушать пожарных часами. Видно, что люди, действительно, любят свою работу. Дети с удовольствием примеряли каску, и каждый захотел быть пожарным, - отметили сотрудники детского сада «Мерей».


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