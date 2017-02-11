Снег идёт, снег идёт. Фотопост Ольги Ярославской.

Снег в Актау, 11 февраля 2017
Снегопады, подобные тому, который прошел 11 февраля, не причиняют значительного ущерба, а только радуют.
Но год на год не приходится. Например, в 2012 году 9 февраля из-за снежных заносов на перегоне между станциями Макат и Сай-Утес застряли в снежном плену шесть поездов, в том числе один пассажирский. На помощь пришлось выдвигать снегоуборочную технику.
В те же дни на перевале Маната застряли 24 грузовика. А дальнобойщик из Турции обморозил себе пальцы.
Всего на трассах от Актау до Бейнеу спасателями из снежного плена было освобождено более 70 автомобилей.
10 февраля 2012 года около базы отдыха «Ивушка» разыгрались настоящие «боевые действия». Там в снежном плену оказались несколько легковых автомобилей и внедорожников. Машины спасателей, прибывшие на помощь, также оказались в ловушке. В итоге и потерпевших, и спасателей выручали бойцы морской пехоты, которые прибыли на БМП.
Но год на год не приходится. Например, в 2012 году 9 февраля из-за снежных заносов на перегоне между станциями Макат и Сай-Утес застряли в снежном плену шесть поездов, в том числе один пассажирский. На помощь пришлось выдвигать снегоуборочную технику.
В те же дни на перевале Маната застряли 24 грузовика. А дальнобойщик из Турции обморозил себе пальцы.
Всего на трассах от Актау до Бейнеу спасателями из снежного плена было освобождено более 70 автомобилей.
10 февраля 2012 года около базы отдыха «Ивушка» разыгрались настоящие «боевые действия». Там в снежном плену оказались несколько легковых автомобилей и внедорожников. Машины спасателей, прибывшие на помощь, также оказались в ловушке. В итоге и потерпевших, и спасателей выручали бойцы морской пехоты, которые прибыли на БМП.