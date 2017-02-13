Айша Симбаева: Мужчины Актау стали чаще обследоваться у специалистов

Айша Симбаева, медсестра мужского кабинета. Фото автора

На консультацию онколога, как рассказала Айша Симбаева, направлены 11 мужчин в возрасте от 40 до 55 лет. Один из пациентов - по причине келоидного рубца - опухолевидного разрастания грубой волокнистой соединительной ткани кожи. Двое по поводу гинекомастии - увеличению грудной железы и жировой ткани.



- Из патологий встречаются пупочная грыжа, панкреатит, холецистит, папиллома лица, увеличение щитовидной железы. Но в основном встречается хронический простатит и аденома простаты. Хронический простатит выявляется в основном у мужчин старше 60 лет. У молодых людей патология не наблюдается. У 66-летнего мужчины диагностирован зоб II степени. Он взят на учет эндокринологом, проходит лечение. Стоит отметить, что зоб является чрезвычайно распространенным заболеванием и может перейти в стадию злокачественного перерождения щитовидной железы, - пояснила Айша Симбаева.



Многие мужчины, как рассказала медсестра, не обращают внимания на папилломы и бородавки. Между тем, они могут быть признаками предракового заболевания.



Врачи призывают мужское население пройти бесплатное обследование в поликлиниках. Мужской кабинет в поликлиниках Актау работает с 8:00 до 17:00 в рабочие дни.