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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:03

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Айша Симбаева: Мужчины Актау стали чаще обследоваться у специалистов

С начала 2017 года кабинет мужского здоровья Актауской городской поликлиники (АГП) №2 посетили 394 человека. В 2016 году на осмотр пришли 600 мужчин. Об этом рассказала Айша Симбаева, медсестра кабинета мужского здоровья АГП №2.

Айша Симбаева, медсестра мужского кабинета. Фото автора
На консультацию онколога, как рассказала Айша Симбаева, направлены 11 мужчин в возрасте от 40 до 55 лет. Один из пациентов - по причине келоидного рубца - опухолевидного разрастания грубой волокнистой соединительной ткани кожи. Двое по поводу гинекомастии - увеличению грудной железы и жировой ткани.

- Из патологий встречаются пупочная грыжа, панкреатит, холецистит, папиллома лица, увеличение щитовидной железы. Но в основном встречается хронический простатит и аденома простаты. Хронический простатит выявляется в основном у мужчин старше 60 лет. У молодых людей патология не наблюдается. У 66-летнего мужчины диагностирован зоб II степени. Он взят на учет эндокринологом, проходит лечение. Стоит отметить, что зоб является чрезвычайно распространенным заболеванием и может перейти в стадию злокачественного перерождения щитовидной железы, - пояснила Айша Симбаева.

Многие мужчины, как рассказала медсестра, не обращают внимания на папилломы и бородавки. Между тем, они могут быть признаками предракового заболевания.

Врачи призывают мужское население пройти бесплатное обследование в поликлиниках. Мужской кабинет в поликлиниках Актау работает с 8:00 до 17:00 в рабочие дни.


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Комментарии ( 1 )

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Куку (Посетители) Сегодня, 15:17
100% даю, что мужики идут туда совсем не по той причине, по которой врачи думают lol
Скрининг проходят бесплатно, вот и ломанулись все к ним, чтоб не тащиться в КВД.
 
 

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