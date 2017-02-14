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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:33

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В День святого Валентина о любви рассказали старики Актау

В День святого Валентина - 14 февраля - мы отмечаем праздник любви: первой и последней, взаимной и нет, детской и зрелой, страстной и тихой... И сколько бы не говорили, что это «буржуйский» праздник или не праздник вовсе, для многих он остается днем, когда можно порадовать свою половинку. И еще раз, в унисон тысячам голосов влюбленных по всему миру, сказать свое: «Я люблю тебя».

Магзом и Тлекши Кульжановы. Скриншот видео
Кто может ответить точно, что такое любовь? Для каждого она своя. Для одних любовь — это пройти жизнь бок о бок, ни при каких обстоятельствах не отпуская руки друг друга, для других — фейерверк чувств, для третьих — подарки и поцелуи под луной.

Свою историю нам рассказали Магзом и Тлекши Кульжановы, прожившие вместе более 60-ти лет и отметившие недавно бриллиантовую свадьбу. Опытом прожитых лет поделились и постояльцы Дома престарелых Актау.




В 2012 году о том, что такое любовь, Lada.kz рассказали дети Актау.



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Комментарии ( 5 )

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DANTE (Посетители) Сегодня, 11:09
dark01,
Единственное есть замечание редакции. зачем заставлять стариков казахской национальности говорить на русском. Можно же было наложить перевод. Видно как они не могут изложить все, что думают на русском.

Чертова политкорректность и толерантность добрался и до нас lol
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:06
Мағзом аға және Тілекші апаның суреті әдемі түсірілген екен bravo
Dark01
Келісемін. Лада қызметкерлерінің бұлай істеудің қажеті жоқ еді. Қайсы бір қазақ қарттары орысша сөйлейді? Жастар болса бір сәрі. Масқара... nini
 
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 dark01 (Посетители) Сегодня, 10:54
На первый взгляд такие славные старички. Тяжело осознавать, что они живут не дома в кругу детей и внуков, а в интернате для престарелых... prostite
Единственное есть замечание редакции. зачем заставлять стариков казахской национальности говорить на русском. Можно же было наложить перевод. Видно как они не могут изложить все, что думают на русском.
А в целом, ролик не оставляет равнодушным. Действительно мы не знаем когда настанет тот самый конец, поэтому нужно дорожить любой минутой, которую проводишь с любимыми.
 
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Знакомый (Посетители) Сегодня, 10:46
Говорить что любишь нужно каждый день, а не подстраиваться под то когда же это скажет весь мир.Да и весь ли? По моему мнению бредовый праздник, пришедший с запада(не казахский и не русский,придуманный торгашами, чтобы повысить объемы продаж на сувениры, косметику и прочее...Лично моё мнение. ИМХО
 
 

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