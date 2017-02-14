В День святого Валентина о любви рассказали старики Актау





Кто может ответить точно, что такое любовь? Для каждого она своя. Для одних любовь — это пройти жизнь бок о бок, ни при каких обстоятельствах не отпуская руки друг друга, для других — фейерверк чувств, для третьих — подарки и поцелуи под луной.Свою историю нам рассказали Магзом и Тлекши Кульжановы, прожившие вместе более 60-ти лет и отметившие недавно бриллиантовую свадьбу. Опытом прожитых лет поделились и постояльцы Дома престарелых Актау.В 2012 году о том, что такое любовь, Lada.kz рассказали дети Актау.