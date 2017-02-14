Предпринимателей Актау планируют штрафовать за несогласованные рекламные вывески

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Вывески, на которых, по словам специалистов отдела архитектуры и градостроительства, выявлены нарушения

С начала года в Актау по поручению акима проводят рейды по выявлению наружной рекламы, не соответствующей закону РК «О рекламе». Поиском нарушений на вывесках и баннерах занимаются специалисты двух отделов акимата Актау: архитектуры и градостроительства, а также культуры и развития языков.- Информацию, в которой предприниматель рассказывает населению о своей продукции, он обязан на основании закона РК «О рекламе» утверждать в акимате. Она должна пройти проверку в отделах внутренней политики, архитектуры, культуры и развития языков, и только после этого предприниматель имеет право вывешивать рекламу, - сообщил Далер Нурулаев.Пройти необходимые процедуры, по словам Далера Нурулаева, несложно. Достаточно обратиться во 2-е или 9-е окно канцелярии акимата Актау, которая находится на первом этаже здания. Утверждается реклама, как говорит специалист, от семи до 10 дней.- Сейчас мы готовимся к «Экспо-2017» и приводим в соответствие наружный облик города. То, что мы сегодня видим — это огромное количество рекламы, которая нарушает архитектурный облик Актау. На многих вывесках не соблюдается закон «О языках». Поэтому, по поручению акима Актау, с этого года мы проводим рейды. При выявлении нарушений в первый раз мы уведомляем хозяев объектов и требуем устранить недочеты. При повторном обнаружении будут налагаться штрафы, - сообщил Далер Нурулаев.Размер штрафов при повторном нарушении составит 10 месячных расчетных показателей или 22 690 тенге. При следующем выявлении нарушений предпринимателям придется заплатить 20 МРП, затем 50 МРП.