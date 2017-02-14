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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 623

Предпринимателей Актау планируют штрафовать за несогласованные рекламные вывески

Информацию рекламного характера, размещенную на вывесках, необходимо согласовать в акимате Актау. За неисполнение закона РК «О рекламе» предпринимателей будут штрафовать. Об этом сообщил Далер Нурулаев, специалист по рекламе городского отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау.

Ошибки в наружной рекламе будут искать сотрудники акимата Актау. Фото Рашида Исмагилова
С начала года в Актау по поручению акима проводят рейды по выявлению наружной рекламы, не соответствующей закону РК «О рекламе». Поиском нарушений на вывесках и баннерах занимаются специалисты двух отделов акимата Актау: архитектуры и градостроительства, а также культуры и развития языков.

- Информацию, в которой предприниматель рассказывает населению о своей продукции, он обязан на основании закона РК «О рекламе» утверждать в акимате. Она должна пройти проверку в отделах внутренней политики, архитектуры, культуры и развития языков, и только после этого предприниматель имеет право вывешивать рекламу, - сообщил Далер Нурулаев.

Пройти необходимые процедуры, по словам Далера Нурулаева, несложно. Достаточно обратиться во 2-е или 9-е окно канцелярии акимата Актау, которая находится на первом этаже здания. Утверждается реклама, как говорит специалист, от семи до 10 дней.

- Сейчас мы готовимся к «Экспо-2017» и приводим в соответствие наружный облик города. То, что мы сегодня видим — это огромное количество рекламы, которая нарушает архитектурный облик Актау. На многих вывесках не соблюдается закон «О языках». Поэтому, по поручению акима Актау, с этого года мы проводим рейды. При выявлении нарушений в первый раз мы уведомляем хозяев объектов и требуем устранить недочеты. При повторном обнаружении будут налагаться штрафы, - сообщил Далер Нурулаев.


Вывески, на которых, по словам специалистов отдела архитектуры и градостроительства, выявлены нарушения


Размер штрафов при повторном нарушении составит 10 месячных расчетных показателей или 22 690 тенге. При следующем выявлении нарушений предпринимателям придется заплатить 20 МРП, затем 50 МРП.

Телефон отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау: 504-735



Видео Рашида Исмагилова


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Предпринимателей Актау планируют штрафовать за несогласованные рекламные вывески


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Комментарии ( 12 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 20:36
[img=left]http://[/img] лучше уж фен шуйская реклама чем вот такие виды в центре города
 
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ЧЕБУРАТОР. (Посетители) Сегодня, 19:52
Далер, тебя могут заказать за 10+20+50=80 МРП. Лучше живи и сиди тихо в своем первом или втором окошке. poka
 
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  • ЧЕБУРАТОР.
  • Сергей Владимиров
  • Ger-azot
 Краснов (Посетители) Сегодня, 19:37
Утверждается реклама, как говорит специалист, от семи до 10 дней.

В общем, дело за малым. Дашь на лапу, и повесишь хоть что, хоть куда и хоть сегодня. lol
 
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  • Краснов
  • ЧЕБУРАТОР.
  • leo529
 Lurker (Посетители) Сегодня, 19:04
То, что мы сегодня видим — это огромное количество рекламы, которая нарушает архитектурный облик Актау.
Уморили! А сколько уродливых павильонов раскиданых по городу? 90-е возраващаются? Я уже молчу про здания которые пристроены, к примеру, в 6 мкр у главной дороги; Евразийский банк у перекрестка или медицинские центры которые ща (один в 15 мкр на против 14мкр, а другой на лестнице сбоку от Астаны) строются.

Насчет рекламы, все правильно конечно, но звучит правда это нелепо когда вы говорите что это портит вид. Это лишь малая часть того, что мазолит глаза.

У нас красивый по архитектуре город, но все пошло к чертем после распада союза.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 18:27
во всех благих делах корысть одна видна и вывески реклам теперь мешают нам *-экспромт -дарю
**************************
здаёться мне Сэр - можно дополнить бюджет штрафами??! А как быть когда на крыши домов или на стены этих домов -а это замечу общедомовое имущество и по сути за размещении вывесок или ретрансляторов сотовой связи - всё это лепится а жильцам с этого фигушка*?? мало того сейчас жральни вокруг домов а там шашлычники *-и у них вытяжки стоят -и гудят как турбины -манатонно так гудят - ивроде не заметно это но сна то нет *-а ретрансляторы это вообще волновое излучение -проверьте -центры музыкальные включите просто в режим уселения и громкость выше среднего -и начинается если звонок или смс от телефонов идёт то центр гудит и трескает**а от этого естествено пользы мало *-так что получается что не с рекламой боримся и общим видом города - а с теми кто не отслюнявил крыше!завтра к ним пажарники придут
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЧЕБУРАТОР.
 case13 (Посетители) Сегодня, 18:05
Могой,уважаемый господин! Не загибал! Интересуются не только рекламными баннерами, но также и вывесками. Посмотрите фотоколлаж и видео с не совсем грамотным и имеющим непоставленную устную речь "специалистом по рекламе...". Тогда все поймете.
И про "не очень умного человека" : это был пример " маловероятного, но потенциально возможного сценария", который не так уж маловероятен, судя по ситуациям в заведениях нашего города
 
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trump (Посетители) Сегодня, 17:29
Могой,
Я вижу гораздо больше, чем тебе кажется.
 
-1
  • trump
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Могой (Посетители) Сегодня, 17:21
Цитата: case13
machete2015,
И, заходя в банк, будете спрашивать у всех, как пройти к проктологу


По-видимому, не видите разницу между рекламным щитом и просто вывеской с наименованием той или иной организации.

А заходя в банк, интересоваться проктологом может разве только не очень умный человек, мягко выражаясь. Загнули Вы что-то, господин Кейс.
 
-1
  • Могой
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  • case13
  • Юрий Спассков
  • ЧЕБУРАТОР.
  • Хорк - Юсуи
  • Краснов
  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 17:03
Тогда и вывески на госучреждениях проверьте, дабы без нарушений все было. Деятели, щщс..
 
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  • trump
  • ЧЕБУРАТОР.
 case13 (Посетители) Сегодня, 17:00
machete2015,
И, заходя в банк, будете спрашивать у всех, как пройти к проктологу devil
 
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