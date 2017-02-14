Предпринимателей Актау планируют штрафовать за несогласованные рекламные вывески

Ошибки в наружной рекламе будут искать сотрудники акимата Актау. Фото Рашида Исмагилова
С начала года в Актау по поручению акима проводят рейды по выявлению наружной рекламы, не соответствующей закону РК «О рекламе». Поиском нарушений на вывесках и баннерах занимаются специалисты двух отделов акимата Актау: архитектуры и градостроительства, а также культуры и развития языков.
- Информацию, в которой предприниматель рассказывает населению о своей продукции, он обязан на основании закона РК «О рекламе» утверждать в акимате. Она должна пройти проверку в отделах внутренней политики, архитектуры, культуры и развития языков, и только после этого предприниматель имеет право вывешивать рекламу, - сообщил Далер Нурулаев.
Пройти необходимые процедуры, по словам Далера Нурулаева, несложно. Достаточно обратиться во 2-е или 9-е окно канцелярии акимата Актау, которая находится на первом этаже здания. Утверждается реклама, как говорит специалист, от семи до 10 дней.
- Сейчас мы готовимся к «Экспо-2017» и приводим в соответствие наружный облик города. То, что мы сегодня видим — это огромное количество рекламы, которая нарушает архитектурный облик Актау. На многих вывесках не соблюдается закон «О языках». Поэтому, по поручению акима Актау, с этого года мы проводим рейды. При выявлении нарушений в первый раз мы уведомляем хозяев объектов и требуем устранить недочеты. При повторном обнаружении будут налагаться штрафы, - сообщил Далер Нурулаев.
Размер штрафов при повторном нарушении составит 10 месячных расчетных показателей или 22 690 тенге. При следующем выявлении нарушений предпринимателям придется заплатить 20 МРП, затем 50 МРП.
Телефон отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау: 504-735
Видео Рашида Исмагилова
- Информацию, в которой предприниматель рассказывает населению о своей продукции, он обязан на основании закона РК «О рекламе» утверждать в акимате. Она должна пройти проверку в отделах внутренней политики, архитектуры, культуры и развития языков, и только после этого предприниматель имеет право вывешивать рекламу, - сообщил Далер Нурулаев.
Пройти необходимые процедуры, по словам Далера Нурулаева, несложно. Достаточно обратиться во 2-е или 9-е окно канцелярии акимата Актау, которая находится на первом этаже здания. Утверждается реклама, как говорит специалист, от семи до 10 дней.
- Сейчас мы готовимся к «Экспо-2017» и приводим в соответствие наружный облик города. То, что мы сегодня видим — это огромное количество рекламы, которая нарушает архитектурный облик Актау. На многих вывесках не соблюдается закон «О языках». Поэтому, по поручению акима Актау, с этого года мы проводим рейды. При выявлении нарушений в первый раз мы уведомляем хозяев объектов и требуем устранить недочеты. При повторном обнаружении будут налагаться штрафы, - сообщил Далер Нурулаев.
Вывески, на которых, по словам специалистов отдела архитектуры и градостроительства, выявлены нарушения
Размер штрафов при повторном нарушении составит 10 месячных расчетных показателей или 22 690 тенге. При следующем выявлении нарушений предпринимателям придется заплатить 20 МРП, затем 50 МРП.
Телефон отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау: 504-735
Видео Рашида Исмагилова