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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 61

Две серебряные медали завоевали спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по казакша курес

Райгуль Калдыбаева и Муханбет Зулхарнаев стали серебряными призерами чемпионата Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе федерации по казакша курес Мангистауской области.

На втором месте Райгуль Калдыбаева. Фото предоставлено федерацией Мангистауской области по казакша-курес
Райгуль Калдыбаева, выступавшая в весовой категории до 70 килограммов, провела четыре схватки. Выиграв у представительниц Астаны, Алматы и Кызылорды, в финале спортсменка уступила Назерке Жекмырзаевой из Южно-Казахстанской области.

Две серебряные медали завоевали спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по казакша курес


Мангистауский спортсмен Муханбет Зулхарнаев занял второе место. В финале он уступил представителю Алматинской области Бекарысу Садуакасу.

- От имени спортсменов и тренеров сборной команды по казакша курес выражаем благодарность управлению физической культуры и спорта Мангистауской области за помощь в подготовке к участию в чемпионате, - отметили представители федерации по казакша курес.

Чемпионат Казахстана по казакша курес среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения прошел в Сарыагаше (Южно-Казахстанская область) с 9 по 12 февраля. В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов.

Фото предоставлено федерацией по казакша курес


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