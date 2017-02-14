Две серебряные медали завоевали спортсмены из Мангистау на чемпионате Казахстана по казакша курес

Райгуль Калдыбаева, выступавшая в весовой категории до 70 килограммов, провела четыре схватки. Выиграв у представительниц Астаны, Алматы и Кызылорды, в финале спортсменка уступила Назерке Жекмырзаевой из Южно-Казахстанской области.Мангистауский спортсмен Муханбет Зулхарнаев занял второе место. В финале он уступил представителю Алматинской области Бекарысу Садуакасу.- От имени спортсменов и тренеров сборной команды по казакша курес выражаем благодарность управлению физической культуры и спорта Мангистауской области за помощь в подготовке к участию в чемпионате, - отметили представители федерации по казакша курес.Чемпионат Казахстана по казакша курес среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения прошел в Сарыагаше (Южно-Казахстанская область) с 9 по 12 февраля. В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов.