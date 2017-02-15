Преподаватели КГУТиИ им. Есенова собрали подписи против ректора ВУЗа

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В письме преподаватели университета жалуются: ректор уволил половину опытных сотрудников, пенсионеров перевел на почасовую оплату, а женщин после декретного отпуска и вовсе отказывается принимать на работу.



Аббату Исмуханову, преподавателю русского языка и литературы, 70 лет. В университете он работает с 1993 года. Находясь на пенсии, мужчина не прекращает вести занятия. Но отношение руководства ВУЗа к пенсионерам его возмущает, говорит педагог.



- Фактически нас поставили на колени. Мне как пенсионеру обещали полставки, а перевели на почасовую оплату. Работаю три часа в неделю. Получаю 12 тысяч тенге. Я болею за студентов. Если бы я был плохим специалистом, моя группа не получала бы на экзаменах высокие баллы, – рассказывает Аббат Исмуханов.



Адильбек Ботабеков утверждает: он знает, кто подписался под жалобой. По мнению ректора, за четыре года его руководства ВУЗ стал выпускать хороших специалистов, наведен порядок и в работе администрации университета.



- За четыре года 73 диплома, выданных университетом, оказались подделкой. Наша сотрудница в розыске с 2013 года, именно она направо и налево дипломы раздавала. Все это происходило до моего назначения. Сейчас у нас порядок. Идет конкурс на должность нового ректора. Результаты республиканской комиссии будут известны в середине марта. Кстати, подозреваю, откуда ветер дует: два действующих профессора университета тоже подали заявки, - поясняет Адильбек Ботабеков.



По словам ректора, в его адрес поступали и угрозы.



- Неизвестный в одной из социальных сетей написал, что «исправить меня» может только пуля, - говорит ректор.