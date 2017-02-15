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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

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Преподаватели КГУТиИ им. Есенова собрали подписи против ректора ВУЗа

Под письмом, адресованным премьер-министру РК и акиму Мангистауской области, подписались 89 преподавателей КГУТИИ им. Есенова. Профессора и доценты говорят, что руководитель ВУЗа нарушает их права. Ректор КГУТиИ им. Есенова Адильбек Ботабеков называет обвинения в свой адрес беспочвенными и связывает их с конкурсом на должность главы университета.

Фото автора
В письме преподаватели университета жалуются: ректор уволил половину опытных сотрудников, пенсионеров перевел на почасовую оплату, а женщин после декретного отпуска и вовсе отказывается принимать на работу.

Аббату Исмуханову, преподавателю русского языка и литературы, 70 лет. В университете он работает с 1993 года. Находясь на пенсии, мужчина не прекращает вести занятия. Но отношение руководства ВУЗа к пенсионерам его возмущает, говорит педагог.

- Фактически нас поставили на колени. Мне как пенсионеру обещали полставки, а перевели на почасовую оплату. Работаю три часа в неделю. Получаю 12 тысяч тенге. Я болею за студентов. Если бы я был плохим специалистом, моя группа не получала бы на экзаменах высокие баллы, – рассказывает Аббат Исмуханов.

Адильбек Ботабеков утверждает: он знает, кто подписался под жалобой. По мнению ректора, за четыре года его руководства ВУЗ стал выпускать хороших специалистов, наведен порядок и в работе администрации университета.

- За четыре года 73 диплома, выданных университетом, оказались подделкой. Наша сотрудница в розыске с 2013 года, именно она направо и налево дипломы раздавала. Все это происходило до моего назначения. Сейчас у нас порядок. Идет конкурс на должность нового ректора. Результаты республиканской комиссии будут известны в середине марта. Кстати, подозреваю, откуда ветер дует: два действующих профессора университета тоже подали заявки, - поясняет Адильбек Ботабеков.

По словам ректора, в его адрес поступали и угрозы.

- Неизвестный в одной из социальных сетей написал, что «исправить меня» может только пуля, - говорит ректор.


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Комментарии ( 13 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 16:18
лично знаю троих клоунов которые купили дипломы и заняли должности!
 
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  • Ger-azot
  • бася
 Михаил Матвеев (Посетители) Сегодня, 16:18
В высшем образовании Казахстана давно - беда. Мало того что разрушили отличную систему советского образования, еще передали большинство вузов частникам, что сделало эти так называемые частные вузы - ларьками по продаже дипломов. Ну а не многочисленные так называемые государственные вузы разваливают "засылаемые" частниками ректора, наверно с целью развалить а потом приватизировать эти вузы. Короче дело "швах" и навряд есть путь назад в качественное образование. При этом важным является то что во всех вузах отношение к преподавателям как к "рабам на галерах", без уважения, без учета их мнения, с чем я кстати тоже столкнулся ....
 
-1
  • Ger-azot
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beket (Посетители) Сегодня, 16:16
Этого ректора выкидывали с нескольких университетов. Также сотрудники писали письма, так как он разваливал работу ВУЗов. Я так понимаю и здесь он за старое взялся
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 16:16
Одисей.,
Не ихним, а их.... podmig Над образованием тоже стоит поработать....

А ТАМ что творится пусть разбирутся те, кому жалобу направили и расскажут нам гласно, в чем же там все-таки дело?! Однако, надо понимать, что кардинальным образом ситуацию с образованием этот частный случай не изменит в лучшую сторону....
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 16:15
есеновский вуз выпускал бездарей -продажные преподы низкая подготовка персонала и как следствие бензграмотные студенты -- как пишет этот пенсионер*- нас поставили на колени*-смотри ка??!!! а вы государство на колени поставили продавая дипломы баранам* теперь эти недоучки на предприятия пришли и устраивают там беспредел!*-************
что он вам мешает взятки брать??? смотри ка а беременых не берём *-и правильно -она устраивается и начинается 4 ребёнка подряд но фактически это преподаватель а это всё на деся\ток лет в итоге -нет персонала ! гнать от туда всех стариков -вводить тотальный контроль и полную подконтрольную сдачу сессий зачётов и экзаменов! хватит готовить менеджеров -пора готовить специалистов!и может быть тогда на дверях отдела кадров хороших компаний не будет надписи -что лица с дипломами есенова и кайнара на работу не принемаются!
 
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  • Ger-azot
 Маривана (Посетители) Сегодня, 16:02
есенова всегда был и останется дырой, где все и вся продается, даже не хочется в их белье лезть, пусть сами грызутся.

legalize it...
 
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  • Ger-azot
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:48
Новый ректор офигел, кормушки лишает..! Все на забастовку..! Ничего страшного, на примере бастующих в нефтянке, вам построят новый университет и будете там в шоколаде или это не шоколад а что то похожее будет..!
А если серьезно, то полагаю высококвалифицированный специалист не боится потерять свое место, ибо не боится конкуренции и не волнуется остаться не у дел..! Что мешает, не нравится, идите в другие ВУЗы, НИИ, трейнинг центры и т.п...
 
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Abik (Посетители) Сегодня, 15:42
В наше время был Ахметов, вот он поднял с колен ВУЗ, а последующие снова "опустили" lol
Я реформатор по натуре, поэтому предлагаю Жанбуршина в ректоры Есенова. Интереснее жить станет в городе. dance

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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Джулия (Посетители) Сегодня, 15:41
Адильбек Ботабеков утверждает: он знает, кто подписался под жалобой
Звучит угрожающе. Хотя очень знакомая ситуация практически во всех остальных предприятиях города.
Идет конкурс на должность нового ректора. Результаты республиканской комиссии будут известны в середине марта.
Угу! Конечно конкурс! Верим!Особенно верим, что самый грамотный и опытный займет пост. И он ааааабсолютно случайно окажется чьим-то родственником или близким другом кого-то из конкурсной комиссии

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 15:37
Не даёт кормиться, по-ходу..
 
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