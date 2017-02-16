Жительницу Актау восстановили в очереди на жильё по решению суда

Фото с сайта mng.sud.kz
В суде установили, что женщина воспитывает троих детей. Один из них — инвалид детства. В очередь на жилье истица встала 18 апреля 2003 года, так как относится к социально уязвимым слоям населения.
Протокольным решением жилищной комиссии акимата Актау 31 августа 2016 года женщину исключили из списка лиц, нуждающихся в жилье.
- Женщина обратилась в суд с исковым заявлением к акимату Актау о признании незаконным протокольного решения жилищной комиссии, указав, что это противоречит требованиям жилищного законодательства РК. В суде установили, что в силу требований статей 68 и 69 Закона РК «О жилищных отношениях», истица относится к социально уязвимым слоям населения, нуждающимся в жилище. Решением суда гражданка С. восстановлена в очереди на квартиру с 18 апреля 2003 года, - сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.
Решение суда вступило в законную силу.
Для справки:
Протокольным решением жилищной комиссии акимата Актау 31 августа 2016 года женщину исключили из списка лиц, нуждающихся в жилье.
- Женщина обратилась в суд с исковым заявлением к акимату Актау о признании незаконным протокольного решения жилищной комиссии, указав, что это противоречит требованиям жилищного законодательства РК. В суде установили, что в силу требований статей 68 и 69 Закона РК «О жилищных отношениях», истица относится к социально уязвимым слоям населения, нуждающимся в жилище. Решением суда гражданка С. восстановлена в очереди на квартиру с 18 апреля 2003 года, - сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.
Решение суда вступило в законную силу.
Для справки: