Жительницу Актау восстановили в очереди на жильё по решению суда

Согласно статье 68 Закона РК «О жилищных отношениях» к социально уязвимым слоям населения относятся:



1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;



1-1) лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;



2) инвалиды 1 и 2 групп;

3) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

4) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством Республики Казахстан;

5) пенсионеры по возрасту;

6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;

7) оралманы;

8) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) многодетные семьи;

10) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

11) неполные семьи.





Согласно статье 69 Закона РК «О жилищных отношениях» граждане признаются нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда, если:



1) они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан при постановке на учет и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда государственного предприятия;



2) они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;



3) исключен в соответствии с Законом РК от 29.12.14 г. № 270-V



4) жилище, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;



5) в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей;



6) в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному Правительством Республики Казахстан), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.

В суде установили, что женщина воспитывает троих детей. Один из них — инвалид детства. В очередь на жилье истица встала 18 апреля 2003 года, так как относится к социально уязвимым слоям населения.Протокольным решением жилищной комиссии акимата Актау 31 августа 2016 года женщину исключили из списка лиц, нуждающихся в жилье.- Женщина обратилась в суд с исковым заявлением к акимату Актау о признании незаконным протокольного решения жилищной комиссии, указав, что это противоречит требованиям жилищного законодательства РК. В суде установили, что в силу требований статей 68 и 69 Закона РК «О жилищных отношениях», истица относится к социально уязвимым слоям населения, нуждающимся в жилище. Решением суда гражданка С. восстановлена в очереди на квартиру с 18 апреля 2003 года, - сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.Решение суда вступило в законную силу.Для справки: