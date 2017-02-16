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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:53

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Жительницу Актау восстановили в очереди на жильё по решению суда

Жительницу Актау восстановили в очереди нуждающихся в жилье, откуда ранее ее исключили по решению жилищной комиссии городского акимата. Об этом сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.

Фото с сайта mng.sud.kz
В суде установили, что женщина воспитывает троих детей. Один из них — инвалид детства. В очередь на жилье истица встала 18 апреля 2003 года, так как относится к социально уязвимым слоям населения.

Протокольным решением жилищной комиссии акимата Актау 31 августа 2016 года женщину исключили из списка лиц, нуждающихся в жилье.

- Женщина обратилась в суд с исковым заявлением к акимату Актау о признании незаконным протокольного решения жилищной комиссии, указав, что это противоречит требованиям жилищного законодательства РК. В суде установили, что в силу требований статей 68 и 69 Закона РК «О жилищных отношениях», истица относится к социально уязвимым слоям населения, нуждающимся в жилище. Решением суда гражданка С. восстановлена в очереди на квартиру с 18 апреля 2003 года, - сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.

Решение суда вступило в законную силу.

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