Улыгбек Мылтыков: Крупных аварий во время снегопада и гололёда в Актау не произошло

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Несмотря на снегопад и гололед, говорят в полиции, на дорогах Актау было спокойно. По словам Улыгбека Мылтыкова, сейчас сотрудники полиции дежурят в обычном режиме.



- Во время непогоды на дорогах Актау крупных аварий не было. Зафиксировано незначительное столкновение автомобилей марок Daewoo Nexia и Toyota Rav 4, которое обошлось без пострадавших. Во время гололёда патрульные работали в усиленном режиме. Сейчас лёд растаял, поэтому наши сотрудники перешли на обычный режим патрулирования, - сказал Улыгбек Мылтыков, заместитель начальника МПС ДВД Мангистауской области.