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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:56

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В Мангистау врачи спасли младенца с врожденной патологией легких

Операцию по устранению врожденной патологии легкого у двухнедельного ребенка провел Асылжан Ерекешев, профессор, внештатный неонатальный хирург Министерства здравоохранения РК. Лечение длилось более месяца, на днях малыш был выписан домой. Об этом рассказала Камшат Турсынбекова, директор областной детской больницы.

Новый корпус областной детской больницы. Фото автора
Операция прошла успешно, говорят специалисты. Ассистировали Асылжану Ерекешеву заведующий отделением детской хирургии Султанбек Тумашев, хирург-ординатор Жанибек Темиров и заведующий реанимационным отделением Казыбек Келеманов. Двухнедельный ребенок из Мунайлинского района поступил в областную детскую больницу с бронхитом и подозрением на пневмонию. При обследовании врачи выявили у малыша врожденный порок легких.

- Мы предложили родителям выехать на операцию в одну из республиканских детских клиник, но они отказались, и в тот же день малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мы пригласили профессора Ерекешева из Астаны для проведения операции на месте. Шансов выжить у ребенка было мало, поскольку порок был сложный. Нижнюю долю легких, где образовалась киста, хирурги удалили. У ребенка было также неврологическое заболевание. Младенец прошел курс реабилитации в отделении патологии новорожденных. Лечение длилось более месяца, на днях малыш был выписан домой. Прогноз благоприятный при хорошем уходе за ребенком, - рассказала директор детской больницы.

По словам Камшат Турсынбековой, такие пороки редко выявляются во время беременности и после родов. Порок выявили после того, как малыш заболел воспалением легких.


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Комментарии ( 2 )

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  • Moderator
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 19:43
Цитата: Одисей.
Надо всех их к медалями наградить.
Это не сенсация, а обычная их работа которую они должны выполнять..

Как раз таки всем и надо рассказывать, что кроме всего прочего, идет обычная работа врачей, пожарных и даже тех же ментов.
При чем здесь медали? И да, они каждый день выполняют эту работу.
Про тебя напишут, и про тебя поговорим.
 
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Одисей. (Посетители) Сегодня, 19:39
ВСЁ!...Надо всех их к медалями наградить.
Это не сенсация, а обычная их работа которую они должны выполнять..

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 

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