В Мангистау врачи спасли младенца с врожденной патологией легких

Новый корпус областной детской больницы. Фото автора

Операция прошла успешно, говорят специалисты. Ассистировали Асылжану Ерекешеву заведующий отделением детской хирургии Султанбек Тумашев, хирург-ординатор Жанибек Темиров и заведующий реанимационным отделением Казыбек Келеманов. Двухнедельный ребенок из Мунайлинского района поступил в областную детскую больницу с бронхитом и подозрением на пневмонию. При обследовании врачи выявили у малыша врожденный порок легких.



- Мы предложили родителям выехать на операцию в одну из республиканских детских клиник, но они отказались, и в тот же день малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мы пригласили профессора Ерекешева из Астаны для проведения операции на месте. Шансов выжить у ребенка было мало, поскольку порок был сложный. Нижнюю долю легких, где образовалась киста, хирурги удалили. У ребенка было также неврологическое заболевание. Младенец прошел курс реабилитации в отделении патологии новорожденных. Лечение длилось более месяца, на днях малыш был выписан домой. Прогноз благоприятный при хорошем уходе за ребенком, - рассказала директор детской больницы.



По словам Камшат Турсынбековой, такие пороки редко выявляются во время беременности и после родов. Порок выявили после того, как малыш заболел воспалением легких.