С начала 2017 года в Мангистау проведено 105 операций детям

- В прошлом году поступил 41 больной с инородным телом. У 36 детей врачи извлекли предметы из желудка, у пятерых — из дыхательных путей. Чаще всего дети проглатывают монеты мелкие и достоинством 50 и 100 тенге, а также плоские батарейки от наручных часов. В дыхательных путях мы обнаруживаем, в основном, кусочки орехов. Был один ребенок, у которого в дыхательных путях застрял шуруп длиной два сантиметра, - рассказал Султанбек Тумашев.

Бужирование пищевода – это процедура введения специального инструментария – бужей (французск. Буж — зонд) – в органы трубчатой структуры в целях диагностики или лечения различных заболеваний. Бужирование производится для расширения просвета трубчатого органа.



Инвагинаация кишечника — выделяемый в отдельную нозоформу вид непроходимости кишечника, причиной которого является внедрение одной части кишечника в просвет другой. Этот вариант кишечной непроходимости встречается преимущественно у детей грудного возраста, особенно часто в период с четырех до девяти месяцев.



Флегмо́на — острое разлитое гнойное воспаление клетчаточных пространств; в отличие от абсцесса не имеет чётких границ.



Основными поводами для операций детей, как рассказал Султанбек Тумашев, стали аппендицит, ущемленная грыжа и непроходимость кишечника.Прооперированы трое новорожденных с пороком кишечника и желудка. Ребенка с пороком развития пищевода спасти не удалось.В 2016 году хирурги областной детской больницы провели 702 экстренные и 355 плановых операций.Экстренные поступления, по словам Султанбека Тумашева, были связаны, в первую очередь, с острой хирургической патологией брюшной полости. За прошлый год поступило 14 новорожденных с различными пороками, двоих детей спасти не удалось.На второй по численности позиции - гнойно-септические больные с флегмонами, абсцессами, фурункулами, лимфоденитом и деструктивной пневмонией.На третьем месте — проглатывание детьми инородных тел. Предметы хирурги извлекают из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей.На последнем месте по причинам экстренного вмешательства - химические ожоги бытовыми моющими средствами. Дети получали тяжелые ожоги ротоглотки и пищевода, выпивая средство для чистки казанов, мытья посуды и проглатывая кристаллики марганцовки.В прошлом году хирурги прооперировали шестерых детей с химическими ожогами. Двое детей после тяжелого химического ожога направлены на бужирование в клиники Актобе и в Алматы.