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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 1607

С начала 2017 года в Мангистау проведено 105 операций детям

Дети прооперированы в экстренном и плановом порядке. О заболеваниях, которые стали показанием для операций, рассказал Султанбек Тумашев, заведующий отделением хирургии областной детской больницы.

Султанбек Тумашев осматривает больного ребенка. Фото автора
Основными поводами для операций детей, как рассказал Султанбек Тумашев, стали аппендицит, ущемленная грыжа и непроходимость кишечника.
Прооперированы трое новорожденных с пороком кишечника и желудка. Ребенка с пороком развития пищевода спасти не удалось.

В 2016 году хирурги областной детской больницы провели 702 экстренные и 355 плановых операций.

Экстренные поступления, по словам Султанбека Тумашева, были связаны, в первую очередь, с острой хирургической патологией брюшной полости. За прошлый год поступило 14 новорожденных с различными пороками, двоих детей спасти не удалось.

На второй по численности позиции - гнойно-септические больные с флегмонами, абсцессами, фурункулами, лимфоденитом и деструктивной пневмонией.

На третьем месте — проглатывание детьми инородных тел. Предметы хирурги извлекают из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей.

- В прошлом году поступил 41 больной с инородным телом. У 36 детей врачи извлекли предметы из желудка, у пятерых — из дыхательных путей. Чаще всего дети проглатывают монеты мелкие и достоинством 50 и 100 тенге, а также плоские батарейки от наручных часов. В дыхательных путях мы обнаруживаем, в основном, кусочки орехов. Был один ребенок, у которого в дыхательных путях застрял шуруп длиной два сантиметра, - рассказал Султанбек Тумашев.


На последнем месте по причинам экстренного вмешательства - химические ожоги бытовыми моющими средствами. Дети получали тяжелые ожоги ротоглотки и пищевода, выпивая средство для чистки казанов, мытья посуды и проглатывая кристаллики марганцовки.

В прошлом году хирурги прооперировали шестерых детей с химическими ожогами. Двое детей после тяжелого химического ожога направлены на бужирование в клиники Актобе и в Алматы.

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Комментарии ( 3 )

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Пиночет (Посетители) Сегодня, 11:53
Цитата: agent001
Пора уже переходить на новые технологии, господа хирурги

Конечно!
Если ребенка доставили с аппендицитом давайте ему пересадку сердца сделаем!
 
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agent001 (Посетители) Сегодня, 11:50
Основными поводами для операций детей, как рассказал Султанбек Тумашев, стали аппендицит, ущемленная грыжа и непроходимость кишечника - эту удел городской или даже районной больницы. Пора уже переходить на новые технологии, господа хирурги
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 11:05
Дай бог здоровья, Мирханович! bravo
 
 

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