С начала года в Мангистау выявлено девять случаев ВИЧ-инфекции

Лаборанты центра применяют метод экспресс-анализа. Фото автора
Граждан Узбекистана обследовали после направления их из приемника-распределителя и миграционной полиции в СПИД-центр.
- Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» на оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД могут рассчитывать только граждане Казахстана и оралманы. Для иностранных граждан дальнейшее наблюдение и лечение не предусмотрено. Насколько мне известно, несколько трудовых мигрантов, у которых выявлен ВИЧ, депортированы на родину, - отметила Акнур Тасболатова.
С 1994 года до середины февраля 2017 года в Мангистауской области выявлено 235 ВИЧ - инфицированных, в том числе трое детей, инфицированных от матерей.
Обследоваться на ВИЧ можно в центре СПИД по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170. Процедурный кабинет работает с 08:30 до 16:30 часов.
Телефоны доверия: 52-44-05, 50-40-49.
Более подробная информация о работе центра на сайте antispid.kz.
- Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» на оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД могут рассчитывать только граждане Казахстана и оралманы. Для иностранных граждан дальнейшее наблюдение и лечение не предусмотрено. Насколько мне известно, несколько трудовых мигрантов, у которых выявлен ВИЧ, депортированы на родину, - отметила Акнур Тасболатова.
С 1994 года до середины февраля 2017 года в Мангистауской области выявлено 235 ВИЧ - инфицированных, в том числе трое детей, инфицированных от матерей.
Обследоваться на ВИЧ можно в центре СПИД по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170. Процедурный кабинет работает с 08:30 до 16:30 часов.
Телефоны доверия: 52-44-05, 50-40-49.
Более подробная информация о работе центра на сайте antispid.kz.