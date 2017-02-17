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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:20

Просмотров: 163

С начала года в Мангистау выявлено девять случаев ВИЧ-инфекции

Из девяти выявленных в 2017 году больных шестеро являются гражданами Узбекистана, прибывшими в Актау для поиска работы. Об этом рассказала Акнур Тасболатова, заместитель директора по организационно-методической и эпидемиологической работе Мангистауского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Лаборанты центра применяют метод экспресс-анализа. Фото автора
Граждан Узбекистана обследовали после направления их из приемника-распределителя и миграционной полиции в СПИД-центр.

- Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» на оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД могут рассчитывать только граждане Казахстана и оралманы. Для иностранных граждан дальнейшее наблюдение и лечение не предусмотрено. Насколько мне известно, несколько трудовых мигрантов, у которых выявлен ВИЧ, депортированы на родину, - отметила Акнур Тасболатова.

С 1994 года до середины февраля 2017 года в Мангистауской области выявлено 235 ВИЧ - инфицированных, в том числе трое детей, инфицированных от матерей.

Обследоваться на ВИЧ можно в центре СПИД по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170. Процедурный кабинет работает с 08:30 до 16:30 часов.

Телефоны доверия: 52-44-05, 50-40-49.

Более подробная информация о работе центра на сайте antispid.kz.


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Комментарии ( 2 )

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DANTE (Посетители) Сегодня, 11:13
Границу с Узбеками на замок! Хотя, смысл запирать дверь, если нет стен?!))) Наша граница как дуршлаг, лезь кому не лень...
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:47
Кейбір ақпарат құралдарында, ЖҚТБ сырқатының жалған екені айтылған. Қалай болса да, көшеде жатқан инелерді ұстаудан аулақпыз...
 
 

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