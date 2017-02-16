В ДВД Мангистау прокомментировали видеозапись с участием сотрудников полиции

Кадр с видео
На кадрах видеоролика автомобиль съезжает с проезжей части дороги, пересекает бордюр и уезжает по тротуару. Затем за ним следует патрульный автомобиль. Запись 16 февраля в раздел «Народные новости» прислал пользователь Lada.kz.
- По данному факту проводят служебное расследования для выяснения обстоятельств. О результатах сообщим дополнительно, - говорится в сообщении МПС ДВД Мангистауской области.
В рубрике «Народные новости» 11 февраля размещен видеоролик под названием «Отстойное место». Автор видео сообщил, что на него 9 февраля сотрудником полиции составлен протокол за непропуск пешехода.
- Мы с женой прибывали в лёгком шоке. Позиция инспектора была такова - «Я нарушения не видел, но по рации дали команду, ничего поделать не могу». По их версии, пешеход переходил из 11 микрорайона в 14, - говорит автор видео.
В МПС ДВД Мангистауской области отметили, что в ходе проверки не обнаружено правонарушений со стороны сотрудника полиции.
- Подтверждающее видео зарегистрировано в ЦОУ УВД Актау. В случае возникновения претензии водитель может обратиться в суд, - сообщили в ведомстве.
В рубрике «Народные новости» 14 февраля пользователь Lada.kz выложил три фотографии в продолжение к теме «Отстойное место». На фотографиях запечатлены припаркованные служебные автомашинами в 7 микрорайоне у монумента «Вечный огонь», на перекрестке между 9, 11 и 14 микрорайонами и на Промзоне.
В МПС ДВД Мангистауской области прокомментировали действия сотрудников дорожно-патрульной службы.
- Нарушений закона с их стороны нет. В соответствии с пунктом 31 Дорожной карты по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2016года №1012, и приказа МВД Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 1207 «О запрещении применения жезлов», с 1 января 2017 года надзор за дорожным движением осуществляется как в режиме движения в транспортном потоке, так и в режиме остановки в точках отстоя и на стационарных постах полиции. При автопатрулировании в режиме движения остановка транспортных средств осуществляется с помощью специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульном транспортном средстве, в режиме отстоя и на стационарных постах полиции – жестом руки с одновременным сигналом свистка, - рассказали в полиции.
- По данному факту проводят служебное расследования для выяснения обстоятельств. О результатах сообщим дополнительно, - говорится в сообщении МПС ДВД Мангистауской области.
В рубрике «Народные новости» 11 февраля размещен видеоролик под названием «Отстойное место». Автор видео сообщил, что на него 9 февраля сотрудником полиции составлен протокол за непропуск пешехода.
- Мы с женой прибывали в лёгком шоке. Позиция инспектора была такова - «Я нарушения не видел, но по рации дали команду, ничего поделать не могу». По их версии, пешеход переходил из 11 микрорайона в 14, - говорит автор видео.
В МПС ДВД Мангистауской области отметили, что в ходе проверки не обнаружено правонарушений со стороны сотрудника полиции.
- Подтверждающее видео зарегистрировано в ЦОУ УВД Актау. В случае возникновения претензии водитель может обратиться в суд, - сообщили в ведомстве.
В рубрике «Народные новости» 14 февраля пользователь Lada.kz выложил три фотографии в продолжение к теме «Отстойное место». На фотографиях запечатлены припаркованные служебные автомашинами в 7 микрорайоне у монумента «Вечный огонь», на перекрестке между 9, 11 и 14 микрорайонами и на Промзоне.
В МПС ДВД Мангистауской области прокомментировали действия сотрудников дорожно-патрульной службы.
- Нарушений закона с их стороны нет. В соответствии с пунктом 31 Дорожной карты по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2016года №1012, и приказа МВД Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 1207 «О запрещении применения жезлов», с 1 января 2017 года надзор за дорожным движением осуществляется как в режиме движения в транспортном потоке, так и в режиме остановки в точках отстоя и на стационарных постах полиции. При автопатрулировании в режиме движения остановка транспортных средств осуществляется с помощью специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульном транспортном средстве, в режиме отстоя и на стационарных постах полиции – жестом руки с одновременным сигналом свистка, - рассказали в полиции.