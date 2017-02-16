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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:44

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В ДВД Мангистау прокомментировали видеозапись с участием сотрудников полиции

Начато служебное расследование в целях выяснения обстоятельств, указанных в видеозаписи «Что это было?», размещенной пользователем Lada.kz в разделе «Народные новости». Об этом рассказали в местной полицейской службе (МПС) ДВД Мангистауской области.

Кадр с видео
На кадрах видеоролика автомобиль съезжает с проезжей части дороги, пересекает бордюр и уезжает по тротуару. Затем за ним следует патрульный автомобиль. Запись 16 февраля в раздел «Народные новости» прислал пользователь Lada.kz.

В ДВД Мангистау прокомментировали видеозапись с участием сотрудников полиции


- По данному факту проводят служебное расследования для выяснения обстоятельств. О результатах сообщим дополнительно, - говорится в сообщении МПС ДВД Мангистауской области.

В рубрике «Народные новости» 11 февраля размещен видеоролик под названием «Отстойное место». Автор видео сообщил, что на него 9 февраля сотрудником полиции составлен протокол за непропуск пешехода.



- Мы с женой прибывали в лёгком шоке. Позиция инспектора была такова - «Я нарушения не видел, но по рации дали команду, ничего поделать не могу». По их версии, пешеход переходил из 11 микрорайона в 14, - говорит автор видео.

В МПС ДВД Мангистауской области отметили, что в ходе проверки не обнаружено правонарушений со стороны сотрудника полиции.

- Подтверждающее видео зарегистрировано в ЦОУ УВД Актау. В случае возникновения претензии водитель может обратиться в суд, - сообщили в ведомстве.

В рубрике «Народные новости» 14 февраля пользователь Lada.kz выложил три фотографии в продолжение к теме «Отстойное место». На фотографиях запечатлены припаркованные служебные автомашинами в 7 микрорайоне у монумента «Вечный огонь», на перекрестке между 9, 11 и 14 микрорайонами и на Промзоне.

В ДВД Мангистау прокомментировали видеозапись с участием сотрудников полиции


В МПС ДВД Мангистауской области прокомментировали действия сотрудников дорожно-патрульной службы.

- Нарушений закона с их стороны нет. В соответствии с пунктом 31 Дорожной карты по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2016года №1012, и приказа МВД Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 1207 «О запрещении применения жезлов», с 1 января 2017 года надзор за дорожным движением осуществляется как в режиме движения в транспортном потоке, так и в режиме остановки в точках отстоя и на стационарных постах полиции. При автопатрулировании в режиме движения остановка транспортных средств осуществляется с помощью специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульном транспортном средстве, в режиме отстоя и на стационарных постах полиции – жестом руки с одновременным сигналом свистка, - рассказали в полиции.


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Комментарии ( 3 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:18
Отмазались ,отстой полный,противно читать этот бред. angry
 
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Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 18:18
В МПС ДВД Мангистауской области отметили, что в ходе проверки не обнаружено правонарушений со стороны сотрудника полиции.

- Подтверждающее видео зарегистрировано в ЦОУ УВД Актау. В случае возникновения претензии водитель может обратиться в суд, - сообщили в ведомстве.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Статья 77
6) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
7) никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди;

Статья 18
3. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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x-funt (Посетители) Сегодня, 18:15
с 1 января 2017 года надзор за дорожным движением осуществляется как в режиме движения в транспортном потоке, так и в режиме остановки в точках отстоя и на стационарных постах полиции.

Можно узнать, получается есть такой список, который официально подписан руководством Мангистауской области. Если он есть, почему бы его не огласить. Что люди не были в замешательстве. По статье 18, пункт №3 Конституции Республики Казахстан, гласить "Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации."
 
 

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