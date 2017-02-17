Сейчас на сайте
2833
объявлений
  • Помощник руководителя требуется, 175 000 тенге
  • Вокал классический
  • Менеджер по персоналу, требуется, 145 000 тенге
  • Требуется Менеджер по работе с клиентами, 60 000 тенге
  • Офисная работа
  • Требуется Бармен-официант, 100 000 тенге
  • Требуется Офис-менеджер
 

 
Пятница, 17 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.42 KZT
  • €1 = 339.8 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:20

Просмотров: 473

Четверых жителей Мунайлинского района обвинили в краже аккумуляторов

Подозреваемые признались в краже аккумуляторов с грузовых автомобилей. Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 188 УК РК. Об этом сообщил Дюйсембек Досанов, начальник следственного отдела УВД Актау.

Фото автора
Ворованные аккумуляторы мужчины сдавали в пункт приема цветного металла.

- В ходе проведения следственных мероприятий задержаны четыре жителя Мунайлинского района в возрасте от 20 до 25 лет. Подозреваемые признались в совершении краж аккумуляторов с грузовых автомобилей. Каким образом они воровали, выясняет следствие. Они указали, что сбывали всё в пункт приёма цветного металла в посёлке Приозерный. На данный момент задержанные находятся под подпиской о невыезде. Аккумуляторы изъяты в качестве вещественных доказательств. Общее количество аккумуляторов — 21, - рассказал Дюйсембек Досанов.

Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 188 (Кража) Уголовного кодекса РК.
В качестве наказания предусматривается наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.[/spoiler]

Четверых жителей Мунайлинского района обвинили в краже аккумуляторов


- В последнее время воры специализируются на кражах автомобильных аккумуляторов. Все потому, что приборы тяжелые, а значит их можно дороже сбыть в пункты приёма металла. В основном, в подобных точках можно продать аккумулятор грузового автомобиля за 8000 тенге, легкового - за 5000 тенге. В одном из таких пунктов изъято более 20 приборов, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2016 году по фактам краж автомобильных аккумуляторов возбуждено шесть уголовных дел.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:50
Қаншама қуат батареялары ұрланған екен. Ұрыларға не жетпеген екен...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика