Четверых жителей Мунайлинского района обвинили в краже аккумуляторов

Ворованные аккумуляторы мужчины сдавали в пункт приема цветного металла.- В ходе проведения следственных мероприятий задержаны четыре жителя Мунайлинского района в возрасте от 20 до 25 лет. Подозреваемые признались в совершении краж аккумуляторов с грузовых автомобилей. Каким образом они воровали, выясняет следствие. Они указали, что сбывали всё в пункт приёма цветного металла в посёлке Приозерный. На данный момент задержанные находятся под подпиской о невыезде. Аккумуляторы изъяты в качестве вещественных доказательств. Общее количество аккумуляторов — 21, - рассказал Дюйсембек Досанов.Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 188 (Кража) Уголовного кодекса РК.В качестве наказания предусматривается наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.[/spoiler]- В последнее время воры специализируются на кражах автомобильных аккумуляторов. Все потому, что приборы тяжелые, а значит их можно дороже сбыть в пункты приёма металла. В основном, в подобных точках можно продать аккумулятор грузового автомобиля за 8000 тенге, легкового - за 5000 тенге. В одном из таких пунктов изъято более 20 приборов, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.В пресс-службе ведомства отметили, что в 2016 году по фактам краж автомобильных аккумуляторов возбуждено шесть уголовных дел.