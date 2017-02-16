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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:24

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Информация о найденном в Актау мальчике не подтвердилась

Информация в социальных сетях о мальчике, найденном на дачах в Мунайлинском районе и находящемся в политехническом колледже Актау, подтверждения не получила. В ДВД Мангистауской области нет сведений о найденыше.

Фото Сергея Кораблева
В социальных сетях распространяют информацию о маленьком ребенке, найденном на дачах вблизи Актау. В сообщениях говорится, что на данный момент мальчик находится в политехническом колледже в 3Б микрорайоне. Рассылка по сетям идёт с целью поиска родственников ребенка.

Информация о найденном в Актау мальчике не подтвердилась


Информация о найденном в Актау мальчике не подтвердилась


Сотрудники и охранники в политехническом колледже говорят, что никто не привозил в учебное заведение мальчика.

В пресс-службе ДВД Мангистау рассказали: с просьбами о помощи в поисках родителей потерявшегося ребёнка к ним никто не обращался. В отдел ювенальной полиции также подобных заявлений не поступало.


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