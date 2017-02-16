Информация о найденном в Актау мальчике не подтвердилась

В социальных сетях распространяют информацию о маленьком ребенке, найденном на дачах вблизи Актау. В сообщениях говорится, что на данный момент мальчик находится в политехническом колледже в 3Б микрорайоне. Рассылка по сетям идёт с целью поиска родственников ребенка.Сотрудники и охранники в политехническом колледже говорят, что никто не привозил в учебное заведение мальчика.В пресс-службе ДВД Мангистау рассказали: с просьбами о помощи в поисках родителей потерявшегося ребёнка к ним никто не обращался. В отдел ювенальной полиции также подобных заявлений не поступало.