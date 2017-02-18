Амангельды Халмурадов: В Актау есть не оборудованные освещением участки дорог

- участок №6, от «СИЗО» до СТО «Каспий АО»;

- участок №12, от организации «Кинопрокат» до СТО «Москвичевский»;

- участок №25, от церкви до ресторана «Ак Отау»;

- участок №21, от ГСК «Сункар» до «СИЗО»;

- участок №9, от областной мечети до Мангистауской областной больницы;

- участок дороги от автомобильного центра «Хонда» до предприятия «МАЭК»;

- участок дороги от жилого массива «Шыгыс» до трассы «Актау-Каламкас».

В местной полицейской службе обеспокоены проблемами освещения и на центральных дорогах, и внутри микрорайонов Актау.- Норм освещения в правилах дорожного движения нет, но мы ведём анализ каждого дорожно-транспортного происшествия. В тёмное время суток аварии случаются чаще. Существует проблема с освещением пешеходных переходов. Есть предписывающие знаки с подсветкой, но они неэффективны. На дорогах Актау более 200 пешеходных переходов, а такими знаками оборудованы только 15. И они освещения не дают, а выполняют предупредительную функцию, то есть мигающий жёлтый цвет, - говорит Амангельды Халмурадов.Для снижения количества аварий с наездами на пешеходов в тёмное время суток следует оборудовать особо опасные участки надземными пешеходными переходами, считает Амангельды Халмурадов.- Мы отправили письмо в городской акимат с предложением установить надземные пешеходные переходы в семи наиболее опасных участках города. На три из них уже получили планировочное задание, а именно в 7 микрорайоне возле развлекательного комплекса «Элис», возле рынка «Мағаш» и на перекрёстке рядом с университетом имени Ш.Есенова. Именно таким образом можно решить проблему недопущения ДТП, - сказал глава МПС Мангистауской области.Полицейские уверены в необходимости улучшения освещения отдельных участков города.- Мы также составили список аварийно опасных участков, которые не освещаются вообще. Было отправлено письмо в городской акимат с просьбой заняться решением этой проблемы. К примеру, усиленное освещение на трассе «Актау-Аэропорт» обусловлено большим потоком транспорта и скоростным режимом 90 км/ч. Животные из степи часто выходят на дорогу, особенно после дождя, а усиленное освещение обеспечивает водителю хороший обзор, а значит, меньше аварий, - пояснил Амнгельды Халмурадов.- Пешеходам настоятельно рекомендую не пользоваться техникой (сотовыми телефонами, плеерами, электронными гаджетами), переходя дорогу. Если человек переходит дорогу, ни в коем случае нельзя терять бдительность. Автомобиль - это техника, которая имеет свойство ломаться и её не волнует, переходите вы дорогу в положенном или неположенном месте.Особое внимание уделите своим детям. Учите их безопасно переходить дорогу.Водителям нужно соблюдать установленный скоростной режим. Если знак предписывает движение в 60 км/ч, значит нужно ехать не больше 60. Если рядом есть школы, сады нужно соблюдать осторожность. В случае ночного дорожно-транспортного происшествия слабое освещение или его отсутствие не будет считаться смягчающим обстоятельством.В тёмное время суток быть максимально бдительными, особенно в условиях снегопада и гололёда. Вовремя менять свои шины с летних на зимние. Ни в коем случае нельзя пользоваться телефоном за рулём. Сел за руль — телефон на беззвучный и куда-нибудь подальше от себя. Избавить себя от любых факторов, которые могут отвлечь. Если есть проблемы со здоровьем, лучше избежать ночных поездок. В любом случае, и водителям, и пешеходам следует быть всегда на чеку. Трагедия может произойти в считанные секунды. Берегите себя! - заключил Амангельды Халмурадов.