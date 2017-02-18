Амангельды Халмурадов: В Актау есть не оборудованные освещением участки дорог

Амангельды Халмурадов - руководитель местной полиции. Фото из архива
В местной полицейской службе обеспокоены проблемами освещения и на центральных дорогах, и внутри микрорайонов Актау.
- Норм освещения в правилах дорожного движения нет, но мы ведём анализ каждого дорожно-транспортного происшествия. В тёмное время суток аварии случаются чаще. Существует проблема с освещением пешеходных переходов. Есть предписывающие знаки с подсветкой, но они неэффективны. На дорогах Актау более 200 пешеходных переходов, а такими знаками оборудованы только 15. И они освещения не дают, а выполняют предупредительную функцию, то есть мигающий жёлтый цвет, - говорит Амангельды Халмурадов.
Для снижения количества аварий с наездами на пешеходов в тёмное время суток следует оборудовать особо опасные участки надземными пешеходными переходами, считает Амангельды Халмурадов.
- Мы отправили письмо в городской акимат с предложением установить надземные пешеходные переходы в семи наиболее опасных участках города. На три из них уже получили планировочное задание, а именно в 7 микрорайоне возле развлекательного комплекса «Элис», возле рынка «Мағаш» и на перекрёстке рядом с университетом имени Ш.Есенова. Именно таким образом можно решить проблему недопущения ДТП, - сказал глава МПС Мангистауской области.
Полицейские уверены в необходимости улучшения освещения отдельных участков города.
- Мы также составили список аварийно опасных участков, которые не освещаются вообще. Было отправлено письмо в городской акимат с просьбой заняться решением этой проблемы. К примеру, усиленное освещение на трассе «Актау-Аэропорт» обусловлено большим потоком транспорта и скоростным режимом 90 км/ч. Животные из степи часто выходят на дорогу, особенно после дождя, а усиленное освещение обеспечивает водителю хороший обзор, а значит, меньше аварий, - пояснил Амнгельды Халмурадов.
Советы пешеходам и водителям
- Пешеходам настоятельно рекомендую не пользоваться техникой (сотовыми телефонами, плеерами, электронными гаджетами), переходя дорогу. Если человек переходит дорогу, ни в коем случае нельзя терять бдительность. Автомобиль - это техника, которая имеет свойство ломаться и её не волнует, переходите вы дорогу в положенном или неположенном месте.
Особое внимание уделите своим детям. Учите их безопасно переходить дорогу.
Водителям нужно соблюдать установленный скоростной режим. Если знак предписывает движение в 60 км/ч, значит нужно ехать не больше 60. Если рядом есть школы, сады нужно соблюдать осторожность. В случае ночного дорожно-транспортного происшествия слабое освещение или его отсутствие не будет считаться смягчающим обстоятельством.
В тёмное время суток быть максимально бдительными, особенно в условиях снегопада и гололёда. Вовремя менять свои шины с летних на зимние. Ни в коем случае нельзя пользоваться телефоном за рулём. Сел за руль — телефон на беззвучный и куда-нибудь подальше от себя. Избавить себя от любых факторов, которые могут отвлечь. Если есть проблемы со здоровьем, лучше избежать ночных поездок. В любом случае, и водителям, и пешеходам следует быть всегда на чеку. Трагедия может произойти в считанные секунды. Берегите себя! - заключил Амангельды Халмурадов.
В МПС предоставили список участков дорог, которые не освещаются в тёмное время суток:
- Норм освещения в правилах дорожного движения нет, но мы ведём анализ каждого дорожно-транспортного происшествия. В тёмное время суток аварии случаются чаще. Существует проблема с освещением пешеходных переходов. Есть предписывающие знаки с подсветкой, но они неэффективны. На дорогах Актау более 200 пешеходных переходов, а такими знаками оборудованы только 15. И они освещения не дают, а выполняют предупредительную функцию, то есть мигающий жёлтый цвет, - говорит Амангельды Халмурадов.
Для снижения количества аварий с наездами на пешеходов в тёмное время суток следует оборудовать особо опасные участки надземными пешеходными переходами, считает Амангельды Халмурадов.
- Мы отправили письмо в городской акимат с предложением установить надземные пешеходные переходы в семи наиболее опасных участках города. На три из них уже получили планировочное задание, а именно в 7 микрорайоне возле развлекательного комплекса «Элис», возле рынка «Мағаш» и на перекрёстке рядом с университетом имени Ш.Есенова. Именно таким образом можно решить проблему недопущения ДТП, - сказал глава МПС Мангистауской области.
Полицейские уверены в необходимости улучшения освещения отдельных участков города.
- Мы также составили список аварийно опасных участков, которые не освещаются вообще. Было отправлено письмо в городской акимат с просьбой заняться решением этой проблемы. К примеру, усиленное освещение на трассе «Актау-Аэропорт» обусловлено большим потоком транспорта и скоростным режимом 90 км/ч. Животные из степи часто выходят на дорогу, особенно после дождя, а усиленное освещение обеспечивает водителю хороший обзор, а значит, меньше аварий, - пояснил Амнгельды Халмурадов.
Советы пешеходам и водителям
- Пешеходам настоятельно рекомендую не пользоваться техникой (сотовыми телефонами, плеерами, электронными гаджетами), переходя дорогу. Если человек переходит дорогу, ни в коем случае нельзя терять бдительность. Автомобиль - это техника, которая имеет свойство ломаться и её не волнует, переходите вы дорогу в положенном или неположенном месте.
Особое внимание уделите своим детям. Учите их безопасно переходить дорогу.
Водителям нужно соблюдать установленный скоростной режим. Если знак предписывает движение в 60 км/ч, значит нужно ехать не больше 60. Если рядом есть школы, сады нужно соблюдать осторожность. В случае ночного дорожно-транспортного происшествия слабое освещение или его отсутствие не будет считаться смягчающим обстоятельством.
В тёмное время суток быть максимально бдительными, особенно в условиях снегопада и гололёда. Вовремя менять свои шины с летних на зимние. Ни в коем случае нельзя пользоваться телефоном за рулём. Сел за руль — телефон на беззвучный и куда-нибудь подальше от себя. Избавить себя от любых факторов, которые могут отвлечь. Если есть проблемы со здоровьем, лучше избежать ночных поездок. В любом случае, и водителям, и пешеходам следует быть всегда на чеку. Трагедия может произойти в считанные секунды. Берегите себя! - заключил Амангельды Халмурадов.
В МПС предоставили список участков дорог, которые не освещаются в тёмное время суток: