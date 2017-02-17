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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 18:26

Просмотров: 837

Считавшая отца умершим жительница Костаная узнала его в ролике про бездомных Актау

О том, что отец скончался, Евгения Давлетшина узнала от женщины, у которой ее папа несколько лет снимал квартиру в Актау. Обратившись в правоохранительные органы, женщина выяснила, что Алик Давлетшин не числится в категории «умерших». Чуть позже Евгения увидела репортаж про актауских БОМЖей. В одном из бездомных девушка узнала своего отца.

На фото Алик Давлетшин
Алик Давлетшин, по словам Евгении, уехал в Актау в 2013 году на вахтовую работу. Периодически мужчина выходил на связь с семьей.

- Папа давно с нами не жил. Но мы всегда общались. Он нам очень помогал. Он не был пьющим. Наоборот, всегда очень много работал. Всю жизнь он был в разъездах, мы привыкли к тому, что звонил он редко. Поэтому, когда он перестал звонить в какой-то момент, мы не волновались и не били тревогу, - рассказывает Евгения Давлетшина.

Когда вестей от отца не было уже больше года, и мужчина не отвечал на звонки, Евгения разыскала домашний телефон бабушки, у которой отец снимал квартиру в Актау.

- Эта бабушка мне сказала, что отца убили в пьяной драке в 2015 году. Мы, конечно же, были в шоке. Оплакали папу всей семьей. Уже позже, когда отошли от горя, я обратилась в правоохранительные органы Костаная, чтобы узнать, где похоронен отец, чтобы можно было прийти к нему на могилу. Полицейский выяснил, что среди мертвых отец не числится. Более того, в 2016 году человек с похожим именем попадал в больницу Мангистауской области. Он был без документов и без определенного места жительства. Это вся информация, которую мне смогли предоставить в полиции, - говорит Евгения.

Вернувшись домой, женщина решила поискать сведения об отце в интернете и случайно нашла видеоролик на Lada.kz от 2015 года «Бездомных в Актау волонтеры теперь кормят почти каждый день». Среди людей без определенного места жительства, которые пришли поесть, Евгения узнала своего отца.

- Родного человека ни с кем не спутаешь. Даже не смотря на то, что он грязный, обросший, мы уверены — это наш папа, - говорит Евгения.

Евгения Давлетшина уже купила билет до Актау на ближайшее воскресенье. Она надеется найти отца и забрать его домой.

Мы отыскали интервью Алика Давлетшина, которое он давал журналистам Lada.kz в 2015 году.

Считавшая отца умершим жительница Костаная узнала его в ролике про бездомных Актау


- Уже год я обитаю на улице. Без документов. Ходил я по разным инстанциям, хотел восстановить документы и домой уехать. Но меня кругом «пинают». Хотел также поселиться куда-нибудь, например, в адаптационный центр, чтобы зимой не замерзнуть насмерть, тоже не получилось. Посылают из одной инстанции в другую, а толку нет. В итоге я рукой махнул, - рассказал мужчина.

Lada.kz обращается к жителям Актау: если у вас есть информация об Алике Давлетшине, просим вас сообщить по телефону: 8 (701) 467 87 37 Светлана Антонова. Последний раз мужчину видели в начале текущего года в 14 микрорайоне.


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Комментарии ( 3 )

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LESYA (Посетители) Сегодня, 20:05
Пусть поскорее найдется и вернется в семью! bravo
 
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Джулия (Посетители) Сегодня, 20:05
Страшно это все. Почему-то всегда была уверена, что случись что со мной, всегда можно организовать какой-то выход из положения законным способом. Последние события показывают, что ни фига нельзя, пока тебе не помогут добрые люди с улицы и СМИ. Всем, кто теоретически обязан помогать попавшие в беду не интересны, особенно если вы к тому же без денег остались(((

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • botden
  • Джулия
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 19:51
Вот так легко человека пустили под откос наши социальные службы,которые слюной захлёбываясь рассказывают нам какие они хорошие и добрые и помогают буквально всем даже если их об этом не просят.
 
 

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