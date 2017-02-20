Алия Бижанова намерена подать в суд на отдел РАГС Мунайлинского района

Алия Бижанова. Фото автора
Алия Бижанова рассчитывала получить квартиру по государственной программе как мать-одиночка. Как рассказала женщина, программа действовала до 2015 года.
- Все это я намерена изложить в исковом заявлении против отдела РАГС Мунайлинского района. Кроме всего этого рассчитываю получить через суд компенсацию за моральный вред, - рассказала Алия Бижанова.
Исковая сумма пока неизвестна.
Напомним, свидетельство о «смерти» Алии Бижановой выдал отдел РАГС Мунайлинского района в 2011 году. В отделе сообщили, что ошибка случилась из-за сбоя в программе при регистрации акта гражданского состояния.
- Ошибка устранена в базах ГЦВП и миграционной полиции. Статус женщины восстановлен, - рассказала Акдари Кенганова, руководитель отдела РАГС Мунайлинского района.
- Все это я намерена изложить в исковом заявлении против отдела РАГС Мунайлинского района. Кроме всего этого рассчитываю получить через суд компенсацию за моральный вред, - рассказала Алия Бижанова.
Исковая сумма пока неизвестна.
Напомним, свидетельство о «смерти» Алии Бижановой выдал отдел РАГС Мунайлинского района в 2011 году. В отделе сообщили, что ошибка случилась из-за сбоя в программе при регистрации акта гражданского состояния.
- Ошибка устранена в базах ГЦВП и миграционной полиции. Статус женщины восстановлен, - рассказала Акдари Кенганова, руководитель отдела РАГС Мунайлинского района.