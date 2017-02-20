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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 1527

Алия Бижанова намерена подать в суд на отдел РАГС Мунайлинского района

Жительница Актау Алия Бижанова, которую по мнению чиновников, из-за сбоя компьютерной программы внесли в список умерших, намерена подать в суд на отдел РАГС (регистрация актов гражданского состояния) Мунайлинского района. Женщина рассчитывает получить компенсацию за моральный вред.

Алия Бижанова. Фото автора
Алия Бижанова рассчитывала получить квартиру по государственной программе как мать-одиночка. Как рассказала женщина, программа действовала до 2015 года.

- Все это я намерена изложить в исковом заявлении против отдела РАГС Мунайлинского района. Кроме всего этого рассчитываю получить через суд компенсацию за моральный вред, - рассказала Алия Бижанова.

Исковая сумма пока неизвестна.

Напомним, свидетельство о «смерти» Алии Бижановой выдал отдел РАГС Мунайлинского района в 2011 году. В отделе сообщили, что ошибка случилась из-за сбоя в программе при регистрации акта гражданского состояния.

- Ошибка устранена в базах ГЦВП и миграционной полиции. Статус женщины восстановлен, - рассказала Акдари Кенганова, руководитель отдела РАГС Мунайлинского района.


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Комментарии ( 5 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:32
Сотқа бергенімен, көп өтем-ақы аларына сенімді емеспін. Өйткені, бұл қателіктен Әлия апамыз қатты зардап шеккен жоқ...
 
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  • Сергей Владимиров
  • Maldiva
 русалка (Посетители) Сегодня, 10:56
надеюсь она выиграет это дело!

правильно, на ее месте я б тоже так поступила, за халатность нужно наказывать!

удачи!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • русалка
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 10:50
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Мимоза
  • русалка
  • Сергей Владимиров
 Краснов (Посетители) Сегодня, 10:25
Удачи вам, госпожа Бижанова. Надеюсь, ваше дело станет знаковым и будет уроком для нерадивых чиновников!
 
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  • Сергей Владимиров
 M_lena (Посетители) Сегодня, 10:23
Долго жить будет :)
 
 

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