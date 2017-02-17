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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 17:03

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Семеро пострадавших из-за гололеда обратились в приемный покой Мангистауской областной больницы

У одного пациента диагностирован перелом голеностопного сустава, еще у одного - перелом лучезапястного сустава. Пятеро пострадавших обратились с незначительными ушибами. Сотрудники местной полицейской службы (МПС) перешли на усиленный режим работы в связи с погодными условиями. На уборку снега в Актау вышли 54 единицы техники ТОО «Кала жолдары».

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Вместо 250 сотрудников полиции сегодня, 17 февраля, в смену вышли 346 человек. Полицейские патрулируют трассы, пешеходные переходы.

- В Тупкараганском районе гололед, там работают наши сотрудники. В Актау из-за осадков произошло шесть незначительных аварий. Пострадавших нет, - сообщил Улугбек Мылтыков, заместитель начальника МПС ДВД Мангистауской области.

В уборке снега в Актау задействованы девять самосвалов, восемь погрузчиков, четыре трактора с прицепом, два мусоровоза, 26 автомобилей марки ГАЗель, четыре МАЗа и один пескоразбрасыватель. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары». Работают 494 сотрудника предприятия.

Сотрудники ТОО «Кала жолдары» расчищают тротуары, травмоопасные спуски и подъемы.

- Дороги расчищают от снега, разбрасывают песок. Мы работаем круглосуточно с начала зимы, - рассказали в ТОО «Кала жолдары».

По прогнозам метеорологов, снег в Актау будет идти еще сутки. Температура воздуха снизится до -7° С. Уже в воскресенье ожидается потепление до +5°С.


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