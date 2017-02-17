Семеро пострадавших из-за гололеда обратились в приемный покой Мангистауской областной больницы

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Вместо 250 сотрудников полиции сегодня, 17 февраля, в смену вышли 346 человек. Полицейские патрулируют трассы, пешеходные переходы.
- В Тупкараганском районе гололед, там работают наши сотрудники. В Актау из-за осадков произошло шесть незначительных аварий. Пострадавших нет, - сообщил Улугбек Мылтыков, заместитель начальника МПС ДВД Мангистауской области.
В уборке снега в Актау задействованы девять самосвалов, восемь погрузчиков, четыре трактора с прицепом, два мусоровоза, 26 автомобилей марки ГАЗель, четыре МАЗа и один пескоразбрасыватель. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары». Работают 494 сотрудника предприятия.
Сотрудники ТОО «Кала жолдары» расчищают тротуары, травмоопасные спуски и подъемы.
- Дороги расчищают от снега, разбрасывают песок. Мы работаем круглосуточно с начала зимы, - рассказали в ТОО «Кала жолдары».
По прогнозам метеорологов, снег в Актау будет идти еще сутки. Температура воздуха снизится до -7° С. Уже в воскресенье ожидается потепление до +5°С.
- В Тупкараганском районе гололед, там работают наши сотрудники. В Актау из-за осадков произошло шесть незначительных аварий. Пострадавших нет, - сообщил Улугбек Мылтыков, заместитель начальника МПС ДВД Мангистауской области.
В уборке снега в Актау задействованы девять самосвалов, восемь погрузчиков, четыре трактора с прицепом, два мусоровоза, 26 автомобилей марки ГАЗель, четыре МАЗа и один пескоразбрасыватель. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары». Работают 494 сотрудника предприятия.
Сотрудники ТОО «Кала жолдары» расчищают тротуары, травмоопасные спуски и подъемы.
- Дороги расчищают от снега, разбрасывают песок. Мы работаем круглосуточно с начала зимы, - рассказали в ТОО «Кала жолдары».
По прогнозам метеорологов, снег в Актау будет идти еще сутки. Температура воздуха снизится до -7° С. Уже в воскресенье ожидается потепление до +5°С.