Как провести ближайшие выходные в Актау

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мобильный планетарий «Глубины Космоса»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс «Аппликация Балерина»

Мастер-класс «Мартовские котики»

Мастер-класс «Магнитик на холодильник»

Мастер-класс по мыловарению

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Мастер-класс для подростков

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Открытие бара «Old-pub Aktau»



Для любителей кино

«Обитель зла: Последняя глава»

«Лев»

«В поисках мамы»

«Гуляй, Вася!»

В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений, программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.Место и время проведения: ТРК «Актау», 16 микрорайон, 0 этаж. Время работы: с 11:00 до 22:00 часов.В субботу, 18 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Аппликация Балерина» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В субботу, 18 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 17:00 пройдет мастер-класс по созданию игрушки из фетра «Мартовские котики» . Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В воскресенье, 19 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Магнитик на холодильник» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В семейном центре «Апельсинка» в воскресенье, 19 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В субботу, 18 февраля, в 17:00 и в воскресенье, 19 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.В воскресенье, 19 февраля, в 18:30 пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление роллов «Калифорния», бурито, вупи пай и фруктового лимонада. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка».Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99В субботу, 18 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Tentek (Алматы). В воскресенье, 19 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В эти выходные для жителей и гостей Актау свои двери распахнет новый бар «Old-pub Aktau». За музыкальное настроение отвечает группа «THE FRIDAYS», играющие в стиле рок-н-ролл, ритм-энд-блюз. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того, как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.Режиссер: Пол У. С. Андерсон. Актеры: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги, Ever Anderson.Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью. Режиссер: Гарт Дэвис. Актеры: Дев Патель, Николь Кидман, Руни Мара, Дэвид Уэнэм, Санни Павар, Абхишек Бхарате, Приянка Бозе, Кхуши Соланки, Шанкар Нисоде, Танништа Чаттерджи.Добрый, жизнеутверждающий и семейный фильм повествует о маленьком мальчике-сироте Азамате, который отправляется в Соединенные Штаты на поиски своей мамы. Азамат – одаренный мальчик, у которого настолько хорошо развита память, что он может запоминать и оперировать сложной информацией. Но парадокс заключается в том, что Азамат, обладая такими памятью и умом, не может вспомнить лицо своей мамы. По приезду в Лос-Анджелес Азамат случайно встречает Данияра. Впереди героев ждут увлекательные приключения.Режиссер: Руслан Акун. Актеры: Тауекел Мусилим, Азамат Уланов, Майкл Мапонго.Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя... уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок... Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.Режиссер: Роман Каримов. Актеры: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Светлана Степанковская, Вера Панфилова, Наталья Тетенова, Давид Петросян.