Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мобильный планетарий «Глубины Космоса»
В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений, программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.
Место и время проведения: ТРК «Актау», 16 микрорайон, 0 этаж. Время работы: с 11:00 до 22:00 часов.
Мастер-классы для детей
Мастер-класс «Аппликация Балерина»
Мастер-класс «Аппликация Балерина»
В субботу, 18 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Аппликация Балерина» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Мастер-класс «Мартовские котики»
В субботу, 18 февраля, в семейном центре «Апельсинка» в 17:00 пройдет мастер-класс по созданию игрушки из фетра «Мартовские котики» . Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс «Магнитик на холодильник»
В воскресенье, 19 февраля, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс «Магнитик на холодильник» для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Мастер-класс по мыловарению
В семейном центре «Апельсинка» в воскресенье, 19 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»
В субботу, 18 февраля, в 17:00 и в воскресенье, 19 февраля, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Мастер-класс для подростков
В воскресенье, 19 февраля, в 18:30 пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление роллов «Калифорния», бурито, вупи пай и фруктового лимонада. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Квесты
Квест «Логово Маньяка»
Квест «Логово Маньяка»
Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты:
Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка».
Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Квест-комната «Наследие кочевников»
Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
В субботу, 18 февраля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Tentek (Алматы). В воскресенье, 19 февраля, вечер пройдет в сопровождении Нурлана Калимова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Открытие бара «Old-pub Aktau»
В эти выходные для жителей и гостей Актау свои двери распахнет новый бар «Old-pub Aktau». За музыкальное настроение отвечает группа «THE FRIDAYS», играющие в стиле рок-н-ролл, ритм-энд-блюз. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Обитель зла: Последняя глава»
Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того, как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.
В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.
Режиссер: Пол У. С. Андерсон. Актеры: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги, Ever Anderson.
«Лев»
Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью. Режиссер: Гарт Дэвис. Актеры: Дев Патель, Николь Кидман, Руни Мара, Дэвид Уэнэм, Санни Павар, Абхишек Бхарате, Приянка Бозе, Кхуши Соланки, Шанкар Нисоде, Танништа Чаттерджи.
«В поисках мамы»
Добрый, жизнеутверждающий и семейный фильм повествует о маленьком мальчике-сироте Азамате, который отправляется в Соединенные Штаты на поиски своей мамы. Азамат – одаренный мальчик, у которого настолько хорошо развита память, что он может запоминать и оперировать сложной информацией. Но парадокс заключается в том, что Азамат, обладая такими памятью и умом, не может вспомнить лицо своей мамы. По приезду в Лос-Анджелес Азамат случайно встречает Данияра. Впереди героев ждут увлекательные приключения.
Режиссер: Руслан Акун. Актеры: Тауекел Мусилим, Азамат Уланов, Майкл Мапонго.
«Гуляй, Вася!»
Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя... уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок... Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.
Режиссер: Роман Каримов. Актеры: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Светлана Степанковская, Вера Панфилова, Наталья Тетенова, Давид Петросян.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана