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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 1383

Алик Айдарбаев: Цены на газ во всем Казахстане должны быть одинаковыми

Стоимость газа в регионах Казахстана должна сравняться с ценами в Российской Федерации. Разница в стоимости голубого топлива становится причиной его дефицита в Мангистауской области. Такое мнение выразил Алик Айдарбаев, аким Мангистауской области.

Алик Айдарбаев. Фото Ольги Ярославской
Газоперерабатывающий завод «КазГПЗ» в Жанаозене производит достаточно газа для обеспечения области. Дефицит топлива, по мнению главы региона, возникает из-за его низкой цены и попыток вывезти газ за пределы Мангистау.

- У нас бывают случаи, когда газ пропадает. Завод свой план выполняет на 100 процентов. У нас газ дешевле, и некоторые предприниматели пытаются вывезти его за пределы области. Это мы знаем. Мы состоим в таможенном союзе с Российской Федерацией, и пока у нас не будет одинаковых цен с ними и с другими регионами Казахстана, дефицит газа будет случаться. И гарантировать обратное я не смогу. Если предприниматель будет брать наш газ и вывозить его в Россию, мы даже повлиять на это не сможем, потому что состоим в таможенном союзе. Если только ставить полицейских на дорогах и ловить таких бизнесменов. Но и это - не выход, поэтому цены должны быть одинаковые, - сказал Алик Айдарбаев.

Аким области привел в пример стоимость литра газа в Мангистауской области (35 тенге в Актау, 45 тенге в Бейнеуском районе) и цены в Атырау и Актобе, где топливо стоит от 70 до 80 тенге за литр.

- Естественно, топливо будут пытаться вывезти, чтобы продать дороже. И эту проблему я постоянно поднимаю на правительственном уровне. Ведь стоимость бензина и дизельного топлива по всей стране одинаковая. И председатель правления АО «НК «Казмунайгаз» Сауат Мынбаев сказал, что цены с Россией у нас должны быть одинаковыми. У нас цены даже должны быть выше, потому что мы привозим некоторые нефтепродукты из России. И если цены уравнять, эта проблема решится. Раз у нас растет потребление газа, значит мы должны завозить его из других регионов. Но дефицита не должно быть. А из-за того, что у нас такие цены, эта проблема будет постоянно, - сказал Алик Айдарбаев.

Напомним, в прошлом году в Мангистауской области происходил дефицит газа. Водителям приходилось часами стоять в очередях за голубым топливом. Глава региона предложил владельцам внедорожников перевести свои машины на бензин.


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Комментарии ( 27 )

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zorro (Посетители) Сегодня, 20:18
Не надо шутить с народом!!!
 
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  • trump
 mer (Посетители) Сегодня, 20:15
Имярек,Я понимаю так,газ просто так ,как на любой заправке на самом КазГПЗ не зальёшь в газовоз. Значит весь газ у них распределён,т.е. договора с бизнесменами области ,контракты на отгрузку,так что он нам тут лапшу старается навесить?Вопрос в том,кому отгружают ГАЗ,и в каких количествах,если его не хватает в области,а остальное бла бла бла от акима.Пускают за пределы области,значит умышленно урезаны обьёмы для нашего региона,ничего там просто так,как апельсины на базаре не продаётся.
 
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  • mer
 Маривана (Посетители) Сегодня, 20:10
а потом говорят пятая колонна, говорят враги государства народ с толку сбивают да нажиться хотят... а кто они, эти враги народа? umnik

legalize it...
 
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Человечище (Посетители) Сегодня, 20:06
А что вы удивляетесь?
Он же поет под дуду министров, свое мнение озвучить не может, снимут сразу, если в разрез пойдет.
Весь отчет, это показуха, запланированная заранее.
 
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  • Ну Ну
  • mer
 SHAKE (Посетители) Сегодня, 20:04
А.Айдарбаев говорит устами Н.Назарбаева... Он кто, он марионетка в руках у президента, президент что ему скажет, тот он и говорит.., мол, "что ты там сидишь, давай поднимай цена на газ!". Вот и вся правда, т.е. правда то, что у нас в обществе царить воровство, ложь и предательство! Вот и все... А то что, якобы Россия и т.п., все это просто бла, бла, бла... Так что, уважаемые граждане, что правитель, что везир, что наместник, все они дрстойны своему народу... Тупой, еще тупее..
 
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cas177cas (Посетители) Сегодня, 20:03
пока это только мнение акима. а вот когда цену на газ сделают одинаковой- девальвация тенге покажется просто детской шуткой...
 
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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 19:59
Так вот для чего нам аким. Примеры приводить мастер и на презентации ездить мастак.
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 19:53
Швейк,
Согласен. Как говаривал наш старшина роты: "-Ёжики размножаются в трудностях!"
Нас ассоциируют с ёжиками, судя по-всему.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:45
Имярек,
Анекдот про "Алга!" знаешь? Ото ж! dada

trump,
Дополню про революцию.
У верблюда как-то спросили: - Как тебе легче иди, когда ты ползёшь вверх на бархан или когда спускаешься вниз с бархана?
- А прямой дороги у вас нет?, - ответил верблюд (с) podmig dada
 
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 sashall (Посетители) Сегодня, 19:42
Вот и всплыло...! Полная проф-непригодность.... Еще и лгун! Даешь цены на овощи и фрукты как в Алматы!!! Даешь цены на мясо как в Уральске!!!
 
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