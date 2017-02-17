Алик Айдарбаев: Цены на газ во всем Казахстане должны быть одинаковыми

Алик Айдарбаев. Фото Ольги Ярославской
Газоперерабатывающий завод «КазГПЗ» в Жанаозене производит достаточно газа для обеспечения области. Дефицит топлива, по мнению главы региона, возникает из-за его низкой цены и попыток вывезти газ за пределы Мангистау.
- У нас бывают случаи, когда газ пропадает. Завод свой план выполняет на 100 процентов. У нас газ дешевле, и некоторые предприниматели пытаются вывезти его за пределы области. Это мы знаем. Мы состоим в таможенном союзе с Российской Федерацией, и пока у нас не будет одинаковых цен с ними и с другими регионами Казахстана, дефицит газа будет случаться. И гарантировать обратное я не смогу. Если предприниматель будет брать наш газ и вывозить его в Россию, мы даже повлиять на это не сможем, потому что состоим в таможенном союзе. Если только ставить полицейских на дорогах и ловить таких бизнесменов. Но и это - не выход, поэтому цены должны быть одинаковые, - сказал Алик Айдарбаев.
Аким области привел в пример стоимость литра газа в Мангистауской области (35 тенге в Актау, 45 тенге в Бейнеуском районе) и цены в Атырау и Актобе, где топливо стоит от 70 до 80 тенге за литр.
- Естественно, топливо будут пытаться вывезти, чтобы продать дороже. И эту проблему я постоянно поднимаю на правительственном уровне. Ведь стоимость бензина и дизельного топлива по всей стране одинаковая. И председатель правления АО «НК «Казмунайгаз» Сауат Мынбаев сказал, что цены с Россией у нас должны быть одинаковыми. У нас цены даже должны быть выше, потому что мы привозим некоторые нефтепродукты из России. И если цены уравнять, эта проблема решится. Раз у нас растет потребление газа, значит мы должны завозить его из других регионов. Но дефицита не должно быть. А из-за того, что у нас такие цены, эта проблема будет постоянно, - сказал Алик Айдарбаев.
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области происходил дефицит газа. Водителям приходилось часами стоять в очередях за голубым топливом. Глава региона предложил владельцам внедорожников перевести свои машины на бензин.
- У нас бывают случаи, когда газ пропадает. Завод свой план выполняет на 100 процентов. У нас газ дешевле, и некоторые предприниматели пытаются вывезти его за пределы области. Это мы знаем. Мы состоим в таможенном союзе с Российской Федерацией, и пока у нас не будет одинаковых цен с ними и с другими регионами Казахстана, дефицит газа будет случаться. И гарантировать обратное я не смогу. Если предприниматель будет брать наш газ и вывозить его в Россию, мы даже повлиять на это не сможем, потому что состоим в таможенном союзе. Если только ставить полицейских на дорогах и ловить таких бизнесменов. Но и это - не выход, поэтому цены должны быть одинаковые, - сказал Алик Айдарбаев.
Аким области привел в пример стоимость литра газа в Мангистауской области (35 тенге в Актау, 45 тенге в Бейнеуском районе) и цены в Атырау и Актобе, где топливо стоит от 70 до 80 тенге за литр.
- Естественно, топливо будут пытаться вывезти, чтобы продать дороже. И эту проблему я постоянно поднимаю на правительственном уровне. Ведь стоимость бензина и дизельного топлива по всей стране одинаковая. И председатель правления АО «НК «Казмунайгаз» Сауат Мынбаев сказал, что цены с Россией у нас должны быть одинаковыми. У нас цены даже должны быть выше, потому что мы привозим некоторые нефтепродукты из России. И если цены уравнять, эта проблема решится. Раз у нас растет потребление газа, значит мы должны завозить его из других регионов. Но дефицита не должно быть. А из-за того, что у нас такие цены, эта проблема будет постоянно, - сказал Алик Айдарбаев.
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области происходил дефицит газа. Водителям приходилось часами стоять в очередях за голубым топливом. Глава региона предложил владельцам внедорожников перевести свои машины на бензин.