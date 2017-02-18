Обвиняемого в хищении 80 миллионов тенге экс-директора одной из фирм Актау экстрадировали из Афганистана

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Гражданин Ш. на протяжении двух лет работал директором одного из ТОО в Актау. Пользуясь служебным положением, Ш. похитил 80 миллионов тенге, обманув 11 потерпевших.
- С пострадавшими заключались договоры на поставку новых автомобилей. Гражданин Ш. получил предоплату от 11 человек и уехал за пределы страны. С 2015 года разыскивался ДВД Мангистауской области. В последующем задержан правоохранительными органами на территории Афганистана, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
При содействии Комитета национальной безопасности РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан сегодня, 17 февраля. Он водворен в изолятор временного содержания Алматы.
В сентябре 2015 года об обстоятельствах дела в интервью Lada.kz рассказал пострадавший от действий обвиняемого мужчины.
- С пострадавшими заключались договоры на поставку новых автомобилей. Гражданин Ш. получил предоплату от 11 человек и уехал за пределы страны. С 2015 года разыскивался ДВД Мангистауской области. В последующем задержан правоохранительными органами на территории Афганистана, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
При содействии Комитета национальной безопасности РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан сегодня, 17 февраля. Он водворен в изолятор временного содержания Алматы.
В сентябре 2015 года об обстоятельствах дела в интервью Lada.kz рассказал пострадавший от действий обвиняемого мужчины.