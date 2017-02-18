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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 1172

Обвиняемого в хищении 80 миллионов тенге экс-директора одной из фирм Актау экстрадировали из Афганистана

Компетентные органы Исламской Республики Афганистан удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина РК, подозреваемого в хищении 80 миллионов тенге. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК.

Фото с сайта www.vladnews.ru
Гражданин Ш. на протяжении двух лет работал директором одного из ТОО в Актау. Пользуясь служебным положением, Ш. похитил 80 миллионов тенге, обманув 11 потерпевших.

- С пострадавшими заключались договоры на поставку новых автомобилей. Гражданин Ш. получил предоплату от 11 человек и уехал за пределы страны. С 2015 года разыскивался ДВД Мангистауской области. В последующем задержан правоохранительными органами на территории Афганистана, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

При содействии Комитета национальной безопасности РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан сегодня, 17 февраля. Он водворен в изолятор временного содержания Алматы.

В сентябре 2015 года об обстоятельствах дела в интервью Lada.kz рассказал пострадавший от действий обвиняемого мужчины.


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Комментарии ( 5 )

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  • Сергей Владимиров
 mr12 (Посетители) Сегодня, 11:50
Ну и в чём собственно заслуга Казахстанских правоохранителей?
 
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  • Сергей Владимиров
 Mandarin188 (Посетители) Сегодня, 11:38
Если честно не ожидал от властей афгана))) полицаи у них работают???)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • тишка
  • trump
  • Сергей Владимиров
 Одисей. (Посетители) Сегодня, 10:41
Зачем из Авгана тащить!?...Таких барыг и по области хватает..Давно пора ласты и им скрутить.. stop

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Сергей Владимиров
 valesa (Посетители) Сегодня, 10:34
trump,
Действительно, стоило ли с этими копейками сбегать? burumburum
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Джулия
  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 10:25
Если бы хапнул 8 млрдов баксов, отдыхал бы сейчас в Баден-Бадене. Что тебя привлекло в Афгане, бача? Бородатые братья?
 
 

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