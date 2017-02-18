Мама тройняшек из Шетпе попросила Алика Айдарбаева перерезать путы ее малышам

Семья Зухарнаевых. Фото Ольги Ярославской

Жительница Шетпе обратилась к акиму Мангистауской области, передав ему необычную просьбу посредством видеообращения.



- Уважаемый Алик Серикович, я мама тройняшек, и летом им исполнится годик. Я хотела бы, чтобы Вы стали почетным гостем и перерезали путы моим малышам. Для нас с мужем это была бы большая честь, - сказала Дина Зухарнаева.



Глава региона поблагодарил семью за оказанное ему доверие, поздравил супругов Зухарнаевых с тройным счастьем и передал, что если летом будет в Шетпе, то обязательно навестит малышей и поздравит их лично.



Обряд «Тұсау кесу» проводится для того, чтобы ребенок, который самостоятельно и уверенно стоит на ножках, быстрее пошел, и его путь был светлым. Путы перерезают три раза, приговаривая при этом свои наилучшие пожелания. Доверяют главную миссию обряда почетному гостю, который должен быть человеком положительным во всех отношениях: основательным, мудрым, чей жизненный путь достоин подражания, ибо, по поверью, судьба ребенка будет похожа на судьбу этого человека.