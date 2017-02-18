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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 39

Мама тройняшек из Шетпе попросила Алика Айдарбаева перерезать путы ее малышам

Дина Зухарнаева из Шетпе попросила акима области присутствовать на обряде «Тұсау кесу» в первый день рождения тройняшек. Необычную просьбу женщина озвучила на отчетной встрече главы региона с населением.

Семья Зухарнаевых. Фото Ольги Ярославской
Жительница Шетпе обратилась к акиму Мангистауской области, передав ему необычную просьбу посредством видеообращения.

- Уважаемый Алик Серикович, я мама тройняшек, и летом им исполнится годик. Я хотела бы, чтобы Вы стали почетным гостем и перерезали путы моим малышам. Для нас с мужем это была бы большая честь, - сказала Дина Зухарнаева.

Глава региона поблагодарил семью за оказанное ему доверие, поздравил супругов Зухарнаевых с тройным счастьем и передал, что если летом будет в Шетпе, то обязательно навестит малышей и поздравит их лично.

Обряд «Тұсау кесу» проводится для того, чтобы ребенок, который самостоятельно и уверенно стоит на ножках, быстрее пошел, и его путь был светлым. Путы перерезают три раза, приговаривая при этом свои наилучшие пожелания. Доверяют главную миссию обряда почетному гостю, который должен быть человеком положительным во всех отношениях: основательным, мудрым, чей жизненный путь достоин подражания, ибо, по поверью, судьба ребенка будет похожа на судьбу этого человека.


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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 12:07
чей жизненный путь достоин подражания, ибо, по поверью, судьба ребенка будет похожа на судьбу этого человека.

Вся жизнь пройдет в страхе перед народом.. Только не Алик.
 
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тишка (Посетители) Сегодня, 12:00
Ну в корне не понимаю. Что Акиму больше не чем заниматься? Или я не права?
 
 

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