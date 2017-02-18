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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 16:13

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Фонд «Адал» просит жителей Актау помочь нуждающимся детскими вещами

В фонд обращаются многодетные семьи с просьбой помочь детскими вещами. Об этом рассказала директор благотворительного фонда «Адал» Виолетта Силина.

Фото из архива Lada.kz
Недавно, по словам Виолетты Силиной, в фонд обратились люди, которые находятся в критическом положении. В одной семье, например, дети не ходили в школу, потому что не в чем; в другой - женщина осталась одна с трехлетними двойняшками на руках без средств к существованию. Дети одеты в изношенную, латанную одежду. И это только десятая часть обратившихся. На складе фонда для того, чтобы оказать помощь, детских вещей нет, их приходится покупать.

- Деньги со счета фонда никогда не снимаются в виде наличных, а только перечисляются платежами в клиники, куда отправляют больных детей, в аптеки, где закупаются дорогостоящие лекарства, в авиакассы, где приобретаются билеты на перелет, и так далее. Поэтому мы не имеем возможности закупать вещи на рынке, где цены дешевле, потому что произвести туда перевод денег со счета невозможно, приходится покупать их в бутиках, где возможен безналичный расчет. Там цены, мягко говоря, кусаются. Один детский зимний комбинезон стоит порядка 29 тысяч тенге. Куртки, брюки, кофты и обувь также стоят недешево. Только с начала этого года на одежду для детей из малоимущих семей было потрачено 300 тысяч тенге из средств фонда, - говорит Виолетта Силина.

По словам директора фонда, на счету у организации сейчас достаточно денег. Не так давно одно из предприятий города перечислило в счет фонда один миллион тенге. Но эти средства, говорит директор, хотелось бы тратить непосредственно по прямому назначению, то есть на лечение тяжелобольных детей.

- Недавно мы приобрели слуховой аппарат для трехлетнего Ромы, а 27 февраля отправляем в Астану на лечение еще одного ребенка из малообеспеченной семьи, билеты уже куплены. Детей, которым требуются дорогостоящие лекарства, деньги на перелеты до клиник и лечение, у нас много. Поэтому мы не можем позволить себе расходовать средства на приобретение дорогой одежды для нуждающихся. Но и оставить без помощи людей, которые обращаются к нам в критических жизненных ситуациях, тоже невозможно. В связи с этим обращаюсь к жителям Актау, которым не жалко отдать детские вещи б/у, но в хорошем состоянии, в помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Одежда и обувь требуется от 0 до 16 лет. Мы будем рады любой помощи, - сказала директор благотворительного фонда.

За дополнительной информацией горожане, решившие оказать помощь, могут обращаться по телефонам: 8 (702) 961-55-37 Виолетта; 8 (778) 916-24-18 Екатерина.


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