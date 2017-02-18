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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 772

Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании

Семья из Актау превратила обычную вылазку на природу в традицию и праздник для всех своих друзей. Ежегодно большой компанией они сжигают чучело и устраивают настоящие масленичные гулянья.

Фото предоставлено Анастасией Яценко
Анастасия Яценко говорит, что и не думала, что однажды простое предложение родителей мужа сестры провести последний масленичный день на море перерастет в традицию.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


- Все началось в 2014 году. У нас очень большая семья, и мы любим собираться вместе. Однажды родители сестры мужа предложили провести всем вместе последний масленичный день на море. Мы, недолго думая, распределили, кто за что будет отвечать. Наготовили блинов и других вкусностей. Первая масленица была немноголюдной, только родные и близкие друзья, - рассказывает Анастасия Яценко.

Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


На первых гуляньях атрибутику для игр придумывали на месте из подручных средств. Например, для состязаний «перетягивание каната» взяли автомобильный трос.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


В 2015 году на семейные гулянья пришло в два раза больше человек. К этой масленице уже готовились заранее. Придумывали игры, шили костюмы.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


- Я думаю, массовик-затейник у нас младшая сестренка Дарья. Она очень креативная. Вот, например, я смотрю на коробку и вижу коробку, а она сразу видит, что красивое можно из нее сделать. Пока мы думаем, что приготовить из еды, Даша уже в голове придумала костюмы, - рассказывает Анастасия.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


В семьях очень много детей. Для них в обязательном порядке проводятся отдельные игры. Они даже прыгают через костер, только поменьше размером, чем у взрослых.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


Как показала практика, говорит Анастасия, детям больше нравится перепрыгивать костер, взявшись за руки со взрослыми.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


В 2016 праздновать масленицу вместе с семьей Яценко приехали уже более 80 человек.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


Мы сами празднуем масленицу, минимум, тремя поколениями, поэтому когда зовем друзей, говорим, чтобы они обязательно брали с собой своих родителей и детей. В 2016 году на празднования приехали друзья, друзья друзей и их знакомые. Мы не ожидали такого количества людей. Многие друг друга не знали. Но это не принесло никаких неудобств, все быстро перезнакомились и было очень весело.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


Ответственная за костюмы Даша в 2016 году проводила зиму в костюме «солнечного блина».


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


Компания также устраивает уже традиционные игры — прыжки в мешках, перетягивание каната, перепрыгивание костра. Дети помимо этих игр сами додумали для себя развлечения — искали клад.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


- Еще с гостями мы готовим сценки и представления. Например, в 2015 году мы ставили танец с очень смешными накладными бровями, щеками и костюмами на липучках. Был сильный мороз и ветер. В тот момент, когда мы повернулись к компании, наши брови оторвало и унесло ветром. До сих пор вспоминаем наш дебют со смехом, - рассказывает Анастасия.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


В этом году большая семья Яценко и друзья тоже планируют устроить гулянья. Они уже придумали сценарий и «что-то» новенькое для гостей. Анастасия советует всем актаусцам обязательно завести семейную традицию.


Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании


- Думаю, это отличный повод собраться всем вместе, каждый своим кругом близких, друзей, детей и повеселиться от души. Такие мероприятия сближают и заставляют отвлечься от ежедневных проблем и рутины, - сказала Анастасия Яценко.


Масленица в 2017 году отмечается с 20 по 26 февраля. Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.


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Комментарии ( 6 )

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gay_severin (Посетители) Сегодня, 21:35
Красавцы,очень позитивно,молодцы!!! bravo
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:04
Цитата: Abbat63
родители сестры мужа

А чего непонятного? У сестры есть муж. У мужа есть родители. Речь о них, как я понял....
 
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Abbat63 (Посетители) Сегодня, 20:46
Одно не понято, "родители сестры мужа". Если у мужа другие родители, почему она сестра.
 
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  • Mestnyi
  • gay_severin
 Одисей. (Посетители) Сегодня, 20:28
Помню в детстве весёлый был праздник, так же чучело раскрашенное сжигали и прыгали через костёр, потом как то отошли - эти традиции, хорошо что ВСЁ!, возобновляется.. beer2 boyan applause

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
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  • gay_severin
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 20:25
О!
Я и моя семья тоже на фотках засветились...
Было весело! Организаторами респект! Насте персональное спасибо!
bravo
Дети были счастливы......
 
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  • Одисей.
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  • gay_severin
 Kirilka (Посетители) Сегодня, 19:39
Какие молодцы!!! С удовольствием присоединились бы bravo
 
 

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