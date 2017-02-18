Гуляй, Масленица: Семейная традиция одной большой компании

Анастасия Яценко говорит, что и не думала, что однажды простое предложение родителей мужа сестры провести последний масленичный день на море перерастет в традицию.

- Все началось в 2014 году. У нас очень большая семья, и мы любим собираться вместе. Однажды родители сестры мужа предложили провести всем вместе последний масленичный день на море. Мы, недолго думая, распределили, кто за что будет отвечать. Наготовили блинов и других вкусностей. Первая масленица была немноголюдной, только родные и близкие друзья, - рассказывает Анастасия Яценко.



На первых гуляньях атрибутику для игр придумывали на месте из подручных средств. Например, для состязаний «перетягивание каната» взяли автомобильный трос.

В 2015 году на семейные гулянья пришло в два раза больше человек. К этой масленице уже готовились заранее. Придумывали игры, шили костюмы.

- Я думаю, массовик-затейник у нас младшая сестренка Дарья. Она очень креативная. Вот, например, я смотрю на коробку и вижу коробку, а она сразу видит, что красивое можно из нее сделать. Пока мы думаем, что приготовить из еды, Даша уже в голове придумала костюмы, - рассказывает Анастасия.

В семьях очень много детей. Для них в обязательном порядке проводятся отдельные игры. Они даже прыгают через костер, только поменьше размером, чем у взрослых.

Как показала практика, говорит Анастасия, детям больше нравится перепрыгивать костер, взявшись за руки со взрослыми.

В 2016 праздновать масленицу вместе с семьей Яценко приехали уже более 80 человек.

Мы сами празднуем масленицу, минимум, тремя поколениями, поэтому когда зовем друзей, говорим, чтобы они обязательно брали с собой своих родителей и детей. В 2016 году на празднования приехали друзья, друзья друзей и их знакомые. Мы не ожидали такого количества людей. Многие друг друга не знали. Но это не принесло никаких неудобств, все быстро перезнакомились и было очень весело.

Ответственная за костюмы Даша в 2016 году проводила зиму в костюме «солнечного блина».

Компания также устраивает уже традиционные игры — прыжки в мешках, перетягивание каната, перепрыгивание костра. Дети помимо этих игр сами додумали для себя развлечения — искали клад.

- Еще с гостями мы готовим сценки и представления. Например, в 2015 году мы ставили танец с очень смешными накладными бровями, щеками и костюмами на липучках. Был сильный мороз и ветер. В тот момент, когда мы повернулись к компании, наши брови оторвало и унесло ветром. До сих пор вспоминаем наш дебют со смехом, - рассказывает Анастасия.

В этом году большая семья Яценко и друзья тоже планируют устроить гулянья. Они уже придумали сценарий и «что-то» новенькое для гостей. Анастасия советует всем актаусцам обязательно завести семейную традицию.

- Думаю, это отличный повод собраться всем вместе, каждый своим кругом близких, друзей, детей и повеселиться от души. Такие мероприятия сближают и заставляют отвлечься от ежедневных проблем и рутины, - сказала Анастасия Яценко.

Масленица в 2017 году отмечается с 20 по 26 февраля. Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.