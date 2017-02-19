За неуважение к суду житель Актау выплатил 45 380 тенге

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В отношении жителя Актау в областной межрайонный экономический суд Актау поступило исковое заявление. Ему пришла судебная повестка, но на заседание он не явился.



На заседании суда он признал свою вину. Неявку объяснил тем, что утром, в день суда, выехал на месторождение. Думал, что успеет, но из-за погодных условий задержался и не смог присутствовать. Принес свои извинения.



Суд признал его виновным по статье 653 части 1 КоАП РК (Неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову). Правонарушителя обязали выплатить штраф в размере 45 380 тенге.



Постановление суда вступило в законную силу.