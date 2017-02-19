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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 15

За неуважение к суду житель Актау выплатил 45 380 тенге

Получив повестку в суд и не явившись на заседание, местного жителя наказали штрафом в размере 45 380 тенге. Об этом рассказала Акмарал Абилдина, ведущий специалист Специализированного административного суда Актау.

Фото из свободных источников
В отношении жителя Актау в областной межрайонный экономический суд Актау поступило исковое заявление. Ему пришла судебная повестка, но на заседание он не явился.

На заседании суда он признал свою вину. Неявку объяснил тем, что утром, в день суда, выехал на месторождение. Думал, что успеет, но из-за погодных условий задержался и не смог присутствовать. Принес свои извинения.

Суд признал его виновным по статье 653 части 1 КоАП РК (Неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову). Правонарушителя обязали выплатить штраф в размере 45 380 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.


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Комментарии ( 2 )

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  • Xoxma80
 trump (Посетители) Сегодня, 13:35
Xoxma80,
Все просто-
2269×20=45380
20мрп сдернут с джигита.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 13:19
Не,ну 45 000-понятно. А 380 за что?))
 
 

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