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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 678

В Мангистау увеличилось число госпитализированных в областную детскую больницу пациентов

В январе 2017 года в областную детскую больницу поступило 470 экстренных больных. Увеличилось число детей, госпитализированных с вирусной инфекцией. Об этом рассказала Камшат Турсынбекова, директор областной детской больницы.

Новый корпус областной детской больницы. Фото автора
В январе 2016 года экстренно госпитализировано 420 детей. Всего в прошлом году пролечено 5 606 детей.

- На первой позиции по причинам госпитализации – заболевания нервной системы, на втором месте – детский травматизм, на третьем – перинатальное состояние малышей. В январе текущего года госпитализировано на 50 экстренных больных больше, чем за аналогичный период 2016 года, - отметила Камшат Турсынбекова.

На 25%, как отметила директор областной детской больницы, снизилась младенческая смертность.

- В основном не удается спасти детей с врожденными пороками развития, несовместимыми с жизнью, - прокомментировала Камшат Турсынбекова.


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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 agent001 (Посетители) Сегодня, 10:56
к чему эти коменты? никого не интересует ваши статистики. Когда наведете порядок в приемном покое? чтоб через шлагбаум заехать машине скорой помощи понадобилось целых 15 минут стоять.
 
 

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