В Мангистау увеличилось число госпитализированных в областную детскую больницу пациентов

Новый корпус областной детской больницы. Фото автора

В январе 2016 года экстренно госпитализировано 420 детей. Всего в прошлом году пролечено 5 606 детей.



- На первой позиции по причинам госпитализации – заболевания нервной системы, на втором месте – детский травматизм, на третьем – перинатальное состояние малышей. В январе текущего года госпитализировано на 50 экстренных больных больше, чем за аналогичный период 2016 года, - отметила Камшат Турсынбекова.



На 25%, как отметила директор областной детской больницы, снизилась младенческая смертность.



- В основном не удается спасти детей с врожденными пороками развития, несовместимыми с жизнью, - прокомментировала Камшат Турсынбекова.