Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Волшебница-зима
От автора: Население Костаная - более 230 тысяч человек. Из-за кризиса много безработных. Жители Костаная - добрые и открытые, всегда готовы помочь. В городе до сих пор используют монеты номиналом 1 и 2 тенге. Доехать из Актау до Костаная поездом можно за двое суток, разница во времени - один час. Зима там - снежная, морозная. Именно на заснеженные пейзажи я и хотел посмотреть.
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Здание областного акимата
А это городской акимат Костаная
Редакция местной газеты «Костанайские новости»
Памятник Ахмету Байтурсынову
Чтобы не отстать от остальных народов –
надо овладевать знаниями, быть богатым и сильным.
Чтобы знать - надо учиться,
Чтобы быть богатым - надо заниматься ремеслом,
Чтобы быть сильным - сохранить единство.
Ахмет Байтурсынов
надо овладевать знаниями, быть богатым и сильным.
Чтобы знать - надо учиться,
Чтобы быть богатым - надо заниматься ремеслом,
Чтобы быть сильным - сохранить единство.
Ахмет Байтурсынов
Костанайский государственный университет, названный в честь Ахмета Байтурсынова. Образован в 1992 году
Башня с часами считается одним из главных символов Костаная. Часто у нее назначают свидания влюбленные. Часть здания занимает шахматный клуб и кафе.
Городская поликлиника
Художественная школа имени А. И. Никифорова. Основана в 1983 году
Костанайская кондитерская фабрика «Баян Сулу»
Пассажиров перевозят большие автобусы. Стоимость проезда по городу - 60 тенге. Детям от 7 до 15 лет - 30 тенге.
Зимой в центральном городском парке местные власти строят ледовый городок
Подняться на четырехметровую горку можно по ледяным ступенькам
Катание с ледяной горки — традиционная зимняя забава не только для детей, но и для взрослых
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину находится в самом центре города
Скульптура хлебороба. Жители говорят, что это визитная карточка Костаная.
«Сталевар»
Скульптура «Художник» перед зданием художественной школы
Скульптура «Шахматы» расположена у шахматного клуба
Скульптура девушки, разговаривающей по мобильному телефону
В заснеженном городе дворникам хватает работы
В Костанае частные дома чередуются с многоэтажками
В некоторых районах не все частные дома подключены к центральному водоснабжению. Воду жители набирают из колонок
Издалека я не подумал бы даже, что это общественный туалет
Местная инсталляция
Деревья в снежных шубах
В кормушке лакомится синичка
Рябина - зимний корм для снегирей
В Костанае очень много голубей. Горожане их охотно подкармливают.
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