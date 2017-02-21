Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Здание областного акимата

А это городской акимат Костаная

Редакция местной газеты «Костанайские новости»

Памятник Ахмету Байтурсынову

Чтобы не отстать от остальных народов –

надо овладевать знаниями, быть богатым и сильным.

Чтобы знать - надо учиться,

Чтобы быть богатым - надо заниматься ремеслом,

Чтобы быть сильным - сохранить единство.

Ахмет Байтурсынов

Костанайский государственный университет, названный в честь Ахмета Байтурсынова. Образован в 1992 году

Башня с часами считается одним из главных символов Костаная. Часто у нее назначают свидания влюбленные. Часть здания занимает шахматный клуб и кафе.

Городская поликлиника

Художественная школа имени А. И. Никифорова. Основана в 1983 году

Костанайская кондитерская фабрика «Баян Сулу»

Пассажиров перевозят большие автобусы. Стоимость проезда по городу - 60 тенге. Детям от 7 до 15 лет - 30 тенге.

Зимой в центральном городском парке местные власти строят ледовый городок

Подняться на четырехметровую горку можно по ледяным ступенькам

Катание с ледяной горки — традиционная зимняя забава не только для детей, но и для взрослых

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину находится в самом центре города

Скульптура хлебороба. Жители говорят, что это визитная карточка Костаная.

«Сталевар»

Скульптура «Художник» перед зданием художественной школы

Скульптура «Шахматы» расположена у шахматного клуба

Скульптура девушки, разговаривающей по мобильному телефону

В заснеженном городе дворникам хватает работы

В Костанае частные дома чередуются с многоэтажками

В некоторых районах не все частные дома подключены к центральному водоснабжению. Воду жители набирают из колонок

Издалека я не подумал бы даже, что это общественный туалет

Местная инсталляция

Деревья в снежных шубах

В кормушке лакомится синичка

Рябина - зимний корм для снегирей

В Костанае очень много голубей. Горожане их охотно подкармливают.