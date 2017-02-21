Сейчас на сайте
2700
объявлений
  • Помощник бухгалтера, 166 000 тенге
  • Офис-менеджер, требуется, 145 000 тенге
  • Обучение массажу, 30 000 тенге
  • Требуется Продавец-консультант, 95 000 тенге
  • Требуется Закройщица(-щик)
  • продам Цифровой фотоаппарат за 8 000 тенге
  • Ремонт стиральных машин в Актау
 

 
Вторник, 21 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.19 KZT
  • €1 = 339.01 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:34

Просмотров: 614

Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Сергей Кораблев побывал в Северном Казахстане и делится с пользователями Lada.kz фотографиями, сделанными в Костанае.

Волшебница-зима
От автора: Население Костаная - более 230 тысяч человек. Из-за кризиса много безработных. Жители Костаная - добрые и открытые, всегда готовы помочь. В городе до сих пор используют монеты номиналом 1 и 2 тенге. Доехать из Актау до Костаная поездом можно за двое суток, разница во времени - один час. Зима там - снежная, морозная. Именно на заснеженные пейзажи я и хотел посмотреть.

Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Здание областного акимата


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

А это городской акимат Костаная


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Редакция местной газеты «Костанайские новости»


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Памятник Ахмету Байтурсынову


Чтобы не отстать от остальных народов –
надо овладевать знаниями, быть богатым и сильным.
Чтобы знать - надо учиться,
Чтобы быть богатым - надо заниматься ремеслом,
Чтобы быть сильным - сохранить единство.
Ахмет Байтурсынов


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Костанайский государственный университет, названный в честь Ахмета Байтурсынова. Образован в 1992 году


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Башня с часами считается одним из главных символов Костаная. Часто у нее назначают свидания влюбленные. Часть здания занимает шахматный клуб и кафе.


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Городская поликлиника


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Художественная школа имени А. И. Никифорова. Основана в 1983 году


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Костанайская кондитерская фабрика «Баян Сулу»


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Пассажиров перевозят большие автобусы. Стоимость проезда по городу - 60 тенге. Детям от 7 до 15 лет - 30 тенге.


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Зимой в центральном городском парке местные власти строят ледовый городок


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Подняться на четырехметровую горку можно по ледяным ступенькам


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Катание с ледяной горки — традиционная зимняя забава не только для детей, но и для взрослых


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину находится в самом центре города


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Скульптура хлебороба. Жители говорят, что это визитная карточка Костаная.


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

«Сталевар»


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Скульптура «Художник» перед зданием художественной школы


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Скульптура «Шахматы» расположена у шахматного клуба


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Скульптура девушки, разговаривающей по мобильному телефону


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

В заснеженном городе дворникам хватает работы


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

В Костанае частные дома чередуются с многоэтажками


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

В некоторых районах не все частные дома подключены к центральному водоснабжению. Воду жители набирают из колонок


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Издалека я не подумал бы даже, что это общественный туалет


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Местная инсталляция


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Деревья в снежных шубах


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

В кормушке лакомится синичка


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

Рябина - зимний корм для снегирей


Сувенир из Костаная. Фоторепортаж

В Костанае очень много голубей. Горожане их охотно подкармливают.



Фото автора


Поделись с другими:

Сувенир из Костаная


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Bakitbek Wadihanov
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 07:05
Ахмет Байтұрсын-ұлының қай жерде дүниеге келгенін енді білетін боламын. Қостанай жайлы мақала әдемі шыққан екен, суреттеріде керемет.
Қардың көп жауатындығы сезілініп тұр... bravo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика