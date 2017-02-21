«Актау, говори!» Общественный транспорт

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Напомним, ранее жители Актау пожаловались на раннее окончание работы автобусного маршрута №3.
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Комментарии ( 7 )
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