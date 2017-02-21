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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:21

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«Актау, говори!» Общественный транспорт

В новом выпуске «Актау, говори!» жители оценили работу общественного транспорта.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz


Напомним, ранее жители Актау пожаловались на раннее окончание работы автобусного маршрута №3.

Видео Кадырбека Айдар улы


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Комментарии ( 7 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 14:37

такие автобусы нужны Актау + кондиционер )
 
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trump (Посетители) Сегодня, 14:27
Усатый,
Я не видел, чтобы автобусы ходили после 20.00
 
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  • trump
 Усатый (Посетители) Сегодня, 14:20
Единственный город в Казахстане, где автобуса нет в аэропрот, движение городских маршрутов только до 9, двойка воообще вечером через раз ходит beat
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:19
Біздің қала аутобұстарын сынап бастасақ, қаңылтыр бәнкісі еске түседі. Масқара.
Жексенбі күні, 2-лік пен 3-тік жарты сағатта біреуі жүреді. 5-тік болса, сағатына біреуі жүреді.
Қызмет көрсету сапасы төмен. Жолақысын төлесең, ұмытып кетіп қайта жолақыны сұрайтыны болады. Өз басымнан, анық 4-5 рет болды. Ыңғайсыз жағдайда қалдырады. Келесіде, жолақыны төлеген кезде, телефонмен түсіріп алатын ой бар... dada
 
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  • Усатый
  • vlad75
  • русалка
 trump (Посетители) Сегодня, 14:18
Только Централизованный Муниципальный Автобусный Парк исправит плачевное состояние общественного транспорта в Актау. Но беспредел с вонючими и древними трахомами будет бесконечен, пока акиматчики будут иметь с этого хабара свой куш, который им исправно отстегивают владельцы маршрутов. И повышение цены за проезд, как мы видим, не привносит изменений в лучшую сторону- развалюхи остаются развалюзами, а название остановок объявляется только нв қазақша. Плюс только один- лоснящиеся рожи чинуш становятся всё шире, а значит- не промахнешься. имхо

Цитата: НЕТ
краю, в котором развивается туризм.

Насчет развития туризма- песня. Нет никакого туризма тут. Только лишь тупизм.
 
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  • Maldiva
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 dom555 (Посетители) Сегодня, 13:55
Видно статья заказная lol Отобрали только положительные отзывы. В воскресенье автобусов нет. Вчера смотрела приложение как они ездят в воскресенье , ни одного автобуса не было на маршрутах. В час пик интервью брать в лом? Или боитесь правду показать? После 10-00 конечно пустой автобус все же работают lol
 
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  • Dj_Snow
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 НЕТ (Посетители) Сегодня, 12:56
Автобусы необходимо заменить на более современные с кондиционерами. ПАЗики убрать вообще. Эти дореволюционные автобусы позор нашему краю, в котором развивается туризм. Много гостей приезжают и ржут над этим видом транспорта. Вроде и край богатый, а автобусы, и особенно кондукторы (грязные,крикливые) просто позорят наш город.
 
 

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