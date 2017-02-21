В Мангистауской области наиболее востребованы медицинские работники

Ярмарка вакансий в Актау. Фото автора из архива Lada.kz

Среди вакансий Актауского городского центра занятости наиболее востребованными оказались медицинские работники.



- Медицинские организации Актау подали заявки на врачей: психотерапевтов, психологов, невропатологов, кардиологов, акушеров-гинекологов, детских и взрослых анестезиологов-реаниматологов, эпидемиологов, терапевтов, неонатологов, стоматологов, специалистов по общественному здоровью и ЛОР-врачей. Требуются также медицинские сестры, медсестры-диетологи, фармацевты и санитары, - рассказала Кытай Кусаинова.



Системе образования требуются более 20 педагогов. Имеются вакансии воспитателей, психологов, врача-физиотерапевта, медсестер, хореографа, помощников воспитателя, преподавателя физкультуры.



Сфера промышленности нуждается в 13 специалистах.



Актауский центр занятости находится по адресу: 35 микрорайон, здание Палаты предпринимателей «Атамекен», первый этаж, столы №19-22. Телефон для справок: 46-86-01.