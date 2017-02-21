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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 587

В Мангистауской области наиболее востребованы медицинские работники

В медицинских учреждениях Мангистау открыты 195 вакансий. Требуются врачи и средний медицинский персонал. Об этом рассказала Кытай Кусаинова, директор центра занятости Актау.

Ярмарка вакансий в Актау. Фото автора из архива Lada.kz
Среди вакансий Актауского городского центра занятости наиболее востребованными оказались медицинские работники.

- Медицинские организации Актау подали заявки на врачей: психотерапевтов, психологов, невропатологов, кардиологов, акушеров-гинекологов, детских и взрослых анестезиологов-реаниматологов, эпидемиологов, терапевтов, неонатологов, стоматологов, специалистов по общественному здоровью и ЛОР-врачей. Требуются также медицинские сестры, медсестры-диетологи, фармацевты и санитары, - рассказала Кытай Кусаинова.

Системе образования требуются более 20 педагогов. Имеются вакансии воспитателей, психологов, врача-физиотерапевта, медсестер, хореографа, помощников воспитателя, преподавателя физкультуры.

Сфера промышленности нуждается в 13 специалистах.

Актауский центр занятости находится по адресу: 35 микрорайон, здание Палаты предпринимателей «Атамекен», первый этаж, столы №19-22. Телефон для справок: 46-86-01.


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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:18
Әдеттегідей, орта санаттағы медбикелердің жұмыстарына шақырту жүргізіп жатыр. Қысым өлшеп, ине салып білетін.
Біздің емханалардағы дәрігерлердің орны босамайды. Бір дәрігер отырса, анық 30-40 жыл отырып жұмыс жасайды. Ал, медбикелердің орны бос...
 
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  • ann5366
 trump (Посетители) Сегодня, 16:09
Не увидел в списке вакансий эндокринологов и аллергологов. Видимо, их в достатке. Но и тут перемудрили- строительство поликлиник пока только в мечтах. Как говорится- курица в гнезде, яйца в звезде, а они уже сковородку ставят. Сначала приготовьте лукошко, прежде чем начинать собирать грибы.
 
 

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