В региональном этапе конкурса «WorldSkills Kazakhstan» примут участие 150 студентов из Актау

- Кладка кирпича;

- Сухое строительство и штукатурные работы;

- Малярные и декоративные работы;

- Облицовка плиткой;

- Веб-дизайн;

- Системное администрирование IT-сетей;

- Графический дизайн;

- Инженерная графика САD;

- Электромонтажные работы;

- Слесарное дело;

- Сварочная технология;

- Поварское дело;

- Ресторанный сервис;

- Токарные работы на станках с ЧПУ;

- Обслуживание грузовых автомобилей;

- Кондитерское дело;

- Туризм;

- Пекарское дело;

- Администрирование отеля;

- Дошкольное воспитание;

- Дизайн одежды;

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;

- Парикмахерское искусство;

- Медицинский и социальный уход.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации. Ассоциация основана в 1946 году, объединяет участников из 75 стран. Казахстан подал заявку о вступлении в члены WorldSkills International в марте 2014 года и стал 70-ым членом международного движения.



Региональные и национальные конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжей проводятся с 2015 года. Лучшие в своей номинации сформировали сборную команду Республики Казахстан для выступления на международном уровне. Команда Казахстана смогла впервые выступить на Олимпиаде WorldSkillsCompetition в 2015 году в Сан-Пауло (Бразилия).

Региональный этап «WorldSkills Kazakhstan» стартует в Актау 23 февраля и продлится 12 часов. Студенты будут соревноваться в навыках на 24 площадках.- Студенты проявят свои навыки в различных направлениях — от кладки кирпича и малярных работ до кондитерского дела и дизайна одежды. В каждой категории предусмотрены три призовых места. Созданы 24 площадки. Две из них расположены в Курыке, одна в Жанаозене. Остальные площадки расположены в Актау, - сообщают организаторы.Конкурс организован управлением образования Мангистау при поддержке акимата области.- Цель мероприятия - популяризация рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе, - рассказали в управлении образования Мангистауской области.