В региональном этапе конкурса «WorldSkills Kazakhstan» примут участие 150 студентов из Актау

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Региональный этап «WorldSkills Kazakhstan» стартует в Актау 23 февраля и продлится 12 часов. Студенты будут соревноваться в навыках на 24 площадках.
- Студенты проявят свои навыки в различных направлениях — от кладки кирпича и малярных работ до кондитерского дела и дизайна одежды. В каждой категории предусмотрены три призовых места. Созданы 24 площадки. Две из них расположены в Курыке, одна в Жанаозене. Остальные площадки расположены в Актау, - сообщают организаторы.
Конкурс организован управлением образования Мангистау при поддержке акимата области.
- Цель мероприятия - популяризация рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе, - рассказали в управлении образования Мангистауской области.
Полный список дисциплин регионального этапа «WorldSkills Kazakhstan»:
Для справки:
- Студенты проявят свои навыки в различных направлениях — от кладки кирпича и малярных работ до кондитерского дела и дизайна одежды. В каждой категории предусмотрены три призовых места. Созданы 24 площадки. Две из них расположены в Курыке, одна в Жанаозене. Остальные площадки расположены в Актау, - сообщают организаторы.
Конкурс организован управлением образования Мангистау при поддержке акимата области.
- Цель мероприятия - популяризация рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе, - рассказали в управлении образования Мангистауской области.
Полный список дисциплин регионального этапа «WorldSkills Kazakhstan»:
Для справки: