Сейчас на сайте
2746
объявлений
  • сдам 3-комнатную квартиру за 500 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 8 000 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 2 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру
  • сдам Кабинет за 50 000 тенге
  • продам Хромпакет за 20 000 тенге
  • продам Решетку за 10 000 тенге
 

 
Среда, 22 Февраля
+2...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.26 KZT
  • €1 = 334.36 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 05:42

Просмотров: 70

В региональном этапе конкурса «WorldSkills Kazakhstan» примут участие 150 студентов из Актау

Учащиеся средних специальных учебных заведений Актау смогут проявить свои навыки в национальном чемпионате профессионального мастерства. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

фото из социальных сетей
Региональный этап «WorldSkills Kazakhstan» стартует в Актау 23 февраля и продлится 12 часов. Студенты будут соревноваться в навыках на 24 площадках.

- Студенты проявят свои навыки в различных направлениях — от кладки кирпича и малярных работ до кондитерского дела и дизайна одежды. В каждой категории предусмотрены три призовых места. Созданы 24 площадки. Две из них расположены в Курыке, одна в Жанаозене. Остальные площадки расположены в Актау, - сообщают организаторы.

Конкурс организован управлением образования Мангистау при поддержке акимата области.

- Цель мероприятия - популяризация рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе, - рассказали в управлении образования Мангистауской области.

Полный список дисциплин регионального этапа «WorldSkills Kazakhstan»:

 Показать / Скрыть текст


Для справки:

 Показать / Скрыть текст


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика