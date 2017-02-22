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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 656

В феврале 2017 года в Мангистау зарегистрировано 12 наркоправонарушений

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Транзит» выявлено четыре случая сбыта, три факта хранения наркотических средств в особо крупном размере и пять наркопроступков. Из незаконного оборота изъято 300 граммов наркотиков. Об этом сообщили в управлении по борьбе с наркотиками ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Полицейские Мангистау выявили семь наркопреступлений, в том числе четыре факта сбыта и три факта хранения наркотических средств в особо крупном размере. Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) и статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

- На дорогах областного и республиканского значения, в районе морского порта Актау и на посту «Рубеж» (на границе с Туркменистаном) созданы оперативно-поисковые группы с привлечением служебно-розыскных собак. Проверено 89 транспортных средств: 41 грузовой автомобиль, 36 легковых и 12 рейсовых автобусов, - сообщили в управлении по борьбе с наркотиками.

В ходе ОПМ выявлено пять уголовных наркопроступков. Четыре человека задержаны за хранение наркотических средств. В их отношении ведется досудебное расследование по частям 2 и 3 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, в том числе в крупном размере). Выявлен один случай употребления наркотических средств. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 296 УК РК (Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах).

- Изъято 300 грамм наркотических средств: 25 граммов героина и 275 граммов марихуаны. Кроме того, по итогам ОПМ «Транзит» выявлено два административных правонарушения по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения), - сообщили в управлении по борьбе с наркотиками.


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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:30
Давно уже известно, что барыгу в яме не трогают, барыга отстегивает сами знаете кому. Ловят только птичек залетающих в яму.
 
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  • KARATAU
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 12:53
четыре факта сбыта и три факта хранения -
*******************************
кому вы баки заколачиваете - сбыт хранение -ловите тех кто завозит и организовывает продажи - а этих зависимых уже пора в пансеонаты определять -они не жильцы!
 
 

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